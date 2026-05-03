https://ukraina.ru/20260503/vuchich-zayavil-o-tochke-nevozvrata-v-otnosheniyakh-ssha-i-evropy-1078552247.html
Вучич заявил о "точке невозврата" в отношениях США и Европы
Вучич заявил о "точке невозврата" в отношениях США и Европы - 03.05.2026 Украина.ру
Вучич заявил о "точке невозврата" в отношениях США и Европы
Президент Сербии Александр Вучич считает, что отношения между США и Европой достигли "точки невозврата", а их интересы больше не совпадают. Об этом сербский лидер заявил в интервью Informer TV
2026-05-03T12:22
2026-05-03T12:22
2026-05-03T12:22
новости
сша
сербия
украина.ру
дональд трамп
александр вучич
европа
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1b/1076151900_0:0:3159:1776_1920x0_80_0_0_002a84dbee0febf936588cd2049802da.jpg
Александр Вучич в интервью Informer TV заявил, что отношения между США и Европейским союзом достигли "точки невозврата". По его словам, интересы сторон больше не совпадают, и сейчас главная задача — не допустить их дальнейшего ухудшения."Очевидно, что интересы больше не совпадают, и мы пришли к некой точке невозврата. Теперь важно только, чтобы эти отношения не стали плохими", — подчеркнул сербский лидер.Вучич также призвал Европу сохранять рабочие отношения с Вашингтоном и назвал "серьёзными" заявления президента США Дональда Трампа о возможном выводе американских войск из Европы. По мнению президента Сербии, для его страны подобные перемены и рост международной напряжённости не сулят ничего хорошего ни в экономическом, ни в политическом плане.Ранее Дональд Трамп распорядился вывести из Германии пять тысяч американских военнослужащих. В Пентагоне это решение объяснили "тщательным анализом дислокации сил" США в Европе. Подробнее в материале Трамп передал "привет" Германии, комбат "Побрякушка" и его бойцы. Хроника событий на утро 3 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
сша
сербия
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1b/1076151900_27:0:2756:2047_1920x0_80_0_0_4ef83fc8e09f1d309663b9056c71befd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, сербия, украина.ру, дональд трамп, александр вучич, европа, пентагон
Новости, США, Сербия, Украина.ру, Дональд Трамп, Александр Вучич, Европа, Пентагон
Вучич заявил о "точке невозврата" в отношениях США и Европы
Президент Сербии Александр Вучич считает, что отношения между США и Европой достигли "точки невозврата", а их интересы больше не совпадают. Об этом сербский лидер заявил в интервью Informer TV
Александр Вучич в интервью Informer TV заявил, что отношения между США и Европейским союзом достигли "точки невозврата". По его словам, интересы сторон больше не совпадают, и сейчас главная задача — не допустить их дальнейшего ухудшения.
"Очевидно, что интересы больше не совпадают, и мы пришли к некой точке невозврата. Теперь важно только, чтобы эти отношения не стали плохими", — подчеркнул сербский лидер.
Вучич также призвал Европу сохранять рабочие отношения с Вашингтоном и назвал "серьёзными" заявления президента США Дональда Трампа о возможном выводе американских войск из Европы. По мнению президента Сербии, для его страны подобные перемены и рост международной напряжённости не сулят ничего хорошего ни в экономическом, ни в политическом плане.
Ранее Дональд Трамп распорядился вывести из Германии пять тысяч американских военнослужащих. В Пентагоне это решение объяснили "тщательным анализом дислокации сил" США в Европе. Подробнее в материале Трамп передал "привет" Германии, комбат "Побрякушка" и его бойцы. Хроника событий на утро 3 мая
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру