Дмитрий Краснов: Пока Зеленский играет в перемирие, у России есть шанс остановить дроны ВСУ из Прибалтики

Украина, получив деньги и ожидая вооружения, прибегает к военным уловкам. Россия не может „ударить себе в ногу“ в Прибалтике, но, если найдет нужную интонацию для заявлений, то сможет восстановить с ней контакт и остановить дроны ВСУ. Азербайджан и Армения тем временем балансируют между Россией и Западом.

2026-05-07T06:06

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), ночью атаковавшие Москву, могли быть запущены с территории стран Балтии, написал у себя в канале военный корреспондент Юрий Котенок.Ранее, в апреле, в ответ на предупреждение МИД России о недопустимости предоставления неба дронам ВСУ Эстония, Латвия и Литва заявили, что не давали Киеву права использовать их воздушное пространство для ударов БПЛА по России. — Дмитрий Анатольевич, вы не военный эксперт, но попробую спросить на эту тему. Есть мнение, что дроны и ракеты ВСУ могут лететь на Россию с территории стран Прибалтики. Как вы считаете, это может быть правдой?— Да, я не военный эксперт, и уверенно говорить, по каким траекториям летят вражеские дроны не могу. Но, судя по финской и прибалтийской прессе, там уже особо никто и не скрывает, что предоставляет воздушное пространство для украинских ударов. Хотя официальные лица Литвы, Латвии и Эстонии категорически отрицают эти обвинения.— Есть ли у нас рычаги воздействия на эти страны, или они навсегда потеряны для нас?— Рычаг воздействия, вне сомнения, есть, и он весьма необычен для международных отношений. Раньше был экономический рычаг – "пряник". Но его успешно сломали, и "балтийские тигры" не умерли без российской кормящей руки. Военный рычаг – "кнут" действовал лишь как угроза.Но сейчас “российская угроза” – это пугало для простаков, всем понятно, что Россия не станет стрелять себе в ногу, открывая второй фронт, да ещё и с Европой. Третий, самый действенный рычаг — дипломатия, но и там всё плохо — дипломатические контакты сведены к минимуму.Какой из рычагов восстанавливать в первую очередь? И с помощью чего? Дипломатию. Доверие. При том, что единственным реальным каналом коммуникации остался тот самый, необычный для межгосударственных отношений. Это публичные заявления. Этакий крик на своём дачном участке, который сосед за забором точно услышит.И вот тут важно найти правильную интонацию. Понимаю, что многие бы хотели услышать зычный окрик или мужественную боевую истерику, как у северокорейских телеведущих. Но целесообразно ли это, сообразно ли цели, соответствует ли ей? С моей точки зрения, нужно не только снижать градус риторики, но и искать в каждой ситуации конструктивные варианты, которые и артикулировать, в надежде быть услышанными.Именно по этому пути пошла дипломатия молодой советской республики, которую никто не признавал. И это сработало.— Мы не собираемся открывать второй фронт в Прибалтике, а вот на Южном Кавказе его могут нам устроить. Наш подписчик отмечает, например: “В Армении есть российская военная база, но почему-то там спокойно встречаются президенты недружественных нам стран, в частности Пашинян говорил с Зеленским”. Другой наш читатель удивляется “Азербайджан продолжает помогать Украине. Недавно Зеленский поблагодарил Алиева за 11 пакетов помощи в энергетической области. Россия помогла Азербайджану решить вопрос с Карабахом, а от нас нос воротят. Так и до второго фронта против нас в Закавказье недалеко.” А как бы вы прокомментировали ситуацию в этом регионе?— Если бы наивный взгляд на военное присутствие как средство контроля был хоть на долю верным, то сейчас Дональду Трампу не пришлось бы грозить Кубе. Но военная база Гуантанамо никак не влияет на кубинскую политику – ни на внутреннюю, ни на внешнюю. Вот и присутствие наших военных в Армении никак не влияет на политику и, тем более, на приезд политиков из других стран.Азербайджан же – прекрасный образчик стремления к беспредельному суверенитету в мире многополярности, о которой так долго мечтали некоторые наши эксперты и политики. Хотели, чтобы каждая "маленькая, но гордая птичка" самолично принимала все решения, отстаивала исключительно свой интерес? Ну, так посмотрите, к чему приводит реализация этой концепции. Азербайджан – страна небольшая, и ей приходится балансировать между Россией, Турцией и Западом. И пока это удаётся.Что же до "второго фронта", его исключить не могу. С одной стороны, ни Армения, ни Азербайджан не заинтересованы в прямой конфронтации с Россией. Но если российские политики пойдут на поводу вот у этих бойких представителей общественности, требующих решительных шагов и необдуманных действий, то до ещё одной войны не далеко…— Еще одна тема, которая не сходит с полос СМИ — предстоящее перемирие на Парад Победы, которое Россия объявила на 8-9 мая и пригрозила массированным ракетным ударом по центру Киева в случае, если Украина попытается сорвать Парад Победы. В ответ на это Зеленский заявил о начале своего перемирия с 00.00 в ночь с 5 на 6 мая, но оно, как мы видели, не началось. По нам прилетало. Ясно, что для нас важно обеспечить защиту Парада и страны на майские. Но что стоит за действиями Зеленского: он ведёт игру на запугивание или действительно готов к серьезному ужесточению боевых действий и ударов по России?