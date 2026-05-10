Путин заявил о приближении к финалу украинского конфликта
Конфликта на Украине может завершиться уже в ближайшее время. Об этом 10 мая заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистами, трансляцию которой вел телеканал "Россия 24"
Путин заявил о приближении к финалу украинского конфликта

Конфликта на Украине может завершиться уже в ближайшее время. Об этом 10 мая заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистами, трансляцию которой вел телеканал "Россия 24"
Владимир Путин в беседе с журналистами заявил, что конфликт на Украине приближается к своему завершению.
"Я думаю, что дело идет к завершению", — сказал российский лидер.
Также глава государства подтвердил, что Москва была готова нанести удар по центру Киева в том случае, если бы Вооруженные силы Украины попытались сорвать мероприятия, посвященные 9 Мая. Путин уточнил, что Россия обсуждала с Китаем, Индией, США и другими странами возможные последствия украинских провокаций и ответных действий.
При этом президент сообщил, что ему пока не докладывали о каких-либо попытках атак ВСУ в День Победы.
Отвечая на вопросы о параде на Красной площади, Путин объяснил отсутствие на нем военной техники не только мерами безопасности, но и необходимостью сконцентрировать ресурсы на специальной военной операции. Он призвал военных сосредоточиться на окончательном разгроме противника в рамках СВО.
10 мая президент России Владимир Путин раскрыл содержание послания, которое передал ему премьер-министр Словакии от Владимира Зеленского. Подробнее в материале Путин озвучил неожиданное условие для встречи с Зеленским
