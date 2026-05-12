"Пора начинать": президент Финляндии призвал к диалогу с Россией - 12.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260512/pora-nachinat-prezident-finlyandii-prizval-k-dialogu-s-rossiey-1078828728.html
"Пора начинать": президент Финляндии призвал к диалогу с Россией
"Пора начинать": президент Финляндии призвал к диалогу с Россией - 12.05.2026 Украина.ру
"Пора начинать": президент Финляндии призвал к диалогу с Россией
Европе следует приступить к диалогу с Россией, заявил президент Финляндии Александр Стубб. Об этом 11 мая сообщило итальянское издание Corriere della Sera
2026-05-12T03:48
2026-05-12T03:54
украина.ру
новости
финляндия
александр стубб
европа
ес
россия
владимир путин
переговоры
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/05/1054324649_0:1:878:495_1920x0_80_0_0_21eb60888737b3e447d845e0fc76e112.jpg
"Да, пора начинать переговоры с Россией. Не знаю, когда это произойдет. Мы обсуждали этот вопрос с европейскими лидерами, которые установят контакт, но пока не знаем", — сказал он в интервью изданию.Стубб также отметил, что среди европейских лидеров обсуждается вопрос о представителе ЕС в этом диалоге, но окончательного решения нет.Кроме того, подчеркнул президент Финляндии, если политика Соединённых Штатов в отношении России и Украины не будет отвечать интересам ЕС, Евросоюз должен будет сам выходить на прямой контакт с Москвой."Посмотрим, будет ли это специальный посланник или группа", — заключил Стубб, комментируя выдвинутую ранее идею учреждения должности спецпосланника ЕС по украинскому вопросу.9 мая президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова видеть переговорщиком от ЕС любого лидера, который не наговорил гадостей в её адрес. Он подчеркнул открытость России для диалога.Ранее сообщалось, что Путин назвал экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера предпочтительным переговорщиком для диалога России и Европы. Однако глава евродипломатии Кая Каллас высказалась против этой кандидатуры.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
финляндия
европа
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/05/1054324649_109:0:769:495_1920x0_80_0_0_5833398d91f9b86f86deab541a8a625f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, финляндия, александр стубб, европа, ес, россия, владимир путин, переговоры, евросоюз, украина, сша, война на украине, чем закончится война на украине, когда закончится война на украине
Украина.ру, Новости, Финляндия, Александр Стубб, Европа, ЕС, Россия, Владимир Путин, переговоры, Евросоюз, Украина, США, война на Украине, чем закончится война на Украине, когда закончится война на Украине

"Пора начинать": президент Финляндии призвал к диалогу с Россией

03:48 12.05.2026 (обновлено: 03:54 12.05.2026)
 
© Фото : РадиусАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© Фото : Радиус
Читать в
ДзенTelegram
Европе следует приступить к диалогу с Россией, заявил президент Финляндии Александр Стубб. Об этом 11 мая сообщило итальянское издание Corriere della Sera
"Да, пора начинать переговоры с Россией. Не знаю, когда это произойдет. Мы обсуждали этот вопрос с европейскими лидерами, которые установят контакт, но пока не знаем", — сказал он в интервью изданию.
Стубб также отметил, что среди европейских лидеров обсуждается вопрос о представителе ЕС в этом диалоге, но окончательного решения нет.
Кроме того, подчеркнул президент Финляндии, если политика Соединённых Штатов в отношении России и Украины не будет отвечать интересам ЕС, Евросоюз должен будет сам выходить на прямой контакт с Москвой.
"Посмотрим, будет ли это специальный посланник или группа", — заключил Стубб, комментируя выдвинутую ранее идею учреждения должности спецпосланника ЕС по украинскому вопросу.
9 мая президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова видеть переговорщиком от ЕС любого лидера, который не наговорил гадостей в её адрес. Он подчеркнул открытость России для диалога.
Ранее сообщалось, что Путин назвал экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера предпочтительным переговорщиком для диалога России и Европы. Однако глава евродипломатии Кая Каллас высказалась против этой кандидатуры.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиФинляндияАлександр СтуббЕвропаЕСРоссияВладимир ПутинпереговорыЕвросоюзУкраинаСШАвойна на Украинечем закончится война на Украинекогда закончится война на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
04:23Германия и Украина будут делать дальнобойные БПЛА. События 11 мая "одной строкой" от канала "Украина.ру"
03:48"Пора начинать": президент Финляндии призвал к диалогу с Россией
03:21Дмитриев высказался о миллиардных теневых сделках Австрии с Киевом и о двойных стандартах СМИ
02:34Военные Греции взорвали предположительно украинский безэкипажный катер
02:02Приглашение Трампу посетить РФ в силе, Путин всегда будет рад видеть его в Москве — Песков
01:39Зеленский требовал у своих подчинённых вести "пропаганду как у Геббельса" — Мендель
01:20Киев на переговорах с Россией в Стамбуле в 2022 году "согласился на всё". Главное к этому часу
00:55Военная сводка за 11 мая от канала "Рыбарь"
00:37ВС РФ в ходе перемирия продолжали соблюдать режим прекращения огня. Другие заявления Минобороны РФ
00:21Силы ПВО за сутки сбили 85 беспилотников. Минобороны РФ сообщило о потерях техники ВСУ с начала СВО
00:05Украина и Германия запускают совместное производство дальнобойных БПЛА — Писториус
21:58НАБУ опубликовало "плёнки Ермака" с доказательствами отмывания денег на строительстве элитных коттеджей
21:51НАБУ и САП раскрыли организованную группу по легализации 460 миллионов гривен
21:43Украинские журналисты сообщили о встрече прокурора САП с Ермаком
21:30Четыре муниципалитета Белгородской области подверглись атакам ВСУ, ранены четыре мирных жителя
21:07ТЦК Украины опубликовали отписки-насмешки по фактам гибели и избиения граждан
20:56В селе Луганское под Донецком произошло аварийное отключение двух трансформаторных подстанций
20:45В Молдове задержали двух украинцев по делу о телефонном мошенничестве на сумму более 145 тысяч леев
20:15Нардеп Железняк заявил о вручении подозрения бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку
19:00Украина в глобальной игре
Лента новостейМолния