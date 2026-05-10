"Старлинк" можно сбить, но это приведет к неконтролируемой эскалации — Анпилогов - 10.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260510/starlink-mozhno-sbit-no-eto-privedet-k-nekontroliruemoy-eskalatsii--anpilogov-1078766132.html
"Старлинк" можно сбить, но это приведет к неконтролируемой эскалации — Анпилогов
"Старлинк" можно сбить, но это приведет к неконтролируемой эскалации — Анпилогов - 10.05.2026 Украина.ру
"Старлинк" можно сбить, но это приведет к неконтролируемой эскалации — Анпилогов
Спутники "Старлинк" можно сбить, но это приведет к неконтролируемой эскалации и позволит США войти в украинский конфликт с гораздо большей степенью вовлеченности
2026-05-10T15:57
2026-05-10T15:57
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
спецоперация
россия
украина
сша
алексей анпилогов
илон маск
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/06/1075297321_0:0:3105:1746_1920x0_80_0_0_20ac61e630ae9e37fc6a17351a103c8b.jpg
По своему разрушительному воздействию система Маска важнее нескольких пехотных дивизий, однако ни Россия, ни США не хотят разрастания войны до уровня третьей мировой, поэтому соблюдают определенные меры предосторожности. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.По словам Анпилогова, Украина опирается на ресурсы своих западных союзников, и спутниковая связь с высокоскоростным интернетом — один из наиболее ярких примеров гибридного противостояния Запада и России.Эксперт отметил, что украинский конфликт по-прежнему идет с неписанными правилами: ни Россия, ни США не хотят его разрастания до уровня третьей мировой войны, поэтому соблюдают определенные меры предосторожности в отношении военных технологий друг друга.Ранее сообщалось, что система "Старлинк" Илона Маска играет ключевую роль в обеспечении связи и управления украинскими дронами и артиллерией. В России неоднократно заявляли, что спутниковая сеть Маска является законной военной целью, однако воздерживались от прямых ударов по ней.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия добилась важного успеха в войне на Украине, которая стала еще более жестокой читайте на сайте Украина.ру.
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/06/1075297321_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ca0f2939d80bc09af1706ef01e86b561.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация, россия, украина, сша, алексей анпилогов, илон маск, украина.ру
СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Спецоперация, Россия, Украина, США, Алексей Анпилогов, Илон Маск, Украина.ру

"Старлинк" можно сбить, но это приведет к неконтролируемой эскалации — Анпилогов

15:57 10.05.2026
 
© REUTERS / Lisi Niesner
- РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© REUTERS / Lisi Niesner
Читать в
ДзенTelegram
Спутники "Старлинк" можно сбить, но это приведет к неконтролируемой эскалации и позволит США войти в украинский конфликт с гораздо большей степенью вовлеченности
По своему разрушительному воздействию система Маска важнее нескольких пехотных дивизий, однако ни Россия, ни США не хотят разрастания войны до уровня третьей мировой, поэтому соблюдают определенные меры предосторожности. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.
По словам Анпилогова, Украина опирается на ресурсы своих западных союзников, и спутниковая связь с высокоскоростным интернетом — один из наиболее ярких примеров гибридного противостояния Запада и России.
Эксперт отметил, что украинский конфликт по-прежнему идет с неписанными правилами: ни Россия, ни США не хотят его разрастания до уровня третьей мировой войны, поэтому соблюдают определенные меры предосторожности в отношении военных технологий друг друга.
"Сбить-то спутники Маска можно. Вопрос в том, что это может мобилизовать США и позволит войти в украинский конфликт с гораздо большей степенью вовлеченности, которая сейчас падает. Да, "Старлинк" по своему разрушительному воздействию важнее нескольких пехотных дивизий, которые можно послать на Украину. Но мы не можем вывести эту систему из строя без риска неконтролируемой эскалации", — пояснил Анпилогов.
Ранее сообщалось, что система "Старлинк" Илона Маска играет ключевую роль в обеспечении связи и управления украинскими дронами и артиллерией. В России неоднократно заявляли, что спутниковая сеть Маска является законной военной целью, однако воздерживались от прямых ударов по ней.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия добилась важного успеха в войне на Украине, которая стала еще более жестокой читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОновости СВО сейчасновости СВО РоссияСпецоперацияРоссияУкраинаСШААлексей АнпилоговИлон МаскУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:00Украина построила новый Атлантический вал, рассказал эксперт Юрков
16:00"Вдали от Родины" vs. "Ставка больше, чем жизнь": как поляки студию Довженко плагиатили
15:58В Кремле сообщили о сложных переговорах по прекращению огня на Украине на время майских праздников
15:57"Старлинк" можно сбить, но это приведет к неконтролируемой эскалации — Анпилогов
15:57Дело Виталия Шабунина о нападении в Днепровском суде рассматривают почти 9 лет
15:48Харьковские АЗС и позиционный тупик
15:36"Сначала уедут, потом заплатят": Ирландия меняет правила для украинских беженцев
15:30Сделка между США и Ираном всё равно не состоится — Краснов
15:00ВСУ начинают воевать с помощью роботов, рассказал военный эксперт Михайлов
13:52Фицо ждёт звонков из ЕС. Главное к этому часу
13:15Нарушения перемирия, пожар в Чернобыльской зоне. Хроника событий на 13:00 10 мая
12:20Все группировки ВС РФ строго соблюдают режим прекращения огня. Новости СВО
12:17Губернатор Гладков сообщил о восьми пострадавших Белгородской области
12:15Почему Пашинян становится вторым Зеленским для России
12:02Лесной пожар в Чернобыльской зоне охватил более тысячи гектаров. Главное к этому часу
12:00"Вокруг Булгакова": черты к портрету мастера
11:53ВС РФ продвигаются под Покровском и Константиновкой
11:48"Без России не могли бы включить свет". Украина угрожает Китаю. Вучич мечтает о Деми Мур
11:44КНДР включила в Конституцию положение об ответном ядерном ударе в случае гибели своего лидера
11:30Может ли закон сохранить традицию?
Лента новостейМолния