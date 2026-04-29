В России призвали ответить ударом "Орешника" по Одессе

Противник ударами по Туапсе добивается осознанно добивается экологической катастрофы в Черном море и ВС РФ надо на этот ответить. Об этом заявил "МК" военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин

2026-04-29T12:23

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

ВСУ серией ударов по Туапсе добились негативных последствий для экологии. Из-за этого дело дошло до эвакуации мирных жителей и масштабных очистных работ на побережье и в Чёрном море.Эксперт отметил, что в Киеве "им абсолютно наплевать, что Чёрное море - это общее море для Турции, Болгарии, Румынии, Грузии"."Конечно, риск возникновения экологической катастрофы противнику "по барабану". А если это так, то нам надо ударить по Одессе так же основательно. Мы, конечно, очень бережём природу, перелётных птиц и прочее. Но американцы не берегли в Иране ни соловьёв, ни аистов", - сказал Дандыкин.Он указал на возможные цели, чувствительные для военно-политического руководства Украины. Среди них - порт Рени и пути сообщения."В первую очередь надо бить по мостам. Можно ударить по одному мосту и перерубить Одессу и Одесскую область пополам. Давно пора сравнять с землей Рени. Румыны, конечно, возбудятся. Вонь будет несусветная. Европа ее подхватит обязательно. И что? Мы уже объективно воюем с НАТО, - сказал эксперт. - Кроме того, у противника все еще работает железнодорожный транспорт"."Отвечать нужно обязательно, на всех направлениях. И тут все средства хороши, включая, может быть, самые необычные, если не доходит, - добавил он. - Недавно предлагали ядерную боеголовку снять с большой ракеты..."По мнению издания, слова эксперта возможно воспринимать как намёк на удар ракетой "Орешник" по целям на подконтрольной киевскому режиму территории.Тем временем В море у Одессы горит грузовое судно. Новости СВОВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

