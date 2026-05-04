Украина за неделю. Предупреждение для Зеленского - 04.05.2026
Украина за неделю. Предупреждение для Зеленского
На минувшей неделе новый виток получил скандал вокруг так называемого дела Миндича – это уголовное дело, которое Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ведет против ближайшего подельника Владимира Зеленского Тимура Миндича
На минувшей неделе новый виток получил скандал вокруг так называемого дела Миндича – это уголовное дело, которое Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ведет против ближайшего подельника Владимира Зеленского Тимура Миндича
С чего все началось
История с Миндичем берет свое начало еще с лета прошлого года, когда Зеленский и тогдашний глава его Офиса Андрей Ермак решили провернуть в режиме блицкрига спецоперацию против НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Решением парламента эти структуры оперативно лишили самостоятельности и фактически отправили под зонтик генпрокуратуры.
Как известно, НАБУ и САП были созданы после Евромайдана под контролем США для приглядывания за украинским чиновничеством и политиками. Руководство этих антикоррупционных структур регулярно бегало с отчетами в посольство Соединенных Штатов и в нужный момент подводило под уголовные дела тех или иных персонажей.
Претендующие на абсолютный контроль над всеми процессами, происходящими на Украине, Зеленский и Ермак в какой-то момент испугались, что активность НАБУ может повредить им самим и их интересам, поэтому в Офисе президента решили приструнить зарвавшихся антикоррупционеров.
Момент был выбран, как казалось тогда, вполне удачный – вернувшийся в Белый дом республиканец Дональд Трамп особого интереса к НАБУ и САП, детищам демократической администрации, не проявлял, поэтому победа казалась неминуемой.
Все получилось иначе. Грянул грандиозный скандал, грантовые активисты вышли на протесты, за опальные ведомства вступились в Европе, а Зеленскому и компании пришлось резко сдавать назад.
Парламентарии в той ситуации предстали как круглые идиоты – сначала с помпой под разговоры о самостийности громили НАБУ и САП, а спустя несколько дней также единодушно возвращали все назад.
С этого момента стало понятно, что основной раунд противостояния вороватого режима Зеленского с антикоррупционерами, которые в реальности ни с какой коррупцией не борются, а лишь представляют интересы конкретно США и связанных с ними напрямую активистов и политиков, еще впереди.
Первая жертва
Одним из ключевых эпизодов всей истории должен стать момент, когда в уголовных делах начнет всплывать фамилия Зеленского. Этот момент, судя по последним событиям, уже не за горами.
Первым, еще во второй половине прошлого года, на "пленках Миндича" засветился Ермак. Он же Али-Баба, как его называли в своих разговорах фигуранты преступных схем. Именно уже бывший глава Офиса президента мог быть одним из бенефициаров всех темных делишек, которые проворачивали приближенные к верхушке бизнесмены и топ-чиновники.
18 марта, 06:20
18 марта, 06:20
НАБУ как инструмент внешнего управления. Украина борется за свой "суверенитет", но не с РоссиейУкраина получила пакет условий для вступления в ЕС, который предполагает усиление независимости НАБУ и вывод ГБР из-под контроля Киева. Одновременно НАБУ хочет получить возможность бесконечно держать чиновников и депутатов в СИЗО. Зеленский не может этого позволить, но зависимость от европейской финансовой помощи во время войны сковывает ему руки.
Тимур Миндич – один из бизнес-партнеров Зеленского еще по "Кварталу". Приход бывшего комика к власти открыл перед ним сказочные перспективы по освоению бюджетных денег. Погорел предприниматель на энергетике, где он организовал систему откатов вокруг государственной компании "Энергоатом".
Вскоре после провального кавалерийского наскока на НАБУ и САП эти структуры обнародовали первые результаты расследования, опубликовав соответствующие аудиозаписи прослушки фигурантов этого уголовного дела.
Миндича об угрозе предупредили заранее, он успел перебраться в Израиль. Другим участникам схемы повезло меньше, кто-то оказался на скамье подсудимых, кто-то лишился высоких должностей. Но все равно это была если и не мелкая сошка, то явно не главная рыба в этом мутном коррупционном болоте.
Осенью стало понятно, что следующим в этой цепочке пойдет Ермак. Задача была сугубо практической – добиться ухода этого потерявшего всякие берега серого кардинала, который многими уже стал восприниматься как подлинный центр власти на современной Украине.
