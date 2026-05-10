Фицо созывает срочное совещание по энергобезопасности после переговоров в Москве - 10.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260510/fitso-sozyvaet-srochnoe-soveschanie-po-energobezopasnosti-posle-peregovorov-v-moskve-1078800360.html
Фицо созывает срочное совещание по энергобезопасности после переговоров в Москве
Фицо созывает срочное совещание по энергобезопасности после переговоров в Москве - 10.05.2026 Украина.ру
Фицо созывает срочное совещание по энергобезопасности после переговоров в Москве
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи в Москве, посвящённой поставкам газа и нефти, объявил о созыве экстренного совещания с руководством государственного оператора Transpetrol. Об этом он заявил 9 мая во время пресс-конференции
2026-05-10T16:10
2026-05-10T16:10
новости
словакия
москва
россия
роберт фицо
владимир путин
украина.ру
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/02/1068039624_0:0:2961:1666_1920x0_80_0_0_303c7d54a962ddbcb5a6d127633265f6.jpg
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо проведёт срочное совещание с руководством государственной нефтетранспортной компании Transpetrol по итогам переговоров в России, посвящённых поставкам энергоресурсов.Как заявил Фицо на пресс-конференции 9 мая, он должен оперативно передать представителям компании информацию, полученную в ходе обсуждений в Москве. По словам премьера, по итогам переговоров вырисовываются определённые шаги, которые могут способствовать обеспечению Словакии энергоресурсами. Фицо пообещал проинформировать общественность в случае их реализации.В связи с необходимостью провести совещание премьер-министр отменил своё участие в официальных торжествах по случаю Дня победы над фашизмом, которые проходят в воскресенье в Словакии.Государственная компания Transpetrol является оператором словацкого участка нефтепровода "Дружба", обеспечивая транзит и распределение нефти по территории страны.10 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в ближайшее время европейские коллеги начнут обращаться к нему за подробностями о его московских переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Подробнее в материале Фицо ждёт звонков из ЕС. Главное к этому часуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Нарушения перемирия, пожар в Чернобыльской зоне. Хроника событий на 13:00 10 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
словакия
москва
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/02/1068039624_0:0:2625:1968_1920x0_80_0_0_c9c35d8d1eed843379f64c67b0e6f7f8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, словакия, москва, россия, роберт фицо, владимир путин, украина.ру, ес
Новости, Словакия, Москва, Россия, Роберт Фицо, Владимир Путин, Украина.ру, ЕС

Фицо созывает срочное совещание по энергобезопасности после переговоров в Москве

16:10 10.05.2026
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи в Москве, посвящённой поставкам газа и нефти, объявил о созыве экстренного совещания с руководством государственного оператора Transpetrol. Об этом он заявил 9 мая во время пресс-конференции
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо проведёт срочное совещание с руководством государственной нефтетранспортной компании Transpetrol по итогам переговоров в России, посвящённых поставкам энергоресурсов.
Как заявил Фицо на пресс-конференции 9 мая, он должен оперативно передать представителям компании информацию, полученную в ходе обсуждений в Москве. По словам премьера, по итогам переговоров вырисовываются определённые шаги, которые могут способствовать обеспечению Словакии энергоресурсами. Фицо пообещал проинформировать общественность в случае их реализации.
В связи с необходимостью провести совещание премьер-министр отменил своё участие в официальных торжествах по случаю Дня победы над фашизмом, которые проходят в воскресенье в Словакии.
Государственная компания Transpetrol является оператором словацкого участка нефтепровода "Дружба", обеспечивая транзит и распределение нефти по территории страны.
10 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в ближайшее время европейские коллеги начнут обращаться к нему за подробностями о его московских переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Подробнее в материале Фицо ждёт звонков из ЕС. Главное к этому часу
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Нарушения перемирия, пожар в Чернобыльской зоне. Хроника событий на 13:00 10 мая
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСловакияМоскваРоссияРоберт ФицоВладимир ПутинУкраина.руЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:58Мединский прокомментировал назначенный ему на Украине уголовный срок
17:30"Европа сыграла на измождение России, но изматывается сама": Стевандич о войне на Украине
17:28Акции оборонных компаний Запада упали после объявления перемирия на Украине
17:17Песков: Кремль ждёт ответа от Армении за антироссийскую речь Зеленского
17:00ВПК не спасет немецкую экономику, считает политолог Соколов
16:25При атаке ВСУ на Запорожскую область пострадал человек. Новости СВО
16:10Фицо созывает срочное совещание по энергобезопасности после переговоров в Москве
16:00Украина построила новый Атлантический вал, рассказал эксперт Юрков
16:00"Вдали от Родины" vs. "Ставка больше, чем жизнь": как поляки студию Довженко плагиатили
15:58В Кремле сообщили о сложных переговорах по прекращению огня на Украине на время майских праздников
15:57"Старлинк" можно сбить, но это приведет к неконтролируемой эскалации — Анпилогов
15:48Харьковские АЗС и позиционный тупик
15:36"Сначала уедут, потом заплатят": Ирландия меняет правила для украинских беженцев
15:30Сделка между США и Ираном всё равно не состоится — Краснов
15:00ВСУ начинают воевать с помощью роботов, рассказал военный эксперт Михайлов
13:52Фицо ждёт звонков из ЕС. Главное к этому часу
13:15Нарушения перемирия, пожар в Чернобыльской зоне. Хроника событий на 13:00 10 мая
12:20Все группировки ВС РФ строго соблюдают режим прекращения огня. Новости СВО
12:17Губернатор Гладков сообщил о восьми пострадавших Белгородской области
12:15Почему Пашинян становится вторым Зеленским для России
Лента новостейМолния