https://ukraina.ru/20260510/pochemu-pashinyan-stanovitsya-vtorym-zelenskim-dlya-rossii-1078796972.html

Почему Пашинян становится вторым Зеленским для России?

Почему Пашинян становится вторым Зеленским для России? - 10.05.2026 Украина.ру

Почему Пашинян становится вторым Зеленским для России?

Никол Пашинян, пожалуй, перешёл последние красные линии или, если угодно, сделал финальный шаг для того, чтобы окончательно встать на дорогу, ведущую в никуда

2026-05-10T12:15

2026-05-10T12:15

2026-05-10T12:15

мнения

армения

украина

никол пашинян

владимир зеленский

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0c/1058050262_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_c0d6520094572961ffb2ed2a80c3d476.jpg

На днях прозвучали от него два ключевых заявления. Первое касалось парада 9 мая в Москве. Он сообщил, что не будет присутствовать на параде. И, как мы уже знаем, действительно не присутствовал. Мол, у него сейчас есть дела поважнее. Избирательная кампания. Здесь уместно небольшое "лирическое" отступление. Перелёт из Еревана в Москву и обратно занимает буквально пару часов. Захотел бы, посчитал нужным — прилетел бы. Особенно с учётом всё больше накаляющихся отношений между Ереваном и Москвой. Но нет. Не посчитал нужным. Посчитал нужным демонстративно отказаться от визита в Москву в святой праздник. Вторая история — это его заявление о том, что в украинском вопросе Армения, именно так он фактически говорил от имени всей страны, не находится на российской стороне. То есть по сути поддержал Украину в её войне против России. И с учётом прошедшего в Ереване саммита русофобов, визита Зеленского в Ереван, во время которого тот позволил себе угрожать атакой на Парад Победы в Москве, картина складывается уже совершенно однозначная.И вот эти две истории, эти две, если угодно, гнилые вишенки на торте, окончательно подводят черту под процессом кристаллизации и, главное, идентификации того режима, который сегодня во главе с Пашиняном правит Арменией. Ну и совершенно очевидно, что путь, на который сейчас становится Пашинян, это путь в никуда. И ведёт он ровно в то же самое место, куда незалежную уже привёл Владимир Зеленский. И, как по мне, после всех этих заявлений и всех этих недружественных шагов в отношении России между Пашиняном и Зеленским уже вполне можно ставить знак тождества. И пусть не обманываются те, кто всё ещё оглядывается на формальный статус Армении в ОДКБ и ЕвразЭС, а также на рассказы Пашиняна и его приспешников о якобы выдающемся и успешном визите в Москву, который состоялся не так давно. Всё это полная ерунда.Уехал он из Москвы несолоно хлебавши, не получив никаких гарантий поддержки, признания или принятия. И шансов выиграть выборы у него на самом деле нет. Практически никаких. Ни у его политической силы, ни у тех сателлитных псевдооппозиционных проектов, которые работают ему на руку. А значит, пытаться удержать власть они будут другими способами. Фальсификации, подтасовки, давление на оппозицию, попытки запретить оппонентов. И, думаю, к сожалению, вполне рассматривается и силовой сценарий удержания власти. Тут очень важно понимать: сегодняшний Пашинян — это Зеленский образца примерно 2019–2020 годов. Тот самый Зеленский, который ещё приезжает в Париж на встречу нормандского формата, ещё общается с Путиным, хоть уже и ведёт себя местами как дурачок, но всё ещё подписывает дорожные карты по мирному урегулированию в Донбассе. Тогда ещё обсуждались конкретные вещи. "Формула Штайнмайера", её имплементация, компромиссы, возможные варианты урегулирования. А потом он возвращается и становится на ту самую дорожку, по которой сейчас бегом несётся Пашинян. Спотыкаясь, падая, но всё равно несётся. Дорогу к войне.И всё это, что несётся от говорящих голов режима Пашиняна о евроинтеграции, конечно же, красиво расцвечено радужными картинками, разговорами про европейское будущее, про демократию, про реформы и вот эти вот "кружевные трусики и ЕС". Но итог этого самообмана куда непригляднее.Я просто в этой ситуации хотел бы напомнить всем своим читателям в России, на Украине и в Армении, к чему и куда в итоге привели все эти радужные мечты и иллюзии про европейский рай и незалежную Украину. Всё это в бывшей УССР началось не в 2014 году. Нет, это длинная политическая история, которая тянулась ещё с 2004 года и завершилась свержением Януковича в 2014-м. И можно наблюдать плоды всего этого.Украина в Европейском союзе? Нет. Украина в НАТО? Нет. Торжество свободы и демократии? Нет. Зато есть натуральный концлагерь Украина. Страна, где люди фактически превращены в крепостных. Может быть, есть выдающиеся экономические успехи? Тоже нет. Демографическая выгребная яма, руины вместо промышленности и экономики, миллионы людей, покинувших страну!Вот результат того самого русофобского пути, на который Пашинян сейчас пытается поставить Армению. И пусть никто не обманывается всеми этими завуалированными разговорами про европейский выбор, расширение сотрудничества с Европой и прочую красивую риторику. Это всё про одно и то же. По задумке европейских рептилоидов на месте Армении должен появиться ещё один фронт против России, ещё одна зона напряжения, ещё один инструмент давления. И ценой всего этого может стать разрушение армянского государства как такового, разрушение армянской идентичности, исчезновение Армянской апостольской церкви, рассеяние армянского народа.Потому что сегодняшний Пашинян — это, по сути, Зеленский номер два. И он точно так же тянет Армению к войне. К войне кровопролитной, несправедливой и абсолютно чужой армянскому народу. Ровно так же, как это сделал Зеленский. Тот самый Зеленский, который в первые месяцы своего президентства рассказывал: "Да что вы на меня наговариваете, какой доллар по сорок, какая война". Ну вот, Вова. И доллар давно за сорок, и война уже идёт. И виноват в этом ты сам. И всё то же самое ужасное, что творится сейчас на месте бывшей Украинской Советской Социалистической Республики, вполне себе может приключиться и на месте древней Армении, во главе которой, будем говорить прямо, сейчас стоят компрадоры, агенты чужого влияния, действующие не в интересах простых армян, а в интересах своих хозяев и собственных шкурных интересов. Ровно так же, как это произошло на Украине. Потому что Зеленский ещё в 2022 году мог закончить эту войну. Потом мог закончить её в 2025-м. Да и в 2026 году у него всё ещё оставались возможности остановить происходящее. Но он этого не делает. Не делает потому, что его личное выживание, его алчность, жадность, сребролюбие и гордыня оказались важнее жизней тысяч и тысяч людей. Именно эти шкурные интересы сейчас ведут Пашиняна к ровно такой же бездне. И если, не дай бог, по итогам предстоящих выборов он удержится у власти, то финал будет сопоставимый. Полит кровью и усеян костями.О последних событиях на Западной Украине - в материале Западная Украина за минувшую неделю: День памяти вместо Дня Победы, священников снова мобилизуют.

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

армения

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

мнения, армения, украина, никол пашинян, владимир зеленский, ес