У Ермака были организованы обыски, но обвинений и подозрений предъявлять ему так и не стали, этого хватило, чтобы Зеленский отправил его в отставку.
В тот момент могло показаться, что в этом конфликте наметилось хрупкое равновесие, но затишье, как водится, было временным.
Диалоги Миндича
Во вторник, 28 апреля, "сливной бачок" НАБУ в лице издания "Украинская правда" выложил первые записи по "делу Миндича", которые были сделаны в квартире бизнесмена, где неоднократно бывал Зеленский.
То, что эти записи имеются, было секретом Полишинеля, как и то, что на них почти наверняка зафиксированы разговоры самого Зеленского. И вот теперь эта история получила продолжение.
Сами записи пока публиковать не стали, их содержание зачитал на видео журналист издания Михаил Ткач. Все беседы велись на русском языке.
Первый фрагмент был записан 30 июня прошлого года. Миндич обсуждал с тогдашним помощником Зеленского Сергеем Шефиром судьбу близкого к ним вице-премьера Алексея Чернышова, который проходит по нескольким уголовным делам НАБУ.
По словам Миндича, он обсуждал атаку НАБУ на их клан с Зеленским и тот выразил возмущение этим фактом. Сам бизнесмен в разговоре подчеркнул, что знает, что по нему ведется расследование и что ему советуют уехать из страны.
Примечательно, что того же Чернышова собеседники подозревали в "крысятничестве" в схеме с квартирами. Речь идет про квартиры, которые бывший вице-премьер получил в качестве откатов за разрешение на застройку в столице. Шефир рассказал, что когда он ловит на таком кого-то из своих, то берет себе 50%.
Следующий диалог датирован 1 июня того же года. В нем речь шла про строительство коттеджного поселка в Киевской области, элитное жилье, по слухам, предназначалось для Зеленского, Ермака, Чернышова и др. Из контекста беседы становится понятным, что это вовсе не слухи и Зеленский, Ермак и сам Миндич там дома себе строили. Бизнесмен также предложил заморозить стройку из-за высокого внимания к ней и для конспирации формально переписать будущую жилплощадь на кого-то другого.
Зеленскому приготовиться?
Третий, наиболее интересный эпизод был зафиксирован агентами НАБУ 8 июля прошлого года. Один из участников диалога все тот же – Миндич. Второй – дохаживающий последние дни в должности главы Минобороны, будущий секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.
Впервые на опубликованных записях появляется некий Вова (Зеленский?)
"Я разговаривал с Вовой перед Шаббатом, перед тем, как с Чернышовым это всё", - говорит Миндич, обсуждая историю с вице-премьером.
Обнародованный разговор подтверждает то, от чего пыталась отмазаться украинская компания Fire Point, которая производит дроны и ракеты для ВСУ по большим госконтрактам. Теперь уже точно можно утверждать, что Миндич имел прямую связь с этой структурой, лоббировал там выгодные для себя контракты.
Умеров же в разговоре предстает как человек, который разве что у Миндича не на побегушках.
Также подтверждается скрытый конфликт внутри правящего на Украине режима – Миндич высказывал недовольство тем, что Умерова хотят поменять на Дениса Шмыгаля, кандидатуру которого продвигает некий Давид (скорее всего, имеется в виду глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия).
Естественно, публикация очередных пленок Миндича является продолжением давления на Зеленского со стороны НАБУ и САП и стоящих за ними сил. По одной из версий, гуляющих в последнее время в украинских СМИ, это связано с продолжением финансирования украинского государства со стороны ЕС.
Кредит на 90 млрд евро для Киева уже одобрен, но давать деньги будут не просто так – взамен от украинских властей ждут необходимые реформы, в том числе по конкурсам при назначении в ключевые госструктуры: МВД, прокуратура, Госбюро расследований, суды и т.д.
Предполагается, что утверждать кандидатов туда будут наблюдательные советы, решающий голос в которых будут иметь иностранцы, то есть люди, прямо играющие на стороне западных стран.
Разумеется, такой расклад не может устраивать Зеленского и его камарилью, которые теряют таким образом многие рычаги власти и влияния. Намек на "Вову" в пленках Миндича – прозрачное предупреждение в адрес главы режима.
Если Зеленский заартачится и будет вставлять палки в колеса НАБУ и ходу реформ, то дальнейшие публикации крамольных бесед могут больно ударить по лидеру правящего режима и близких ему лиц, что может в значительной степени повлиять на будущее как самого Зеленского, так и всего режима.