— Он получил много денег, то есть, возможность нанимать пушечное мясо, и вот-вот получит много оружия. Если просто стоять и смотреть на происходящее, то можно получить весьма существенную конфронтацию — всё им купленное полетит в нас, плюс киевскому режиму станет доступна тактика "заваливания трупами".И вот, на низком старте Зеленский демонстрирует Западу своё “миролюбие”. Казалось бы, логичным было бы, учитывая все обстоятельства, поймать его на слове: "Перемирие? Значит, одумался? Прекрасно! Давай попробуем мириться". Но это не сработает стреляют (или стреляют реже), пока реже летят дроны, война не прекращается — к фронту подтягиваются пополнения, беспилотники и ракеты продолжают завозить и производить, доразведывают цели, уточняют координаты. Пауза не равна деэскалации. Так что, да, это, действительно, игра Зеленского. Но игра с военной, а не дипломатической целью.— Понятно, что каждый час все меняется. Но, если говорить в целом, мы готовы обеспечить полноценную защиту страны на 9 мая? Насколько стоит ожидать диверсий и на что людям обращать внимание в такое время?— Диверсии возможны всегда и всюду, враг доказывал это слишком много раз, чтобы урок был не усвоен. И то, что есть жертвы и поражения значимых объектов, говорит о том, что гарантированной, идеальной, стопроцентной, чудодейственной защиты нет и быть не может. Посмотрите: израильский "Стальной купол" прошивался иглами ракет как лоскутное одеяло, и хваленые натовские противоракеты неспособны спасти Киев от прилётов.Парадоксально, но “советы по безопасности" безопасности порой вредят. Говорят, старые актеры, чтобы подшутить над дебютантом, говорят ему перед выходом на сцену: "Да, брось ты думать о своей походке, никого не слушай, нормальная у тебя походка!" И начинающий актер, переключивший внимание на то, как ставит ногу, ходит по сцене как на ходулях, да ещё и слова забывает. Так работает тревожность.Если бесконечно призывать к бдительности, можно получить тот же эффект – тревожный человек будет распылять внимание на ничего не значащие вещи, и может упустить важное — и признак реальной диверсии, и просто мчащийся автомобиль. В общем, диверсий ожидать не надо. А вот быть разумно бдительным и готовым к тому, что враг может нанести удар придётся.— Многие наши диванные эксперты по-прежнему призывают вдарить всем, чем можно, самым мощным по Украине, чтобы аж затряслась там земля. Тогда, дескать, станут нас бояться. Тем не менее, война Трампа против Ирана показала, что не всегда силой можно решить все проблемы. Мир и его установки кардинально меняются сегодня. А как считаете вы, как историк, что сейчас самое оптимальное для нас в отношении Украины?— Боюсь, здесь применим "Треугольник Хопкинса": из трёх "углов" можно выбрать только два — быстро, надёжно, дёшево, имея в виду под дешевизной минимизацию потерь, в том числе, экономических. Например, "Минские соглашения" дали быстрый и дешевый, но не надёжный, не долговременный результат. Такой будет любая заморозка. Потенциальный быстрый и надежный вариант — решительный бросок и безоговорочная победа, как в советско-японской войне 1945 года. Но "цена" этого варианта вряд ли устроит общество — потребуется настоящая, а не частичная, мобилизация и перевод страны на военные рельсы.То есть оптимального решения, которое враз разрубит Гордиев узел, нет и быть не может. А привлекательный, с первого взгляда, вариант "надёжно и дёшево" — устойчивый мир при невысоких потерях — исключает третью опцию: быстро такого мира не достичь. Если, конечно, не случится чудесного просветления в головах европейцев, которые поймут, что пора прекращать бесплодные и никому из них ненужные попытки "победить Россию".— В Иране по-прежнему неясная ситуация. Трамп приостановил "Проект" "Свобода". До этого были удары Ирана по ОАЭ в ответ на действия США в Ормузе. В общем, вопрос банален — что дальше будет, как вы считаете?— Подозреваю, руководство Ирана и США тоже не знают, что будет дальше. Визуально, поверхностно мы будем наблюдать небольшие военные инциденты на фоне качелей от "сделка уже состоялась" до "Иран не согласен ни на одно из предложений".Но сделка всё же не состоится. Даже если представитель части иранских элит поставит свою подпись под каким-то документом, это не значит, что весь Иран бросится выполнять написанное. Вот как то так я это вижу.

Анна Черкасова

