Командир расчета Артем Бондарь: противник всеми силами пытается вернуться туда, откуда мы его выдавили
О современных требованиях к маскировке орудий, снайперском прикрытии, новой украинской тактике применения ударных БПЛА, отношениях в коллективе, религии и многом другом журналисту издания Украина.ру рассказал командир расчета Д-30 506-го полка 27-й дивизии группировки войск "Центр", Артем Бондарь
Командир расчета Артем Бондарь: противник всеми силами пытается вернуться туда, откуда мы его выдавили

11:13 10.05.2026
 
© Фото : Игорь Гомольский
- РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© Фото : Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
О современных требованиях к маскировке орудий, снайперском прикрытии, новой украинской тактике применения ударных БПЛА, отношениях в коллективе, религии и многом другом журналисту издания Украина.ру рассказал командир расчета Д-30 506-го полка 27-й дивизии группировки войск "Центр", Артем Бондарь
— На каком направлении работал ваш расчет? Какие выполняли задачи?
— Работали за Красноармейск. Разбирали укрепрайон, отрабатывали по накату пехоты.
— То есть противник не оставляет попыток контратаковать?
— Ну, они пытаются. Давно пытаются вернуться туда, откуда мы их выдавили.
— Каково было выполнять задачи в условиях повышенной активности вражеских БПЛА-камикадзе?
— Главное тут — очень хорошая маскировка. Скрытность. Обвариваем орудие, защищаем, чтобы ствол не прожгли. Дальше — накат бревен. Это от "сбросов". Ну и, соответственно, закапываем орудие, чтобы поглубже в земле было. А еще мы сажаем лес, если его нет там, где нам нужно. Кусты, ветки. Чтобы сложно было БПЛА залететь. В итоге, по сути дела, работаем с закрытой позиции.
— Ручного труда, помимо непосредственно боевой работы, у артиллерии стало значительно больше?
— Да. Отработали — и маскировку нужно обновлять. И так всякий раз. Это бывает и по десять раз в день, и ночами. Плюс — мы регулярно перемещаемся. И всюду нужно сначала начинать: закапывать орудие, защищать его, маскировать.
Мы вот отработали и, если слышим, что где-то "Баба-яга" или "мавик" завис, то ствол быстро опускаем, накрываем его антидроновым одеялом, чтобы не "светился" в тепловизоре. Он ведь сильно нагревается во время стрельбы.
— "Мы слышим" — это буквально или налажено взаимодействие с подразделениями, которые мониторят "малое небо"?
— Нет, конечно, налажено взаимодействие. На нас выходят по рации и сообщают, что в нашем квадрате появилась "Яга" или "мавик", или еще что-то. Соответственно, мы все делаем по команде. Накрываемся, чтоб сверху видно не было. Нас и так не видно, но по ночам, когда летают дроны с тепловизорами, дополнительно специальными одеялами накрываемся.
— Практика проверки качества маскировки своим дроном сейчас популярна?
— Да. В этот раз, кстати, мою позицию даже найти не могли таким образом. Даже зная, что она там должна быть.
— Как формируется понимание того, как все это надо делать? Ведь еще относительно недавно таких мер безопасности не требовалось.
— Это дело наживное. Приходит с опытом. Ты следишь за обстановкой, понимаешь, какие неприятности может доставить противник, и принимаешь меры предосторожности.
— А вы давно воюете?
— Два года. Я доброволец. Шел защищать русский народ, людей, которые говорят на русском языке. Ну… я патриот. Самый обыкновенный. А на гражданке в "ДЭП 105" работал, дороги ремонтировал. Еще раньше строил метро. Вообще я родом из Забайкалья, жил в Смоленске, а сейчас вот перебрался в Башкирию.
— Что можете сказать об артиллерии противника? Как она себя проявляет?
— Могу сказать, что их артиллерия работает. Есть и "Грады", и большое количество БПЛА, включая FPV. Об их работе трудно сказать что-то конкретное, поскольку противник регулярно меняет тактику. Это война. Каждый старается переиграть другого. И мы, и противник меняем тактику, приспосабливаемся. Скажу лишь, что недооценивать противника нельзя.
— Артиллерийский расчет сегодня уже невозможно представить без группы прикрытия "малого неба". Как это работает у вас?
— У нас это тоже есть. Есть, к примеру, ребята, которые летают на "мавиках" и сбрасывают сетки на "Баб-ежек". Когда слышишь, что в твоем квадрате что-то такое летает, ты выходишь на них и говоришь. Они вылетают и работают. Их называют охотниками.
Снайперы тоже прикрывают. Они рядом находятся. Охотятся на эти большие агродроны. ПВНы опять же. Что же до FPV, то мы ведь постоянно возле орудия находимся. Если уже заметили тебя вражеские операторы, то и сами отстреливаемся. А ребята стоят неподалеку и отрабатывают по "Баб-егам", "крыльям" и более крупным ударным дронам.
Сейчас они поменяли тактику. Ударник ты уже не слышишь. Он просто планирует на тебя, если засек. Так что сейчас полноценная маскировка — это залог выживания. Я своему расчету всегда повторяю: мужики, если нас увидят, то мы "двести", поэтому маскируемся хорошо.
— Расскажите о расчете.
— Ребята у меня все добросовестные, все выполняют боевые задачи. Расчет слаженный. Мы давно уже боевые товарищи. Ужились вместе, сплотились. На войне как-то иначе все это воспринимается. Я вот в последнее время стал человеком религиозным. Потому что Господь уже много раз уберегал меня от смерти. Будем надеяться, что так будет и впредь. Мы все на войне становимся более религиозными, честно говоря. Здесь все как-то более наглядно в этом смысле.
А вообще отношения в расчете… обычные. Ну, юмор, конечно, присутствует свой. Друг друга поддерживаем в разных ситуациях. Мы же уйму времени проводим вместе.
— Кто дома ждет?
— Родители. Отец мой сказал, что уйти на войну — это поступок настоящего мужчины. Говорит: если бы не болячки мои, то и сам давно бы ушел. Он у меня раком болеет. Мать тоже хорошо отнеслась.
Я ведь скрывал от них первое время. Но мать у меня врач, и сестра тоже. Они узнали, что я прохожу медкомиссию. Отговаривать не пытались. Сошлись на том, что это мое решение и решение правильное.
— А если бы они сами не узнали, то вы и дальше скрывали бы?
— Первое время, конечно, скрывал бы. Пока все документы бы не оформил. А перед отъездом сказал бы честно. Боялся, что станут отговаривать, но этого, к счастью, не произошло.
О последних событиях на Западной Украине - в материале Западная Украина за минувшую неделю: День памяти вместо Дня Победы, священников снова мобилизуют.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
