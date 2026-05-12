https://ukraina.ru/20260512/rossiyskie-gerani-porazili-tseli-v-zhitomire-i-dnepropetrovske-novosti-svo-1078830411.html
Российские "Герани" поразили цели в Житомире и Днепропетровске. Новости СВО
Российские "Герани" поразили цели в Житомире и Днепропетровске. Новости СВО - 12.05.2026 Украина.ру
Российские "Герани" поразили цели в Житомире и Днепропетровске. Новости СВО
Взрывы прогремели в Киеве. Об этом и других важных событиях рассказал 12 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-12T07:55
2026-05-12T07:55
2026-05-12T07:55
сво
спецоперация
россия
киев
днепропетровск
владимир путин
юрий ушаков
дональд трамп
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064358168_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_fd7f241f0505b8adae0944440e892abf.jpg
🟥 Взрыв слышали и в Николаеве на фоне воздушной тревоги.🟥 Российские дроны "Герань" поражают цели в Житомире и Днепропетровске.🟥 Местные власти сообщают о поражении транспортной инфраструктуры в районе Днепропетровска.🟥 Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне перемирие завершилось, ВСУ нарушили его несколько десятков тысяч раз, российские войска отвечали зеркально.Как сообщили изначально в Минобороны РФ, перемирие вводилось с 00.00 по московскому времени 8 мая до начала 10 мая. Однако в пятницу помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными.🟥 От атак ВСУ за неделю с 4 по 10 мая погибли 25 мирных жителей России, в том числе ребенок, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.🟥 Бойцы группировки войск "Центр" до объявления режима перемирия выбили формирования ВСУ из девяти железобетонных опорных пунктов, построенных по стандартам НАТО, на Днепропетровском направлении СВО, информировало Минобороны России.О других событиях - в материале "Пора начинать": президент Финляндии призвал к диалогу с Россией на сайте Украина.ру.
россия
киев
днепропетровск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064358168_107:0:1007:675_1920x0_80_0_0_db3c31b83e6cc1a2a13e89f9ad01248f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, киев, днепропетровск, владимир путин, юрий ушаков, дональд трамп, вооруженные силы украины, нато, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Киев, Днепропетровск, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, НАТО, Украина.ру
Российские "Герани" поразили цели в Житомире и Днепропетровске. Новости СВО
Взрывы прогремели в Киеве. Об этом и других важных событиях рассказал 12 мая телеграм-канал Украина.ру
🟥 Взрыв слышали и в Николаеве на фоне воздушной тревоги.
🟥 Российские дроны "Герань" поражают цели в Житомире и Днепропетровске.
🟥 Местные власти сообщают о поражении транспортной инфраструктуры в районе Днепропетровска.
🟥 Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне перемирие завершилось, ВСУ нарушили его несколько десятков тысяч раз, российские войска отвечали зеркально.
Как сообщили изначально в Минобороны РФ, перемирие вводилось с 00.00 по московскому времени 8 мая до начала 10 мая. Однако в пятницу помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными.
🟥 От атак ВСУ за неделю с 4 по 10 мая погибли 25 мирных жителей России, в том числе ребенок, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 234 мирных жителя: ранены 209 человек, в том числе 14 несовершеннолетних, погибли 25 человек, в том числе один несовершеннолетний", - указал он.
🟥 Бойцы группировки войск "Центр" до объявления режима перемирия выбили формирования ВСУ из девяти железобетонных опорных пунктов, построенных по стандартам НАТО, на Днепропетровском направлении СВО, информировало Минобороны России.