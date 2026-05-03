Похороны Томоса и мифов о "московских попах" УПЦ. Почему на Украине отменили травлю канонической церкви

"Армовиру" приходит конец: на Украине запущен процесс восстановления в правах УПЦ.

2026-05-03T09:27

После десятилетия травли и гонений, рейдерских захватов храмов и отправки на фронт священников и прихожан канонической православной церкви, версия о "московских попах" признана лживой и незаконной. Ранее Апелляционный суд Украины отменил заключение религиоведческой экспертизы Государственной службы по этнополитике и свободе совести (ГЭСС), которая признавала наличие церковно-канонической связи между УПЦ и Русской православной церковью (РПЦ).Суд признал нарушением нерассмотрение заявления УПЦ об отводе членов экспертной группы. "Признать противоправными действия председателя Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктора Еленского относительно утверждения Заключения… в условиях нерассмотренного заявления… об отводе…. Признать противоправным и отменить приказ Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести от 27.01.2023 №Н-8/11…", - постановил суд, обязав Госкомитет провести повторную проверку устава УПЦ. Если перевести это решение с казенного языка, на общепонятный, то вывод прост: останавливается процесс запрета УПЦ в стране. А это означает, что все клирики ПЦУ, продажные журналисты и депутаты типа Никиты Потураева, как минимум, должны засунуть языки в одно место, а как максимум, понести наказание за разжигание религиозной розни. Вот так легко и быстро рушится миф об "агентах ФСБ в рясах", а пропагандисты, годами рассказывавшие украинцам о московской церкви, оказались лоббистами церковного раскола по лекалам Запада. Впрочем, давно уж не секрет, что под лозунгами "очищения церкви" и борьбы за незалежнисть была проведена религиозная перестройка, в результате которой возникла новая конфигурация церковной власти. Была создана политическая церковь Украины - ПЦУ- ставшая инструментом давления на прихожан "московской церкви". Да и сам церковный вопрос оказался встроен в систему государственного управления, что усилило раскол внутри страны. Тем более, что для значительной части граждан религиозная принадлежность связана не только с верой, но и с культурно-историческими корнями. Что это значит? А то, что добытчики Томоса и лоббисты ПЦУ своей главной целью ставили вовсе не создание автокефальной церкви, а уничтожение духовных связей Украины и России. Ну а дальше, как по маслу: окатоличивание, неоязычество, сектантство. Главное - подальше от православия и от Москвы, поближе к острову Эпштейна с его каннибализмом и развратом.И вот этот план оказался сломан, причем в тот момент, когда кураторам раскола казалось, что они близки к "добиванию" канонической православной церкви и полному "выпиливанию" прихожан, не желающих поклоняться "святой Джавелине". Да и вообще выяснилось, что бывший ленинец и борец с сионизмом Виктор Еленский, ныне возглавляющий ГЭСС, как и его "религиозные эксперты" - это такая себе церковная ОПГ под крышей Банковой. Конечно, было бы неплохо заставить всех этих религиоведов публично покаяться перед верующими УПЦ, вернуть каждый храм, восстановить после погромов каждую церковь. Но пока достаточно того, что "козлом отпущения" в вопросе церковного раскола на Украине признан руководитель Госкомитета по этнополитике. "Суд признал экспертизу Государственной службы Украины по этнополитике полным фуфлом. Действия Еленского названы незаконными. А значит – есть все основания открывать против этого черта уголовное дело. Превышение служебных полномочий. Разжигание религиозной розни. Как минимум", - резюмирует оппозиционный нардеп Александр Дубинский.Заодно возникает и вопрос: а что ж делать с сектой Петра Порошенко*, который и Томос купил для Украины и начал после майдана процесс очернения УПЦ? Именно партия "Европейская солидарность" и ее подголоски - правые радикалы - годами занимались церковным бандитизмом. Руками нариков и потураевых отбирали храмы УПЦ, служителей выгоняли на улицы, часть священников отправляли за решетку за "связи с Москвой". Это при Порошенко* у священников и монахов в кельях "находили" триколоры и портреты Путина, подброшенные спецслужбами, устраивали публичную травлю клириков и заводили уголовные дела против духовенства канонической православной церкви. А Зеленский просто продолжил дело политика, которому на стадионе обещал "приговор". Но самая мякотка в том, что гонители "московских попов" сами работали на Россию: Порошенко* снимал сливки с Липецкой фабрики, Зеленский продюсировал фильмы в РФ и играл в них главные роли. Возможно, именно поэтому они так рьяно рвали на куски всех приверженцев УПЦ и обвиняли их в связях с Россией - чтобы отвести подозрения от себя?В Украинской православной церкви уже отреагировали на решение Апелляционного суда. "Киевская митрополия уже не раз заявляла, что то, что чиновники ГЭСС назвали экспертизой устава УПЦ, на самом деле таковой не является. В настоящее время продолжается судебное рассмотрение жалобы религиозного центра на действия чиновников с требованием признать их недействительными. И сам предписанный ГЭСС документ, а также её приказы не являются основанием считать религиозную общину ликвидированной. Подобные вопросы должен решать суд. Поскольку в суд ГЭСС подаёт заключение, сформированное на основании российских, а не украинских документов, есть основания полагать, что авторы этого заключения не только не смогут доказать его легитимность, но и окажутся перед требованием ответить за попытку легализации документов запрещённой в Украине российской организации. Ведь именно таким странным и преступным способом ГЭСС придумала репрессии против УПЦ и миллионов её верующих", - заявил митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент.А дьякон УПЦ Андрей Глущенко обратил внимание на абсурдный "экспертный состав" ГЭСС, выносивший приговоры канонической православной церкви. В список команды Виктора Еленского попали такие одиозные персонажи, как Игорь Козловский, Александр Саган, Андрей Смирнов, Людмила Филиппович, Евгений Харьковщенко, Юрий Черноморец, Виктория Кочубей. Как минимум четверо из них - Саган, Смирнов, Филиппович и особенно Черноморец - являются открытыми лоббистами ПЦУ и ярыми противниками УПЦ. Так о какой независимости и непредвзятости этих "икспердов" вообще может идти речь?В группу также был включен покойный Игорь Козловский. Его поставили на первое место, как бывшего узника совести, однако сам эксперт был специалистом не в православии и даже не в христианстве, а… в йоге. Он проповедовалКайя-кальпа, легендарную практику омоложения и долголетия. Ну, а в промежутках между косметологией и аюрведой, штамповал обвинения в адрес УПЦ.Впрочем, чему удивляться? Специалистов такого рода у Украины полно в любых отраслях. Достаточно вспомнить, что до недавнего временит почетным консулом Украины в Доминиканской республике была онлифанщица и секс-модель Виктория Якимова. А экс-секретарем Совбеза долгое время трудился Алексей Данилов - продавец крашенных собак. К слову, и недавно свергнутый глава ОП Андрей Ермак начинал службу с продавца в модном магазине "Санахант", а совладелец "95 квартала" Тимур Миндич, чьи пленки сегодня не обсуждает только ленивый, на заре "карьеры" торговал кроссовками. Так что качеством религиозных экспертов давно никого не удивишь, как и качеством власти, нанявшей на службу откровенных деградантов и сектантов.Однако, в какой-то момент, а именно в апреле 2026 года, все у них пошло не так. Суд сделал первый шаг к отмене ГЭСС, Еленского, Томоса и мифа об "агентах ФСБ в рясах". При этом все понимают, что украинские суды давно утратили самостоятельность и выносят решения по звонку. Значит, звонок был. Но важно не только решение суда, ставшее почти шоком для многих сторонников "святого Томоса". Тут самое время задать вопрос: а почему столь неординарное решение апелляции появилось именно сейчас? Годами защитники УПЦ стучались в двери различных судебных инстанций и взывали к правозащитникам, но на их жалобы никто не обращал внимания. А тут вдруг Шестой апелляционный административный суд неожиданно принимает законное и обоснованное решение, щелкнув по носу преследователей УПЦ. Кстати, они уже верещат о том, что судьи, заблокировавшие запрет канонической церкви, поголовно выходцы из Донбасса, и требуют на этом основании отменить вердикт о нарушении экспертизы ГЭСС. Ну еще бы! Ведь теперь нельзя будет захватывать храмы, терроризировать верующих, запрещать молиться на родном языке. А как быть с "европейским рождеством"? Переносить обратно на 7 января? Более того, придется признать, что прихожане УПЦ не являются гражданами второго сорта и имеют такие же права, как "титульная нация". А значит, и в выборах смогут участвовать и на референдуме свой голос использовать не так, как пожелают идеологи "армовира".Совершенно очевидно, что решение, связанное с "оправданием" УПЦ - это только первый шаг в череде очень непопулярных вердиктов, направленных на завершение боевых действий. К слову, представитель переговорной группы и глава ОП Кирилл Буданов* недавно выступил с заявлением о недопустимости преследования УПЦ на основании легенд о "московских попах". А ведь он считается лоббистом подписания мирного соглашения и активным переговорщиком с РФ и США. Значит, на этих закрытых переговорах было принято решение о заключении мирных соглашений и подготовке к этому почвы на Украине. Надо ж как-то объяснять участникам маршей в честь дивизии СС "Галичина", почему в мирном документе будут пункты, устраняющие первопричины конфликта. А это не только притеснение канонической православной церкви, но и этноцид, и нацистские практики, и лишение конституционных прав миллионов соотечественников."Решение суда по УПЦ - это не просто юридический эпизод. Это - маркер.Власть заранее смягчает удар. Заранее пытается снять самые токсичные обвинения в капитуляции. Заранее готовит своих радикальных сторонников к тому, что мирные соглашения будут включать вещи, которые еще вчера сама власть называла недопустимыми", - подтверждает украинский политик Евгений Мураев, находящийся в настоящее время в эмиграции. Да, процесс принуждения ОПГ Зеленского к миру идет нелегко: это видно по истерике сволонтеров типа Сергея Притулы и стукачей типа Евгения Карася* в ответ на заявления президента США Трампа о том, что "у диктатора Зеленского крайне низкий рейтинг и почти нет времени, чтобы сохранить страну". Также спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что началась подготовка встречи Путина и Трампа. Значит, решение о завершении войны практически принято, и киевский режим потихоньку начинает сдавать назад - как трусливый фраер. Начали с отмены запрета УПЦ, дальше закроют рот шпрехенфюрерам типа Ларисы Ницой, а потом и до трибунала над "Азовом"** дело может дойти.О том, какие изменения происходят тем временем на Западной Украине - в статье Олега Хавича "Западная Украина за минувшую неделю: Парубий победил Винниченко, а корпус "Азов*" – Черновицкий облсовет"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов**Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической

Елена Кирюшкина

