Почему Пашинян становится вторым Зеленским для России?

Никол Пашинян, пожалуй, перешёл последние красные линии или, если угодно, сделал финальный шаг для того, чтобы окончательно встать на дорогу, ведущую в никуда
2026-05-10T12:15
На днях прозвучали от него два ключевых заявления. Первое касалось парада 9 мая в Москве. Он сообщил, что не будет присутствовать на параде. И, как мы уже знаем, действительно не присутствовал. Мол, у него сейчас есть дела поважнее. Избирательная кампания.
Здесь уместно небольшое "лирическое" отступление. Перелёт из Еревана в Москву и обратно занимает буквально пару часов. Захотел бы, посчитал нужным — прилетел бы. Особенно с учётом всё больше накаляющихся отношений между Ереваном и Москвой. Но нет. Не посчитал нужным. Посчитал нужным демонстративно отказаться от визита в Москву в святой праздник.
Вторая история — это его заявление о том, что в украинском вопросе Армения, именно так он фактически говорил от имени всей страны, не находится на российской стороне. То есть по сути поддержал Украину в её войне против России. И с учётом прошедшего в Ереване саммита русофобов, визита Зеленского в Ереван, во время которого тот позволил себе угрожать атакой на Парад Победы в Москве, картина складывается уже совершенно однозначная.
И вот эти две истории, эти две, если угодно, гнилые вишенки на торте, окончательно подводят черту под процессом кристаллизации и, главное, идентификации того режима, который сегодня во главе с Пашиняном правит Арменией.
Ну и совершенно очевидно, что путь, на который сейчас становится Пашинян, это путь в никуда. И ведёт он ровно в то же самое место, куда незалежную уже привёл Владимир Зеленский. И, как по мне, после всех этих заявлений и всех этих недружественных шагов в отношении России между Пашиняном и Зеленским уже вполне можно ставить знак тождества. И пусть не обманываются те, кто всё ещё оглядывается на формальный статус Армении в ОДКБ и ЕвразЭС, а также на рассказы Пашиняна и его приспешников о якобы выдающемся и успешном визите в Москву, который состоялся не так давно. Всё это полная ерунда.
Уехал он из Москвы несолоно хлебавши, не получив никаких гарантий поддержки, признания или принятия. И шансов выиграть выборы у него на самом деле нет. Практически никаких. Ни у его политической силы, ни у тех сателлитных псевдооппозиционных проектов, которые работают ему на руку. А значит, пытаться удержать власть они будут другими способами. Фальсификации, подтасовки, давление на оппозицию, попытки запретить оппонентов.
И, думаю, к сожалению, вполне рассматривается и силовой сценарий удержания власти. Тут очень важно понимать: сегодняшний Пашинян — это Зеленский образца примерно 2019–2020 годов. Тот самый Зеленский, который ещё приезжает в Париж на встречу нормандского формата, ещё общается с Путиным, хоть уже и ведёт себя местами как дурачок, но всё ещё подписывает дорожные карты по мирному урегулированию в Донбассе.
Тогда ещё обсуждались конкретные вещи. "Формула Штайнмайера", её имплементация, компромиссы, возможные варианты урегулирования. А потом он возвращается и становится на ту самую дорожку, по которой сейчас бегом несётся Пашинян. Спотыкаясь, падая, но всё равно несётся. Дорогу к войне.
И всё это, что несётся от говорящих голов режима Пашиняна о евроинтеграции, конечно же, красиво расцвечено радужными картинками, разговорами про европейское будущее, про демократию, про реформы и вот эти вот "кружевные трусики и ЕС". Но итог этого самообмана куда непригляднее.
Я просто в этой ситуации хотел бы напомнить всем своим читателям в России, на Украине и в Армении, к чему и куда в итоге привели все эти радужные мечты и иллюзии про европейский рай и незалежную Украину. Всё это в бывшей УССР началось не в 2014 году. Нет, это длинная политическая история, которая тянулась ещё с 2004 года и завершилась свержением Януковича в 2014-м. И можно наблюдать плоды всего этого.
Украина в Европейском союзе? Нет. Украина в НАТО? Нет. Торжество свободы и демократии? Нет. Зато есть натуральный концлагерь Украина. Страна, где люди фактически превращены в крепостных. Может быть, есть выдающиеся экономические успехи? Тоже нет. Демографическая выгребная яма, руины вместо промышленности и экономики, миллионы людей, покинувших страну!
28 ноября 2023, 14:51
Михаил Павлив: кто он — Политический эксперт и политтехнолог
Вот результат того самого русофобского пути, на который Пашинян сейчас пытается поставить Армению. И пусть никто не обманывается всеми этими завуалированными разговорами про европейский выбор, расширение сотрудничества с Европой и прочую красивую риторику. Это всё про одно и то же. По задумке европейских рептилоидов на месте Армении должен появиться ещё один фронт против России, ещё одна зона напряжения, ещё один инструмент давления. И ценой всего этого может стать разрушение армянского государства как такового, разрушение армянской идентичности, исчезновение Армянской апостольской церкви, рассеяние армянского народа.
Потому что сегодняшний Пашинян — это, по сути, Зеленский номер два. И он точно так же тянет Армению к войне. К войне кровопролитной, несправедливой и абсолютно чужой армянскому народу. Ровно так же, как это сделал Зеленский. Тот самый Зеленский, который в первые месяцы своего президентства рассказывал: "Да что вы на меня наговариваете, какой доллар по сорок, какая война". Ну вот, Вова. И доллар давно за сорок, и война уже идёт. И виноват в этом ты сам.
И всё то же самое ужасное, что творится сейчас на месте бывшей Украинской Советской Социалистической Республики, вполне себе может приключиться и на месте древней Армении, во главе которой, будем говорить прямо, сейчас стоят компрадоры, агенты чужого влияния, действующие не в интересах простых армян, а в интересах своих хозяев и собственных шкурных интересов.
Ровно так же, как это произошло на Украине. Потому что Зеленский ещё в 2022 году мог закончить эту войну. Потом мог закончить её в 2025-м. Да и в 2026 году у него всё ещё оставались возможности остановить происходящее. Но он этого не делает. Не делает потому, что его личное выживание, его алчность, жадность, сребролюбие и гордыня оказались важнее жизней тысяч и тысяч людей. Именно эти шкурные интересы сейчас ведут Пашиняна к ровно такой же бездне. И если, не дай бог, по итогам предстоящих выборов он удержится у власти, то финал будет сопоставимый. Полит кровью и усеян костями.
О последних событиях на Западной Украине - в материале Западная Украина за минувшую неделю: День памяти вместо Дня Победы, священников снова мобилизуют.
