https://ukraina.ru/20260506/1078636543.html

Алексей Анпилогов: Россия добилась важного успеха в войне на Украине, которая стала еще более жестокой

Алексей Анпилогов: Россия добилась важного успеха в войне на Украине, которая стала еще более жестокой - 06.05.2026 Украина.ру

Алексей Анпилогов: Россия добилась важного успеха в войне на Украине, которая стала еще более жестокой

Стена дронов ВСУ эффективнее всего действует на тех участках, где у нас есть продвижение за счет успехов предыдущих периодов. Это и Донбасс, это и Запорожье. А вот на севере, где, помимо разрежённости фронта с их стороны особенно присутствует фактор "зеленки", нам продвигаться легче

2026-05-06T07:00

2026-05-06T07:00

2026-05-06T07:00

интервью

россия

украина

красный лиман

алексей анпилогов

владимир зеленский

вооруженные силы украины

илон маск

дроны

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/12/1058198203_90:0:2933:1599_1920x0_80_0_0_2b94d53cd99d1e3aeb0bb989db643db0.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей АнпилоговРанее картографические ресурсы подтвердили сообщения с мест, что бойцы группировки войск "Запад" форсировали Северский Донец в районе населенного пункта Пришиб между Святогорском и Красным Лиманом. Стоит отметить, что за все четыре года СВО армия России еще ни разу не перебиралась через эту крупную водную преграду именно на этом участке. Интересно также, что эта операция была проведена в тот момент, когда ВСУ наносили контрудары в Красном Лимане и даже несколько потеснили наших ребят.- Алексей, как нам это удалось? Это следствие разряженного фронта с обеих сторон? Или наше командование совершило маневр, выманив противника в район Красного Лимана, чтобы форсировать реку немного севернее?- И то, и другое.Конечно, истощение ВСУ в части личного состава вызывает перенапряжение на определенных участках фронта, которые просто проваливаются в никуда и где можно осуществлять активные наступление действия. При этом, к сожалению, мы продолжаем пожинать последствия войны дронов, которая вышла на очередной качественный уровень. С нынешним количеством операторов и ударных беспилотных систем можно обеспечить стену дронов, которая представляет смертельную угрозу для пехоты, даже если она наступает в разряженных порядках. Про бронетехнику я вообще молчу. Эту опасность сейчас нельзя игнорировать. Она бросает новые вызовы для наступающей стороны.Поэтому взятие даже небольшого населенного пункта сегодня становится очень трудной задачей. Вы можете водрузить флаг на административные здания, но это не означает, что вы его можете удержать эту территорию. Такая ситуация сейчас складывается севернее Гуляйполя, где ВСУ предпринимали серьезные попытки контрнаступления. Вражеские штурмовики занимали точки на карте, но не могли удержаться, потому что мы били по путям снабжения прорвавшихся подразделений достаточно далеко от остальных сил.К тому же, киевский режим сам порой создавал невыносимые условия для собственных солдат. Достаточно вспомнить их плацдарм на восточном берегу Оскола. Все вы видели снимки украинского личного состава, который был доведен до последней степени дистрофии именно из-за того, что начальство не смогло обеспечить ни нормального снабжения, ни своевременного отхода.Это тоже реалии дроновой войны, которая стала еще более жесткой. В таких условиях любой успех, связанный с прорывом линии фронта, возникает не на пустом месте. Это и героические усилия ребят. Это и полководческие таланты командиров, которые показывают, что Россия на оперативном уровне серьезно переигрывает Украину.Все это находит отражение в том, что противник медленно отступает с востока на запад.- Получается, что в ситуации с Северским Донцом мы смогли эффективно повыбивать украинских дроноводов до такой степени, что смогли форсировать эту крупную водную преграду?- Ну да. Стена дронов ВСУ эффективнее всего действует на тех участках, где у нас есть продвижение за счет успехов предыдущих периодов. Это и Донбасс, это и Запорожье, где находятся элитные подразделения противника. А вот на севере, где, помимо разрежённости фронта с их стороны особенно присутствует фактор "зеленки", нам продвигаться легче. И, конечно, там зачастую отсутствуют квалифицированные дроноводы, которые могли бы при определенных условиях тормозить наше наступление.- Если мы сумеем укрепить и расширить этот плацдарм, может ли это перевернуть весь ход войны?- Не думаю, что эту войну можно перевернуть каким-то одним действием. Это должна быть совокупность факторов. Киевский режим будет делать все, чтобы продлить свое сопротивление. Это возможно, если они оставят север Сумской и Черниговской областей. Все же видели эту карту их новых укреплений. Этот вариант возможен, потому что на севере противнику трудно организовать снабжение своих обороняющихся войск. Они предполагают стянуть свои силы к Киеву, чтобы за этой линии южнее Чернигова сдержать наше наступлении.- Честно говоря, я не совсем понимаю смысл этой горизонтальной оборонительной линии от Киевского водохранилища до Сум. Если мы возьмем Сумы, то сможем ее свернуть, двигаясь прямиком с востока на запад.