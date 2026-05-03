https://ukraina.ru/20260503/sbivat-bpla-protivnika-pomozhet-ii-schitaet-voennyy-ekspert-popov-1078489705.html
Сбивать БПЛА противника поможет ИИ, считает военный эксперт Попов
Сбивать БПЛА противника поможет ИИ, считает военный эксперт Попов - 03.05.2026 Украина.ру
Сбивать БПЛА противника поможет ИИ, считает военный эксперт Попов
Российские средства ПВО должны приобрести принципиально новое качество. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов
2026-05-03T15:30
2026-05-03T15:30
2026-05-03T15:30
новости
россия
украина.ру
пво
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1b/1078335812_0:167:3071:1895_1920x0_80_0_0_661464e79bd885ea6ca31a84d7f05930.jpg
"У нас, честно говоря, сверхмалые, предельно малые высоты полета воздушных судов и со стороны противника, и с наших позиций остаются без контроля — радиолокационного, оптико-электронного и технического. Все на опыт собственным глазам мы отдаем. Поэтому ПВО должна приобрести новое качество", — заявил эксперт.По его словам, обнаружение, автосопровождение, целеуказание по воздушным объектам нарушителя необходимо свести в единую систему роботизированного анализа и управления."А человек, получая предложения от машины будет говорить да или нет, или выбирать из нескольких вариантов. То есть, подчеркиваю, все это должно происходить под контролем специалистов высокого класса: человек должен быть главным", — уточнил Попов.По его словам, без использования элементов ИИ "мы будем отставать", а при использовании "сделаем шаг на будущее".Полный текст интервью "Нас спасет ИИ под контролем человека". Владимира Попова о проблемах авиации и ПВО России читайте на сайте Украина.ру.
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1b/1078335812_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_43953456fad354a83cd8336c1bd70eb1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина.ру, пво, бпла
Сбивать БПЛА противника поможет ИИ, считает военный эксперт Попов
Российские средства ПВО должны приобрести принципиально новое качество. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов
"У нас, честно говоря, сверхмалые, предельно малые высоты полета воздушных судов и со стороны противника, и с наших позиций остаются без контроля — радиолокационного, оптико-электронного и технического. Все на опыт собственным глазам мы отдаем. Поэтому ПВО должна приобрести новое качество", — заявил эксперт.
По его словам, обнаружение, автосопровождение, целеуказание по воздушным объектам нарушителя необходимо свести в единую систему роботизированного анализа и управления.
"А человек, получая предложения от машины будет говорить да или нет, или выбирать из нескольких вариантов. То есть, подчеркиваю, все это должно происходить под контролем специалистов высокого класса: человек должен быть главным", — уточнил Попов.
По его словам, без использования элементов ИИ "мы будем отставать", а при использовании "сделаем шаг на будущее".