Киркоров в розыске! В чем же он прав? На Украине запретили "Седую ночь", а Тимати - под санкциями ЕС

Тимати, Джигурда, Киркоров, Григорий Лепс, Канье Уэст и гетман Мазепа как зеркало украинских санкций.

2026-05-03T10:50

Пёстрая компанияВсё смешалось в причудливом мире "политического украинства".За последний год кто только не стал жертвой украинских санкций - и народные артисты России Григорий Лепс и Филипп Киркоров, и рэпер Тимати (теперь он ещё и под санкциями ЕС), и гетман Мазепа, и даже американский рэпер Канье Уэст.Разбираемся, как и почему на Украине собрали такую пеструю компанию "подсанкционных".Украина - против Мазепы?Всю абсурдность происходящего можно увидеть на примере санкций против гетмана Мазепы.Как можно, это же украинский национальный герой! Как могли ввести санкции против "великого Мазепы"?Ведь все признаки "украинского героя" налицо: был облагодетельствован русским царём, получал немыслимые привилегии, но предал и перебежал на сторону "Запада" - в то время это были шведы.Предал своего кума, практически родственника - Кочубея, которого обезглавили по приказу Мазепы.При этом у Мазепы была романтическая история с Мотрей, дочерью Кочубея.То есть Кочубей был уже почти сват, а до этого - кум Мазепы, так как Мазепа был крестным отцом той самой Мотри Кочубей.Но Мазепа приказал казнить кума, свата и бывшего ближайшего друга, генерального писаря и генерального судью Войска Запорожского Василия Кочубея.Кочубей был несметно богат и владел, в частности, знаменитым селом Диканька в Полтавской области. Там Мотря и бегала из своего дома к Мазепе. Но романтическая история завершилась, когда Мазепа казнил ее отца.Памятник Искре и КочубеюЭта грустная история произошла потому, что Кочубей пытался рассказать про предательство Мазепы царю Петру.Кстати, до революции в Киеве стоял памятник "полковникам Искре и Кочубею". Полтавский полковник Иван Искра был другом Кочубея и погиб вместе с ним.Памятник был снесён сразу же, как только власть в Киеве захватила Центральная рада.До такой степени политические украинцы ненавидели и ненавидят тех, кто напоминал о предательстве "героического Мазепы". А ведь Мазепа предал не только царя Петра, но предал и казнил своих ближайших друзей.Потом на камне этого памятника была установлена пушка в честь Январского восстания 1918 года в Киеве против Центральной рады. Многие помнят эту пушку на камне возле метро "Арсенальная".Стоит ли она ещё? Или снова снесена, новой "центральной радой", современными политическими украинцами?Джигурда как угроза УкраинеНо всё всегда делается в тех местах "через задницу".Мазепу, настоящего, аутентичного украинского "героя", запретили, потому что Никита Джигурда оказался страшнее!На Украине запрещен к показу фильм режиссёра Юрия Ильенко "Молитва за гетмана Мазепу", из-за того, что там снялся российский актёр Никита Джигурда.Причём Джигурда играет не главную роль. Он исполняет роль шведского короля Карла 12.Фильм, честно говоря, слабый до такой степени, что даже Джигурда не в состоянии был его ухудшить. А прекрасный актер Богдан Ступка, который сыграл Мазепу, не смог улучшить.А вообще новость эта прекрасная! Мало того, что сначала сняли откровенно дерьмовый фильм и носились с ним, как с писаной торбой. Так ещё потом сами же и запретили. Своего любимого гетмана Мазепу!Так как Никита Джигурда, оказывается, "представляет угрозу национальной безопасности Украины".Наверное, посещал Крым? Или просто лично ненавистен Зеленскому?Филипп в розыске!Ну о чем говорить, если на Украине объявили в розыск Филиппа Киркорова, Григория Лепса и рэпера Тимати!