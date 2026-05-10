https://ukraina.ru/20260510/fitso-sozyvaet-srochnoe-soveschanie-po-energobezopasnosti-posle-peregovorov-v-moskve-1078800360.html
Фицо созывает срочное совещание по энергобезопасности после переговоров в Москве
Фицо созывает срочное совещание по энергобезопасности после переговоров в Москве - 10.05.2026 Украина.ру
Фицо созывает срочное совещание по энергобезопасности после переговоров в Москве
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи в Москве, посвящённой поставкам газа и нефти, объявил о созыве экстренного совещания с руководством государственного оператора Transpetrol. Об этом он заявил 9 мая во время пресс-конференции
2026-05-10T16:10
2026-05-10T16:10
2026-05-10T16:10
новости
словакия
москва
россия
роберт фицо
владимир путин
украина.ру
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/02/1068039624_0:0:2961:1666_1920x0_80_0_0_303c7d54a962ddbcb5a6d127633265f6.jpg
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо проведёт срочное совещание с руководством государственной нефтетранспортной компании Transpetrol по итогам переговоров в России, посвящённых поставкам энергоресурсов.Как заявил Фицо на пресс-конференции 9 мая, он должен оперативно передать представителям компании информацию, полученную в ходе обсуждений в Москве. По словам премьера, по итогам переговоров вырисовываются определённые шаги, которые могут способствовать обеспечению Словакии энергоресурсами. Фицо пообещал проинформировать общественность в случае их реализации.В связи с необходимостью провести совещание премьер-министр отменил своё участие в официальных торжествах по случаю Дня победы над фашизмом, которые проходят в воскресенье в Словакии.Государственная компания Transpetrol является оператором словацкого участка нефтепровода "Дружба", обеспечивая транзит и распределение нефти по территории страны.10 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в ближайшее время европейские коллеги начнут обращаться к нему за подробностями о его московских переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Подробнее в материале Фицо ждёт звонков из ЕС. Главное к этому часуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Нарушения перемирия, пожар в Чернобыльской зоне. Хроника событий на 13:00 10 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
словакия
москва
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/02/1068039624_0:0:2625:1968_1920x0_80_0_0_c9c35d8d1eed843379f64c67b0e6f7f8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, словакия, москва, россия, роберт фицо, владимир путин, украина.ру, ес
Новости, Словакия, Москва, Россия, Роберт Фицо, Владимир Путин, Украина.ру, ЕС
Фицо созывает срочное совещание по энергобезопасности после переговоров в Москве
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи в Москве, посвящённой поставкам газа и нефти, объявил о созыве экстренного совещания с руководством государственного оператора Transpetrol. Об этом он заявил 9 мая во время пресс-конференции
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо проведёт срочное совещание с руководством государственной нефтетранспортной компании Transpetrol по итогам переговоров в России, посвящённых поставкам энергоресурсов.
Как заявил Фицо на пресс-конференции 9 мая, он должен оперативно передать представителям компании информацию, полученную в ходе обсуждений в Москве. По словам премьера, по итогам переговоров вырисовываются определённые шаги, которые могут способствовать обеспечению Словакии энергоресурсами. Фицо пообещал проинформировать общественность в случае их реализации.
В связи с необходимостью провести совещание премьер-министр отменил своё участие в официальных торжествах по случаю Дня победы над фашизмом, которые проходят в воскресенье в Словакии.
Государственная компания Transpetrol является оператором словацкого участка нефтепровода "Дружба", обеспечивая транзит и распределение нефти по территории страны.
10 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в ближайшее время европейские коллеги начнут обращаться к нему за подробностями о его московских переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Подробнее в материале Фицо ждёт звонков из ЕС. Главное к этому часу
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру