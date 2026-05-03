Западная Украина за минувшую неделю: Парубий победил Винниченко, а корпус "Азов*" – Черновицкий облсовет

Под давлением губернатора Буковины, генерал-майора полиции Руслана Осипенко, депутаты Черновицкого облсовета проголосовали за выделение корпусу "Азов*" гектара земли в живописном районе Черновцов.

2026-05-03T08:29

Во Львове Парубий победил Винниченко. Но не окончательноВ результате военного положения в Украине политические дискуссии, особенно на местах, сошли на нет. Поэтому органы местного самоуправления и военные администрации вынуждены прикрывать свои финансово-хозяйственные решения публичными заявлениями и решениями по малозначимым вопросам – типа переименования улиц и площадей. На прошлой неделе такая эпопея развернулась во Львове, и касалась она имени экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия, застреленного в августе 2025 года отцом без вести пропавшего солдата.Все началось с того, что 28 апреля начальник Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий призвал Львовский городской совет переименовать улицу Владимира Винниченко на улицу Андрея Парубия, и обвинил мэра Львова Андрея Садового в затягивании этого процесса."Парадокс в том, что в Киеве, в правительственном квартале улица Парубия уже появилась. А мы во Львове каждый день ходим в главные государственные учреждения области по улице, название которой до сих пор вызывает споры и имеет неоднозначный исторический шлейф. Обращаюсь к коллегам из Львовского городского совета и лично к Андрею Садовому: не время ли перестать игнорировать голос общества?", – написал Козицкий в социальных сетях.Управляющий делами Львовского горисполкома Евгений Бойко в ответ на эти обвинения сообщил, что уже 30 апреля Львовский городской совет готовится назвать в его честь одну из улиц в центре Львова. "Господин Максим, из вашего сообщения можно понять, что с семьёй Андрея Парубия вы не общаетесь, иначе знали бы уже о принятых городом решениях относительно наименования одной из улиц в центре Львова", – написал Евгений Бойко. Но какую именно улицу во Львове планируют назвать в честь политика, в городском совете не разглашали, а соответствующего вопроса в повестке сессии не было.Однако он всё же был вынесен на рассмотрение депутатов по предложению мэра, и после обеда 30 апреля Андрей Садовый сообщил, что горсовет принял решение о создании площади имени Андрея Парубия. Площадь появится на участке улицы Винниченко – от улицы Просвещения до начала улицы Лычаковской. "Теперь памятник Вячеславу Чорновилу, здание областной администрации и областного совета, где Андрей был депутатом нескольких созывов, будут иметь адрес площади Героя Украины Андрея Парубия", – написал Садовый в социальных сетях.Губернатор поблагодарил депутатов горсовета, однако всё равно остался недоволен. "Само решение выглядит довольно странно с точки зрения логики городской топонимики: во Львове остаётся часть улицы Винниченко, посередине теперь будет площадь Андрея Парубия, а дальше – снова Винниченко. Так что вопросов после такого решения стало не меньше, а больше", – написал Козицкий в своем Телеграм-канале."Надеюсь, это только промежуточный шаг, и городской совет еще вернётся к этой теме. Топонимика областного центра должна полностью избавиться от противоречивых маркеров прошлого. Мы не можем быть наполовину последовательны в вопросах национальной памяти", – добавил он.Как известно, в апреле 2025 года Максим Козицкий обратился к Львовскому городскому совету с инициативой переименовать улицу Владимира Винниченко. Козицкий назвал этого писателя и политика "сторонником автономии Украины в составе России", противником самостийности и украинской армии, а также человеком, который "сотрудничал с московскими властями" даже в эмиграции. Губернатор призвал выбрать новое название для улицы, которая символизировала бы "государственность и ключевые украинские ценности". При этом портрет Винниченко до сих пор находится в галерее премьер-министров Украины – ведь он возглавлял Генеральный Секретариат (правительство) Украинской народной республики в 1917-1918 годах.Из руководства ТЦК в регионе устраняют "армянскую мафию"Ситуация в Ужгородском районном ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат – прим.) дошла до Верховной Рады Украины, где 29 апреля прошло заседание специально созданной следственной комиссии. Заместитель начальника Закарпатского областного ТЦК Александр Бовкуненко как мог оправдывал действия своих подчиненных, однако пообещал, что начальник Ужгородского районного ТЦК будет переведен в боевую часть.В начале апреля этого года Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что во время мониторингового визита в Ужгородский районный ТЦК были зафиксированы факты незаконного содержания мужчин без надлежащего оформления документов, некоторые находились там от нескольких недель до 50 дней. Людей изолировали, изымая телефоны и документы без юридических оснований, что лишало их возможности связаться с родными или получить правовую помощь. Среди удерживаемых также обнаружили ветерана с удостоверением участника боевых действий, которого не освободили, несмотря на имеющиеся основания. Кроме того, в помещении находился человек с явными физическими недостатками.В помещении также зафиксировали жуткую антисанитарию: на десятки людей всего один туалет и душ, отсутствие постельного белья, 3 кружки и 8 тарелок, которыми пользовались без должной обработки. По данным проверки, состояние здоровья удерживаемых игнорировали, даже когда речь шла об угрозе жизни. Один из мужчин с критически высоким давлением получил помощь только после вмешательства представителя омбудсмена и был госпитализирован.По результатам проверки были поданы заявления о возможных уголовных правонарушениях, в том числе незаконном лишении свободы, пытках и превышении служебных полномочий. 24 апреля суд признал руководителя Ужгородского РТЦК виновным в препятствовании деятельности регионального представителя Уполномоченного по правам человека.На заседании парламентской следственной комиссии Александр Бовкуненко сообщил, что сборный пункт ТЦК расположен в арендованном помещении и арендодатель не позволяет его перестраивать. По его словам, мобилизованные находились в спортзале, снабжены кроватью, матрасом, подушкой, одеялом, также там проводятся дезинфекционные мероприятия раз в две недели. Он сказал, что лишенные свободы мужчины якобы не находились в заведении по несколько недель, а ограниченное количество посуды было обусловлено работой столовой, где организовали питание. Бовкуненко также прокомментировал ситуацию с мобилизацией пациента психиатрической больницы Петра Миньо, заявив, что "отсталость легкой степени не помешала бы ему на колесе гайку крутить в ремонтном батальоне".В то же время, заместитель начальника Закарпатского областного ТЦК заявил, что после скандала с условиями содержания мобилизованных начальника Ужгородского РТЦК переведут в войска. "Он будет перемещаться в боевую часть. Он к нам прибыл из десантно-штурмовых войск. Он сам изъявил желание. По крайней мере, он мне об этом говорил лично, что хочет идти в боевую часть. Он еще не ушел. Его вызвали на обучение в Киев", – сказал Бовкуненко.Большинство закарпатских СМИ не упомянули фамилию начальника Ужгородского РТЦК, однако некоторые из них все же сообщили, что в ноябре 2024 года на эту должность назначили 33-летнего Армена Мирзабекова. О его службе в десантных частях ничего не известно, до этого он работал начальником отдела рекрутинга и комплектования в Закарпатском областном ТЦК.Комментаторы отмечают, что о переводе Мирзабекова в неназванную "боевую часть" заговорили десять дней спустя после того, как уволили с должности начальника Черновицкого областного ТЦК полковника Сергея Арушаняна. Его перевели также в неназванную воинскую часть на должность руководителя отдела комплектования рядовым и сержантским составом управления персонала штаба.И в Ужгороде, и в Черновцах считают, что оба офицера просто купили себе "хлебные" места в ТЦК, и рано или поздно вернутся на них – как это произошло с главным военкомом Закарпатья Андреем Савчуком. После обвинений в незаконном лишении свободы и обысков его уволили с должности в январе этого года, однако уже 23 апреля вновь назначили начальником Закарпатского областного ТЦК, просто в статусе исполняющего обязанности."Азов*" бесплатно получил гектар земли в Черновцах под застройкуПод давлением губернатора Буковины, генерал-майора полиции Руслана Осипенко, депутаты Черновицкого областного совета проголосовали за выделение корпусу "Азов*" гектара земли в живописном районе Черновцов. Формально там будет размещен то ли рекрутинговый центр, то ли ветеранское пространство, однако в городе открыто говорят о сооружении на этом участке нескольких многоэтажек. При этом саму землю облсовет незаконно зарегистрировал как свою собственность.Наиболее резонансным вопросом сессии Черновицкого областного совета 29 апреля стало выделение земли в Черновцах корпусу Национальной гвардии Украины (НГУ) "Азов*" под предлогом сооружения там "ветеранского пространства" (хотя отдельные представители Черновицкой ОВА говорили также о "рекрутинговом центре"). Дело в том, что земельный участок площадью в 0,9994 гектара по адресу улица Героев Майдана, 230, является спорным.В 2019 году Черновицкий облсовет незаконно зарегистрировал его как свою собственность, хотя земельные участки, расположенные в черте города, по закону должны принадлежать территориальной общине. Собственность Черновцов на этот участок подтверждена решениями нескольких Высших судов, а 14 апреля 2026 хозяйственный суд Киева открыл производство по иску Черновицкого городского совета к Черновицкому областному совету об устранении препятствий в пользовании имуществом.Когда черновицкая журналистка Светлана Исаченко напомнила об этой правовой коллизии губернатору во время пресс-конференции по случаю 100 дней его пребывания у власти, у генерала Осипенко произошла форменная истерика. Он обвинил журналистку в предвзятости и каком-то "собственном интересе", или даже лоббировании чьих-либо претензий на этот участок, и риторически спросил, как она будет смотреть в глаза пришедшим с войны ветеранам. Очевидно, губернатору не сообщили, что сын Светланы Исаченко три года воевал, и только недавно демобилизовался по состоянию здоровья.Сама же Исаченко отметила, что на упомянутом участке можно хоть сейчас начинать инвестиционный проект под эгидой Минветеранов по созданию ветеранского пространства – не только офисного помещения, но и многоэтажного городка с соответствующей инфраструктурой для решения квартирного вопроса ветеранов войны. "При этом коммунальная форма собственности земли отнюдь не помешает возводить на ней здания любой собственности – хоть государственной, хоть частной", – подчеркнула она.Тем не менее, депутатов Черновицкого областного совета заставили проголосовать за передачу участка в государственную собственность в лице Черновицкой ОВА, а мэр Черновцов Роман Кличук после разговора с губернатором пообещал отозвать иск о возвращении этой земли городу. Хотя в решении идет речь о проекте "Создание ветеранских пространств" Министерства ветеранов, однако и губернатор, и председатель областного совета неоднократно заявляли, что осваивать участок будет корпус НГУ "Азов*", представители которого тоже находились в сессионном зале и присматривали за голосованием депутатов.Целевое предназначение земли остается неизменным – "строительство и обслуживание учреждений здравоохранения и социальной помощи" (рядом находятся областной кардиологический диспансер и больница МВД). Вот только вплотную к упомянутому участку уже построены два жилых комплекса – "Радужный" и Imperial Park Avenue, которые позиционируют себя как "элитные" – ведь выходят окнами на зеленую зону с виллами местных нуворишей (в частности, там живут родители Арсения Яценюка).Поэтому в Черновцах уверены: собственно "ветеранское пространство" займёт небольшую часть участка, а остальную застроят многоэтажками, большинство квартир в которых достанется совсем не ветеранам.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической

2026

Олег Хавич

