https://ukraina.ru/20260510/putin-zayavil-o-priblizhenii-k-finalu-ukrainskogo-konflikta-1078794231.html
Путин заявил о приближении к финалу украинского конфликта
Путин заявил о приближении к финалу украинского конфликта - 10.05.2026 Украина.ру
Путин заявил о приближении к финалу украинского конфликта
Конфликта на Украине может завершиться уже в ближайшее время. Об этом 10 мая заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистами, трансляцию которой вел телеканал "Россия 24"
2026-05-10T10:36
2026-05-10T10:36
2026-05-10T10:36
украина
владимир путин
россия
владимир зеленский
москва
новости
вооруженные силы украины
россия 24
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1a/1076102980_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d7b15cc35816b478e96db0585f028083.jpg
Владимир Путин в беседе с журналистами заявил, что конфликт на Украине приближается к своему завершению."Я думаю, что дело идет к завершению", — сказал российский лидер.Также глава государства подтвердил, что Москва была готова нанести удар по центру Киева в том случае, если бы Вооруженные силы Украины попытались сорвать мероприятия, посвященные 9 Мая. Путин уточнил, что Россия обсуждала с Китаем, Индией, США и другими странами возможные последствия украинских провокаций и ответных действий.При этом президент сообщил, что ему пока не докладывали о каких-либо попытках атак ВСУ в День Победы.Отвечая на вопросы о параде на Красной площади, Путин объяснил отсутствие на нем военной техники не только мерами безопасности, но и необходимостью сконцентрировать ресурсы на специальной военной операции. Он призвал военных сосредоточиться на окончательном разгроме противника в рамках СВО.10 мая президент России Владимир Путин раскрыл содержание послания, которое передал ему премьер-министр Словакии от Владимира Зеленского. Подробнее в материале Путин озвучил неожиданное условие для встречи с ЗеленскимБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинцы пока не готовы к протестам. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
россия
москва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1a/1076102980_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_c3372ad8407d6ffce0f031928fe34660.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, владимир путин, россия, владимир зеленский, москва, новости, вооруженные силы украины, россия 24, украина.ру
Украина, Владимир Путин, Россия, Владимир Зеленский, Москва, Новости, Вооруженные силы Украины, Россия 24, Украина.ру
Путин заявил о приближении к финалу украинского конфликта
Конфликта на Украине может завершиться уже в ближайшее время. Об этом 10 мая заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистами, трансляцию которой вел телеканал "Россия 24"
Владимир Путин в беседе с журналистами заявил, что конфликт на Украине приближается к своему завершению.
"Я думаю, что дело идет к завершению", — сказал российский лидер.
Также глава государства подтвердил, что Москва была готова нанести удар по центру Киева в том случае, если бы Вооруженные силы Украины попытались сорвать мероприятия, посвященные 9 Мая. Путин уточнил, что Россия обсуждала с Китаем, Индией, США и другими странами возможные последствия украинских провокаций и ответных действий.
При этом президент сообщил, что ему пока не докладывали о каких-либо попытках атак ВСУ в День Победы.
Отвечая на вопросы о параде на Красной площади, Путин объяснил отсутствие на нем военной техники не только мерами безопасности, но и необходимостью сконцентрировать ресурсы на специальной военной операции. Он призвал военных сосредоточиться на окончательном разгроме противника в рамках СВО.
10 мая президент России Владимир Путин раскрыл содержание послания, которое передал ему премьер-министр Словакии от Владимира Зеленского. Подробнее в материале Путин озвучил неожиданное условие для встречи с Зеленским
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинцы пока не готовы к протестам. Главное к этому часу
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру