"Пора начинать": президент Финляндии призвал к диалогу с Россией

Европе следует приступить к диалогу с Россией, заявил президент Финляндии Александр Стубб. Об этом 11 мая сообщило итальянское издание Corriere della Sera

2026-05-12T03:48

"Да, пора начинать переговоры с Россией. Не знаю, когда это произойдет. Мы обсуждали этот вопрос с европейскими лидерами, которые установят контакт, но пока не знаем", — сказал он в интервью изданию.Стубб также отметил, что среди европейских лидеров обсуждается вопрос о представителе ЕС в этом диалоге, но окончательного решения нет.Кроме того, подчеркнул президент Финляндии, если политика Соединённых Штатов в отношении России и Украины не будет отвечать интересам ЕС, Евросоюз должен будет сам выходить на прямой контакт с Москвой."Посмотрим, будет ли это специальный посланник или группа", — заключил Стубб, комментируя выдвинутую ранее идею учреждения должности спецпосланника ЕС по украинскому вопросу.9 мая президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова видеть переговорщиком от ЕС любого лидера, который не наговорил гадостей в её адрес. Он подчеркнул открытость России для диалога.Ранее сообщалось, что Путин назвал экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера предпочтительным переговорщиком для диалога России и Европы. Однако глава евродипломатии Кая Каллас высказалась против этой кандидатуры.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