За "нанесение вреда национальным интересам": посещали Крым, ЛНР, ДНР и помогали нашим бойцам.Филипп Киркоров отреагировал в своём духе. Он сказал, что на Украине власти хотят получить популярность, используя его громкое имя.Филипп Бедросович считает, что он популярнее Украины.А ведь были времена, когда Зеленский и Киркоров даже жили в квартирах друг друга. Но потом пробежала чёрная кошка: Филиппа не позвали на обещанную роль в фильме Зеленского.И вот теперь Филипп Киркоров в розыске. Найти его, на самом деле, не сложно. Сложно не увидеть Киркорова.Филипп Бедросович каждый день - то на телевидении, то на концерте, то в светских новостях. Но на Украине своя логика.Ищут также и Тимати (Тимура Юнусова), который написал в ответ:"Если я нужен тебе, ищи меня в клубе" (это отсылка к его же тексту).Лепс: "Я абсолютно счастлив на Родине"Ищут Григория Лепса, который тоже представляет угрозу Украине - из-за поддержки СВО.Как известно, Григорий Лепс поддерживает СВО не только словом, но и делом: возит гуманитарную помощь на Донбасс, выступает там, обещал выплатить миллион за подбитый немецкий танк "Леопард" нашим бойцам.Украинская певица Тина Кароль, которая стала известна только благодаря российскому конкурсу "Новая волна", выступила с отвратительным заявлением.Она публично посоветовала Лепсу "поехать глубже на Донбасс, чтобы стать пищей для червей".На что Лепс отреагировал спокойно:"Рано или поздно мы все будем кормить червей. Другое дело, кто как проживёт свою жизнь. Я вот решил, что должен прожить её так. Со своей семьёй и со своей Родиной."Ничего героического в поездках на Донбасс Григорий Лепс не видит. И продолжает ездить.Из-за активной гражданской позиции певцу сейчас закрыт въезд в большинство западных стран. Но Лепс говорит:"Я абсолютно счастлив здесь, на Родине. Никаких проблем. Служу своему Отечеству и делаю все, чтобы помочь нашим ребятам. Бог с ними. История нас рассудит."Санкции ЕСА Тимати вышел на международный санкционный уровень! Против Тимати ввёл санкции ЕС. В 20-м санкционном пакете теперь и Тимати!Рэпер отреагировал в своей обычной манере "отвяжитесь":"В отличие от многих чиновников, у меня никогда не было и нет западных счетов и недвижимости в ЕС. Поэтому мне - по фигу".В списке "20 пакета" еще 117 человек, включая директора Эрмитажа Михаила Пиотровского.Так что Тимати попал в почетную компанию. Причина - поддержка СВО, президента и своего государства."Седая ночь"Но самый смешной и абсурдный скандал произошел на Украине из-за песни "Седая ночь" Юры Шатунова.Её переделали, с помощью нейросети, в композицию в исполнении (якобы) американского рэпера Канье Уэста. Вся версия создана "нейронкой": и голос Канье, и аранжировка музыки.Ролик стал безумно популярным. Песня под названием "Silver night" взлетела на первую строчку глобального рейтинга "Shazam" (это популярное приложение для поиска музыки).Ролик обошел по популярности произведения Бейонсе, Мадонны и самого Канье Уэста. В мировом рейтинге!На Украине спохватились и запретили "Седую ночь", то есть "Silver night". "Седую ночь" уже запретили тоже, гораздо раньше.Хорошо, хоть Канье Уэста не запретили.Как бы он это пережил? Канье Уэст, на самом деле, наверное, плохо представляет себе, что такое Украина и где она находится.А может, Филипп Киркоров прав и таким образом Украина напоминает о себе? Раздувшись от важности: мы, мол, ещё и этого запретим! Как его там, Канье? Давай, запрещай!Создавать же не получается ничего конкурентоспособного. Значит, надо запрещать. И таким способом привлекать внимание. Прав Киркоров, прав.

Елена Мурзина

