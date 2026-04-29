В России призвали ответить ударом "Орешника" по Одессе - 29.04.2026 Украина.ру
В России призвали ответить ударом "Орешника" по Одессе
Противник ударами по Туапсе добивается осознанно добивается экологической катастрофы в Черном море и ВС РФ надо на этот ответить. Об этом заявил "МК" военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин
2026-04-29T12:23
В России призвали ответить ударом "Орешника" по Одессе

12:23 29.04.2026
 
© Фото : rusplt.ruВасилий Дандыкин
Василий Дандыкин - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Противник ударами по Туапсе добивается осознанно добивается экологической катастрофы в Черном море и ВС РФ надо на этот ответить. Об этом заявил "МК" военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин
ВСУ серией ударов по Туапсе добились негативных последствий для экологии. Из-за этого дело дошло до эвакуации мирных жителей и масштабных очистных работ на побережье и в Чёрном море.
Эксперт отметил, что в Киеве "им абсолютно наплевать, что Чёрное море - это общее море для Турции, Болгарии, Румынии, Грузии".
"Конечно, риск возникновения экологической катастрофы противнику "по барабану". А если это так, то нам надо ударить по Одессе так же основательно. Мы, конечно, очень бережём природу, перелётных птиц и прочее. Но американцы не берегли в Иране ни соловьёв, ни аистов", - сказал Дандыкин.
Он указал на возможные цели, чувствительные для военно-политического руководства Украины. Среди них - порт Рени и пути сообщения.
"В первую очередь надо бить по мостам. Можно ударить по одному мосту и перерубить Одессу и Одесскую область пополам. Давно пора сравнять с землей Рени. Румыны, конечно, возбудятся. Вонь будет несусветная. Европа ее подхватит обязательно. И что? Мы уже объективно воюем с НАТО, - сказал эксперт. - Кроме того, у противника все еще работает железнодорожный транспорт".
"Отвечать нужно обязательно, на всех направлениях. И тут все средства хороши, включая, может быть, самые необычные, если не доходит, - добавил он. - Недавно предлагали ядерную боеголовку снять с большой ракеты..."
По мнению издания, слова эксперта возможно воспринимать как намёк на удар ракетой "Орешник" по целям на подконтрольной киевскому режиму территории.
Тем временем В море у Одессы горит грузовое судно. Новости СВО
14:13Украина официально обратилась к Израилю с просьбой принять меры в отношении судна "Панормитис", которое прибыло в порт города Хайфа
14:08В разговоре Миндича о строительстве поместий упоминаются "Вова", "Андрей" и другие
14:03Амбиции Киева вступить в НАТО мертвы - Economist
14:03Сегодня утром Украина с применением двух МБЭК-камикадзе атаковала судно "MARQUISE" под флагом Камеруна
14:00Рейтинг Трампа рухнул. Одессу захватили фашисты. Хроника событий на 14.00 29 апреля
13:59Кто ближе к народу? Итоги эфира Соловьёва и Бони
13:26БПЛА ВСУ угрожают Белгороду, ВС РФ уничтожили украинские БЭК и атакуют Сумы. Новости СВО
13:24Кубок памяти Героя России Владимира Жога, права собственности в Новороссии. 29 апреля, утренний эфир
13:18"Железный конь идёт на смену крестьянской лошадке". Выживет ли пехота на поле боя?
13:15Парад на Красной площади пройдет в усеченном формате. Важные заявления Кремля
13:12Военкор Андрей Коц: ВС РФ делают все, чтобы ВСУ пришлось выбираться из Константиновки с тяжелыми потерями
12:54"Он не понимает, о чем говорит" — Трамп раскритиковал канцлера Германии
12:41Венесуэла под давлением США может выйти из ОПЕК. Главные новости к этому часу
12:23В России призвали ответить ударом "Орешника" по Одессе
12:01Бегство украинских нардепов серьезно угрожает власти Зеленского - Spectator
11:35Рустема Умерова вызвали в Верховную раду по поводу коррупции
11:34"Это основа нашей истории". Археолог Файферт об освобождении Бутягина и степных индейцах Донбасса
11:33В море у Одессы горит грузовое судно. Новости СВО
11:27На Украине появились группы мстителей: собираются нападать на ТЦК
11:26ВСУ с утра атакуют приграничье Белгородской области. Ранены шестеро
Лента новостейМолния