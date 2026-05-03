Зеленский похвалился экоцидом, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 мая

Владимир Зеленский похвастался ударами по танкерам в Чёрно море. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2026-05-03T13:10

Владимир Зеленский в соцсетях опубликовал видео атаки на нефтяные танкеры близ Новороссийска."Наши воины продолжают применение санкций против российского теневого нефтяного флота – поразили два таких судна в акватории входа в порт Новороссийск. Эти танкеры активно использовались для перевозки нефти. Теперь не будут", – написал Зеленский в соцсети Х.По словам президента, операцией руководил начальник Генштаба Андрей Гнатов, участвовали контрразведчики Службы безопасности и ВМС.Ранее экологи, а также информационные агентства, в том числе и западные (например, Αssociated Press), обратили внимание на то, что атаками на нефтяную инфраструктуру Украина наносит не столько экономический, сколько экологический ущерб России и другим государствам черноморского региона. В этой связи показательной стала атака на Туапсе. Подобные действия международное гуманитарное право может классифицировать как экоцид.При этом Украина может преследовать ещё одну цель, тоже экономическую, но не связанную напрямую с энергетикой, а, опосредствованно, с экологией."Моё убеждение в том, что помимо просто ударов по "нефтянке" - по энергетической инфраструктуре, есть ещё и идея испортить купальный сезон – деньги живые. Если Сочи будет пустой в это лето, много денег не заработают, не будут налоги уплачены", – заявил военный эксперт Валерий Ширяев.При этом, по его словам, он видит, что такая "галочка" у украинского командования есть.Обстрелы и налётыУтром 3 мая Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников на регионы России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 334 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.В ночь на 3 мая губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о погибшем в результате украинской атаки."Сегодня над Московской областью силами ПВО и средствами РЭБ было сбито 6 вражеских беспилотников — над Истрой, Одинцово, Чеховом, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной, один — подавлен РЭБ. К сожалению, в деревне Чернево Волоколамского округа погиб 77-летний мужчина. Мои глубокие соболезнования родным и близким. Мы обязательно окажем всю необходимую помощь", – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 5 атак на этот регион России, выпустив 5 единиц различных боеприпасов. Все атаки произошли на горловском направлении.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Поступили дополнительные сведения о ранении 2 гражданских лиц за 1 мая в Горняке Кураховского муниципального округа. За минувшие сутки огнём ВСУ были повреждены легковые автомобили, рейсовый автобус и жилое домостроение.Также, как сообщил Штаб обороны ДНР, за прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 6 дронов противника.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", в минувшие сутки Вооружённые силы Украины выпустили 25 снарядов по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 25 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 7; Каховка — 6; Днепряны — 4; Новая Каховка — 8", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Великая Лепетиха, Козачьи Лагеря, Новая Маячка и Саги.Губернатор Курской области Александр Хинштейн утром 3 мая в соцсетях сообщил, что в результате ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России пострадали 4 человека. Всего ВСУ 88 раз применяли артиллерию и 7 раз – сбросы с БПЛА. Также было сбито 130 украинских беспилотников различного типа.Утром 3 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России, а также о пострадавших от украинских атак в других регионах жителях области."Получили информацию, что вчера в Курской области трое наших жителей пострадали в результате атаки беспилотника на автомобиль. Один мужчина в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в Курскую областную больницу, еще один мужчина и женщина отказались от госпитализации, будут проходить лечение амбулаторно", – писал Гладков.В Белгородском округе в результате атак беспилотников в посёлке Дубовое повреждены частный дом и 2 легковых автомобиля, в селе Никольское — инфраструктурный объект, в селе Отрадное — частное домовладение, в селе Таврово — 4 частных домовладения и инфраструктурный объект.В Валуйском округе в селе Казначеевка при ударе FPV-дрона повреждён социальный объект.В Волоконовском округе от атак беспилотников в селе Борисовка повреждено остекление административного здания, в селе Верхние Лубянки — объект инфраструктуры. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ. На участке автодороги Грушевка — Осколище FPV-дрон нанес удар по автомобилю — транспортное средство уничтожено огнём."В Грайворонском округе в селе Ивановская Лисица FPV-дрон атаковал трактор. В тяжёлом состоянии мужчина доставлен в областную клиническую больницу. Необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено", – писал Гладков.В результате ударов беспилотников в городе Грайворон повреждены 3 частных домовладения и 3 легковых автомобиля, в селе Головчино — легковой автомобиль, в селе Доброе — ГАЗель, в селе Дорогощь — частное домовладение, в селе Дунайка — 2 частных домовладения, в селе Казачья Лисица — два легковых автомобиля, в селе Косилово — трактор, в селе Новостроевка-Первая — легковой автомобиль, в селе Почаево — забор и хозпостройка, в селе Рождественка огнем уничтожены 2 частных дома. Ночью в селе Косилово от атак трех FPV-дронов повреждён ангар на территории предприятия.В Краснояружском округе вследствие ударов беспилотников в селе Илёк-Пеньковка повреждено здание на территории предприятия, в хуторе Вязовской — частный дом."В Шебекинском округе в селе Зиборовка от атаки беспилотника пострадала женщина. В городской больнице №2 г. Белгорода ей оказывают всю необходимую помощь", – сообщил губернатор.Вследствие ударов дронов в городе Шебекино повреждены социальный объект, навес коммерческого предприятия и легковой автомобиль, в селе Зимовенька — объект инфраструктуры. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ. В селе Новая Таволжанка в результате атак беспилотников повреждены легковой автомобиль, 4 частных домовладения и перебита линия электропередачи. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ. Ночью на участке автодороги Шебекино — Белгород дрон нанес удар по легковому автомобилю — повреждены кузов и остекление.Днём 3 мая стало известно об уничтожении беспилотника, летевшего на Москву."Системой ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – написал мэр Москвы Сергей Собянин в канале на платформе "Макс".Также днём 3 мая губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о смерти подростка в результате атаки ВСУ."Киевские нацисты убили 15-летнего подростка на дороге в Каменке-Днепровской. Парень 2010 года рождения находился в районе своего дома, удар вражеского беспилотника был целенаправленный", – заявил Балицкий в комментарии РИА Новости.По его словам, от полученных ранений подросток погиб на месте."Глубокие соболезнования родным и близким. Родственникам парня будет оказана помощь", – подчеркнул губернатор.Украинские военные продолжают атаки на регионы России.

Егор Леев

хроники, эксклюзив, владимир зеленский, россия, новороссийск, генштаб