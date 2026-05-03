Сбивать БПЛА противника поможет ИИ, считает военный эксперт Попов

Российские средства ПВО должны приобрести принципиально новое качество. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов

2026-05-03T15:30

"У нас, честно говоря, сверхмалые, предельно малые высоты полета воздушных судов и со стороны противника, и с наших позиций остаются без контроля — радиолокационного, оптико-электронного и технического. Все на опыт собственным глазам мы отдаем. Поэтому ПВО должна приобрести новое качество", — заявил эксперт.По его словам, обнаружение, автосопровождение, целеуказание по воздушным объектам нарушителя необходимо свести в единую систему роботизированного анализа и управления."А человек, получая предложения от машины будет говорить да или нет, или выбирать из нескольких вариантов. То есть, подчеркиваю, все это должно происходить под контролем специалистов высокого класса: человек должен быть главным", — уточнил Попов.По его словам, без использования элементов ИИ "мы будем отставать", а при использовании "сделаем шаг на будущее".Полный текст интервью "Нас спасет ИИ под контролем человека". Владимира Попова о проблемах авиации и ПВО России читайте на сайте Украина.ру.

