Фицо созывает срочное совещание по энергобезопасности после переговоров в Москве - 10.05.2026 Украина.ру

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи в Москве, посвящённой поставкам газа и нефти, объявил о созыве экстренного совещания с руководством государственного оператора Transpetrol. Об этом он заявил 9 мая во время пресс-конференции

2026-05-10T16:10

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо проведёт срочное совещание с руководством государственной нефтетранспортной компании Transpetrol по итогам переговоров в России, посвящённых поставкам энергоресурсов.Как заявил Фицо на пресс-конференции 9 мая, он должен оперативно передать представителям компании информацию, полученную в ходе обсуждений в Москве. По словам премьера, по итогам переговоров вырисовываются определённые шаги, которые могут способствовать обеспечению Словакии энергоресурсами. Фицо пообещал проинформировать общественность в случае их реализации.В связи с необходимостью провести совещание премьер-министр отменил своё участие в официальных торжествах по случаю Дня победы над фашизмом, которые проходят в воскресенье в Словакии.Государственная компания Transpetrol является оператором словацкого участка нефтепровода "Дружба", обеспечивая транзит и распределение нефти по территории страны.10 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в ближайшее время европейские коллеги начнут обращаться к нему за подробностями о его московских переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Подробнее в материале Фицо ждёт звонков из ЕС. Главное к этому часуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Нарушения перемирия, пожар в Чернобыльской зоне. Хроника событий на 13:00 10 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

