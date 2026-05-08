Пожары под Чернобылем радиации не добавили
© ФотоКино про Чернобыль
© Фото
Радиационная обстановка в граничащих с Украиной регионах РФ остается стабильной на фоне лесного пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, об этом 8 мая сообщает Роспотребнадзор
Речь идет о Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях. Там специалисты ведомства ведут усиленный мониторинг радиационной обстановки, включающий измерения мощности дозы гамма-излучения.
"Радиационная обстановка в России остается стабильной, превышения естественного гамма-фона местности, характерного для территории указанных субъектов РФ, не зафиксировано", - проинформировали в Роспотребнадзоре.
Контроль за радиационной обстановкой продолжается, добавили там.
Подписывайся на