https://ukraina.ru/20260510/putin-zayavil-o-priblizhenii-k-finalu-ukrainskogo-konflikta-1078794231.html

Путин заявил о приближении к финалу украинского конфликта

Путин заявил о приближении к финалу украинского конфликта - 10.05.2026 Украина.ру

Путин заявил о приближении к финалу украинского конфликта

Конфликта на Украине может завершиться уже в ближайшее время. Об этом 10 мая заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистами, трансляцию которой вел телеканал "Россия 24"

2026-05-10T10:36

2026-05-10T10:36

2026-05-10T10:36

украина

владимир путин

россия

владимир зеленский

москва

новости

вооруженные силы украины

россия 24

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1a/1076102980_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d7b15cc35816b478e96db0585f028083.jpg

Владимир Путин в беседе с журналистами заявил, что конфликт на Украине приближается к своему завершению."Я думаю, что дело идет к завершению", — сказал российский лидер.Также глава государства подтвердил, что Москва была готова нанести удар по центру Киева в том случае, если бы Вооруженные силы Украины попытались сорвать мероприятия, посвященные 9 Мая. Путин уточнил, что Россия обсуждала с Китаем, Индией, США и другими странами возможные последствия украинских провокаций и ответных действий.При этом президент сообщил, что ему пока не докладывали о каких-либо попытках атак ВСУ в День Победы.Отвечая на вопросы о параде на Красной площади, Путин объяснил отсутствие на нем военной техники не только мерами безопасности, но и необходимостью сконцентрировать ресурсы на специальной военной операции. Он призвал военных сосредоточиться на окончательном разгроме противника в рамках СВО.10 мая президент России Владимир Путин раскрыл содержание послания, которое передал ему премьер-министр Словакии от Владимира Зеленского. Подробнее в материале Путин озвучил неожиданное условие для встречи с ЗеленскимБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинцы пока не готовы к протестам. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

украина

россия

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, владимир путин, россия, владимир зеленский, москва, новости, вооруженные силы украины, россия 24, украина.ру