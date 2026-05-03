Вучич заявил о "точке невозврата" в отношениях США и Европы

Президент Сербии Александр Вучич считает, что отношения между США и Европой достигли "точки невозврата", а их интересы больше не совпадают. Об этом сербский лидер заявил в интервью Informer TV

2026-05-03T12:22

Александр Вучич в интервью Informer TV заявил, что отношения между США и Европейским союзом достигли "точки невозврата". По его словам, интересы сторон больше не совпадают, и сейчас главная задача — не допустить их дальнейшего ухудшения."Очевидно, что интересы больше не совпадают, и мы пришли к некой точке невозврата. Теперь важно только, чтобы эти отношения не стали плохими", — подчеркнул сербский лидер.Вучич также призвал Европу сохранять рабочие отношения с Вашингтоном и назвал "серьёзными" заявления президента США Дональда Трампа о возможном выводе американских войск из Европы. По мнению президента Сербии, для его страны подобные перемены и рост международной напряжённости не сулят ничего хорошего ни в экономическом, ни в политическом плане.Ранее Дональд Трамп распорядился вывести из Германии пять тысяч американских военнослужащих. В Пентагоне это решение объяснили "тщательным анализом дислокации сил" США в Европе. Подробнее в материале Трамп передал "привет" Германии, комбат "Побрякушка" и его бойцы. Хроника событий на утро 3 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