- Согласен. Но реализация этой возможности в любом случае не будет быстрой. Посмотрите, опять же, что сейчас происходит в Запорожской области. Да, взяв Гуляйполе, мы подорвали целостность украинской оборонительной линии, но она не рухнула. Противник продолжает за нее цепляться. Он бросает в бой резервы и иногда даже перехватывает оперативную инициативу. Короче говоря, свертывания линии обороны в классическом варианте с заходом в тыл не произошло. Просто потому, что снабжение в рамках революции дронов переходит на наземные роботизированные комплексы и на тяжелые коптеры класса "Баба-Яга", которыми можно обеспечивать удаленные группы, сражающиеся в линии укреплений.- Я все-таки надеюсь, что ВСУ сожгут свои резервы в боях за Орехов. Информационные ресурсы группировки войск "Восток" пишут, что они туда перебросили 40% своих беспилотчиков и штурмовых подразделений.- В этом-то и проблема, что революция дронов работает в обе стороны. С нашей стороны тоже растет эффективность поражения противника. И сам факт замедления темпов российского продвижения никак не сказывается на соотношении потерь, которое не в пользу ВСУ. Киевский режим в этом плане подходит к точке невозврата. Не только в плане мобилизации. С точки зрения мирной жизни сопротивление давным-давно следовало бы прекратить, перейдя к мирным переговорам по существу. Но это явно не в интересах власти Зеленского, которая все поставило на продолжение войны.- Есть ли надежда, что по дронам на фронте в этом году произойдет то же самое, что в 2024 и 2025 годах: летом мы достигнем паритета, а осенью получим определенное преимущество?- Я в это искренне верю. Еще раз подчеркну, что дроновые технологии продолжают совершенствоваться. Мне кажется, что 2026 год мы будем называть годом наземных роботов, когда они будут применяться сотнями и тысячами, обеспечивая большую часть фронтового снабжения, которое ранее осуществлялось вручную, с помощью гужевого транспорта или все более уязвимой бронетехники.- Говорят, что у нас с наземными роботами стало тяжелее, потому что "Старлинк" полег.- Это тоже фактор. Все-таки Украина опирается на ресурсы своих западных союзников. Спутниковая связь с высокоскоростным интернетом – это один из наиболее ярких примеров гибридного противостояния Запада и России. При этом украинский конфликт по-прежнему идет с многими неписанными правилами. В частности, ни Россия, ни США не хотят его разрастания до уровня третей мировой войны, поэтому соблюдают определенные меры предосторожности в отношении военных технологий друг друга.Сбить-то спутники Маска можно. Вопрос в том, что это может мобилизовать США и позволит войти в украинский конфликт с гораздо большей степенью вовлеченности, которая сейчас падает.Да, "Старлинк" по своему разрушительному воздействию важнее нескольких пехотных дивизий, которые можно послать на Украину. Но мы не можем вывести эту систему из строя без риска неконтролируемой эскалации.- А "Бахмут-телеком" мы можем вывести из строя, заглушив или посшибав вышки.- А вот это возможно. Любая радиорелейная или другая эфирная связь может подвернута воздействию РЭБ. Только проводная или оптоволоконная связь этого недостатка лишена. Но с ними есть другие ограничения. Сама по себе уязвима трасса этого кабельного канала. Кабель демаскирует источник и потребителя сигнала. Она ограничена по дальности. А следующим этапом станет внедрение искусственного интеллекта непосредственно в ударный механизм.В частности, и мы, и противник ведем разработки автономных дронов. Они осуществляют навигацию уже не с помощью "Старлинка" и GPS, которые можно подавить или подвергнуть процедуре спуфинга, а с помощью анализа трёхмерной карты поверхности. То есть в небольшой по размеру дрон современные технологии позволяют разместить очень подробную карту, которая превращает дрон в аналог оптической компьютерной мыши. Он, считывая ландшафт под собой и сравнивая его с картой, может осуществлять точную навигацию по естественным маркерам местности: дороги, леса, линии электропередач.Это новый вызов для нас. Если мы получим еще одно ударное средство, полностью не зависящее от человека, это еще больше обезлюдит войну и приведет к еще большим потерям от дронов.- А в целом что нам делать в части ПВО и против дронов на фронте, и в части ударов по вражеским тылам? Нам надо полностью переделывать ее? Или создавать отдельную систему непосредственно по борьбе с БПЛА?- Отдельная система уже создается. У того же "Панциря" есть вариант комплектации с большим количеством ракет и меньшей убойной силой. Их хватает, чтобы бороться с дронами. Но в целом для низкого неба нужно совершенствовать систему защиты. Нам нужна стена антидронов, чтобы не допустить свободного выполнения любых замыслов, связанных с обороной с использованием дронов. Дроновые системы будут развиваться неизбежно. Противостояние меча и щита – это вечный процесс. Тут победителей не бывает.

https://ukraina.ru/20220305/1033447461.html

россия

украина

красный лиман

святогорск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, украина, красный лиман, алексей анпилогов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, илон маск, дроны, пво, сво, святогорск, северский донец