Вучич заявил о "точке невозврата" в отношениях США и Европы - 03.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260503/vuchich-zayavil-o-tochke-nevozvrata-v-otnosheniyakh-ssha-i-evropy-1078552247.html
Вучич заявил о "точке невозврата" в отношениях США и Европы
Вучич заявил о "точке невозврата" в отношениях США и Европы - 03.05.2026 Украина.ру
Вучич заявил о "точке невозврата" в отношениях США и Европы
Президент Сербии Александр Вучич считает, что отношения между США и Европой достигли "точки невозврата", а их интересы больше не совпадают. Об этом сербский лидер заявил в интервью Informer TV
2026-05-03T12:22
2026-05-03T12:22
новости
сша
сербия
украина.ру
дональд трамп
александр вучич
европа
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1b/1076151900_0:0:3159:1776_1920x0_80_0_0_002a84dbee0febf936588cd2049802da.jpg
Александр Вучич в интервью Informer TV заявил, что отношения между США и Европейским союзом достигли "точки невозврата". По его словам, интересы сторон больше не совпадают, и сейчас главная задача — не допустить их дальнейшего ухудшения."Очевидно, что интересы больше не совпадают, и мы пришли к некой точке невозврата. Теперь важно только, чтобы эти отношения не стали плохими", — подчеркнул сербский лидер.Вучич также призвал Европу сохранять рабочие отношения с Вашингтоном и назвал "серьёзными" заявления президента США Дональда Трампа о возможном выводе американских войск из Европы. По мнению президента Сербии, для его страны подобные перемены и рост международной напряжённости не сулят ничего хорошего ни в экономическом, ни в политическом плане.Ранее Дональд Трамп распорядился вывести из Германии пять тысяч американских военнослужащих. В Пентагоне это решение объяснили "тщательным анализом дислокации сил" США в Европе. Подробнее в материале Трамп передал "привет" Германии, комбат "Побрякушка" и его бойцы. Хроника событий на утро 3 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
сша
сербия
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1b/1076151900_27:0:2756:2047_1920x0_80_0_0_4ef83fc8e09f1d309663b9056c71befd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, сербия, украина.ру, дональд трамп, александр вучич, европа, пентагон
Новости, США, Сербия, Украина.ру, Дональд Трамп, Александр Вучич, Европа, Пентагон

Вучич заявил о "точке невозврата" в отношениях США и Европы

12:22 03.05.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Республики Казахстан / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© Фото : Пресс-служба президента Республики Казахстан
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Президент Сербии Александр Вучич считает, что отношения между США и Европой достигли "точки невозврата", а их интересы больше не совпадают. Об этом сербский лидер заявил в интервью Informer TV
Александр Вучич в интервью Informer TV заявил, что отношения между США и Европейским союзом достигли "точки невозврата". По его словам, интересы сторон больше не совпадают, и сейчас главная задача — не допустить их дальнейшего ухудшения.
"Очевидно, что интересы больше не совпадают, и мы пришли к некой точке невозврата. Теперь важно только, чтобы эти отношения не стали плохими", — подчеркнул сербский лидер.
Вучич также призвал Европу сохранять рабочие отношения с Вашингтоном и назвал "серьёзными" заявления президента США Дональда Трампа о возможном выводе американских войск из Европы. По мнению президента Сербии, для его страны подобные перемены и рост международной напряжённости не сулят ничего хорошего ни в экономическом, ни в политическом плане.
Ранее Дональд Трамп распорядился вывести из Германии пять тысяч американских военнослужащих. В Пентагоне это решение объяснили "тщательным анализом дислокации сил" США в Европе. Подробнее в материале Трамп передал "привет" Германии, комбат "Побрякушка" и его бойцы. Хроника событий на утро 3 мая
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАСербияУкраина.руДональд ТрампАлександр ВучичЕвропаПентагон
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:47Сталин и Украина: новые подробности
13:10Зеленский похвалился экоцидом, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 мая
12:22Вучич заявил о "точке невозврата" в отношениях США и Европы
12:15Захарова: Россия не позволит ООН "прятать голову в песок" ради защиты Киева
12:10Глава РФПИ предрёк крах бюрократам ЕС и Британии из-за игнорирования энергокризиса
12:00"Вокруг Булгакова": "Ричард I"
11:54Германию критикуют за непрозрачность трат €111 млрд на перевооружение бундесвера
11:33"Герани" атаковали военную зону в Кривом Роге
11:06Наводчик "Гиацинт-Б" Александр Маркин: Наше орудие создано для поражения хорошо защищенных целей
10:50Киркоров в розыске! В чем же он прав? На Украине запретили "Седую ночь", а Тимати - под санкциями ЕС
10:47"Не перемирие, а полное прекращение войны": Иран выдал США ультиматум из 14 пунктов
10:16Трамп передал "привет" Германии, комбат "Побрякушка" и его бойцы. Хроника событий на утро 3 мая
09:41Логистика ВСУ в Константиновке оказалась под давлением из-за ударов авиации
09:28ВС РФ ударили по АЗС в Днепропетровской области. Новости СВО
09:27Похороны Томоса и мифов о "московских попах" УПЦ. Почему на Украине отменили травлю канонической церкви
09:19Зеленскому ничего не грозит в скандале с "пленками Миндича". Главное к этому часу
08:57Пять тысяч долларов или жизнь. Украинские беженцы в Польше всё менее желанны
08:29Западная Украина за минувшую неделю: Парубий победил Винниченко, а корпус "Азов*" – Черновицкий облсовет
08:01"Горх Фок I", который Украине не "Товарищ"
07:00Читайте Ремарка, чтобы знать планы Мерца и Писториуса — Выдрин
Лента новостейМолния