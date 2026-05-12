Российские "Герани" поразили цели в Житомире и Днепропетровске. Новости СВО
Взрывы прогремели в Киеве. Об этом и других важных событиях рассказал 12 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-12T07:55
Российские "Герани" поразили цели в Житомире и Днепропетровске. Новости СВО

07:55 12.05.2026
 
🟥 Взрыв слышали и в Николаеве на фоне воздушной тревоги.
🟥 Российские дроны "Герань" поражают цели в Житомире и Днепропетровске.
🟥 Местные власти сообщают о поражении транспортной инфраструктуры в районе Днепропетровска.
🟥 Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне перемирие завершилось, ВСУ нарушили его несколько десятков тысяч раз, российские войска отвечали зеркально.
Как сообщили изначально в Минобороны РФ, перемирие вводилось с 00.00 по московскому времени 8 мая до начала 10 мая. Однако в пятницу помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными.
🟥 От атак ВСУ за неделю с 4 по 10 мая погибли 25 мирных жителей России, в том числе ребенок, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 234 мирных жителя: ранены 209 человек, в том числе 14 несовершеннолетних, погибли 25 человек, в том числе один несовершеннолетний", - указал он.
🟥 Бойцы группировки войск "Центр" до объявления режима перемирия выбили формирования ВСУ из девяти железобетонных опорных пунктов, построенных по стандартам НАТО, на Днепропетровском направлении СВО, информировало Минобороны России.
О других событиях - в материале "Пора начинать": президент Финляндии призвал к диалогу с Россией на сайте Украина.ру.
