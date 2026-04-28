Зачем Санду приехала в Киев

Майя Санду, президент Молдавии, будем говорить прямо, фигура крайне спорной легитимности, посетила на днях Киев. И, это явно неспроста. Давайте честно: прибыла она точно не ради мемориальных мероприятий к сорокалетию Чернобыльской катастрофы и явно не затем, чтобы в дежурном режиме сверить часы по линии совместной украино-молдавской евроинтеграции.

2026-04-28T10:26

2026-04-28T11:21

Тем более что движутся они по этому треку с разной скоростью, в разных условиях и с совершенно разными ресурсами.А вот что у Санду и Зеленского действительно общего, кроме хронических вопросов к легитимности, так это целый узел тем, туго завязанных на последовательной русофобской линии и готовности быть максимально полезными западным покровителям. И здесь показателен фон, на котором состоялся визит. Буквально за сутки до него широко разлетелась новость о том, что британские натовские истребители якобы сбили российские ударные беспилотники, атаковавшие объекты на Украине. Позже Минобороны Румынии выступило с опровержением: нет, самолёты лишь поднимались в воздух и были готовы действовать в случае нарушения румынского воздушного пространства. Как говорится, ложечки потом нашлись, но осадок остался. А сама история выглядит как типичный медийный прогрев.Вопрос только в том, перед чем именно прогревают? Возможный ответ тем интереснее, если вспомнить свежее интервью Дональда Туска Financial Times. Польский премьер сделал крайне резонансное заявление: Россия, мол, нападёт на страну НАТО не через годы и не к 2030 году, как любят повторять в европейских столицах, а уже через несколько месяцев. И, что особенно важно, США якобы не вмешаются.Звучит громко. Даже слишком громко. Возникает естественный вопрос: с чего вдруг Туск начал столь нервно повышать ставки. Такие заявления редко появляются из воздуха. Обычно это либо подготовка общественного мнения, либо попытка продавить новые решения по военным расходам, либо создание атмосферы срочности перед заранее подготовленными шагами. На этом фоне стоит вспомнить и украинскую активизацию на белорусском направлении. И польско-литовские уши торчат там по полной. А еще лондонские хвост и копыта. И есть основания полагать, что рассматриваются и сценарии диверсионного характера против союзной Белоруссии, включая попытки захода малых диверсионно-террористических групп по модели первого этапа вторжения в Курскую область.Я уже говорил ранее: вся эта логика завязана на создании новых очагов напряжения, новых прокси-конфликтов и дополнительных линий давления, задача которых одна — удерживать Россию в режиме постоянной военной вовлечённости. Если не через украинский фронт, то через другие направления. Если не прямым столкновением, то серией периферийных кризисов. И потому визит Санду в Киев стоит рассматривать не как церемониальную поездку, а как часть более широкого политического и военно-информационного пазла. Когда слишком много совпадений складываются в одну неделю, это уже не совпадения, а сценарий.Буквально накануне я рассказывал о том, как Киев, а вместе с ним стоящие за ним лондонские круги, а также турецко-азербайджанский контур, по всем признакам готовятся вмешиваться в армянские выборы. Речь идёт о переброске туда лиц армянской национальности, боевиков Интернационального легиона Украины. А сам легион это структурное подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины. И перебрасываются они туда под самые разные политические и силовые сценарии. Для России это потенциально ещё один очаг напряжения на внешнем периметре.И на этом фоне активизируется и румынско-молдавская линия. Повторюсь, Санду прибывает в Киев буквально на следующий день после информационного вброса об инциденте на румынской границы. Пока это выглядело как чисто медийная провокация, но вопрос в другом — зачем она понадобилась?А понадобиться она могла как элемент подготовки почвы для провокации уже реальной. И в эпицентре этой игры вероятнее всего Приднестровья. Именно Приднестровье остаётся тем узлом, где можно попытаться создать кризис, на который Россия не сможет не реагировать. Поводом для потенциального вторжения со стороны Киева или Кишинёва (или совместного) может быть что угодно: снова инцидент на румынской границе, история с беспилотниками, провокация в приграничной зоне, конфликт с участием третьих лиц. Сценарий может быть оформлен как внезапный и стихийный, хотя готовится заранее. И совершенно не случайно, подчеркну ещё раз, в медийной легенде фигурировали именно британские натовские истребители, поднятые в небо. После чего вся евроатлантическая глобалистская информационная машина британская, европейская, американская синхронно подхватила сюжет о якобы сбитых российских дронах. Чего, напомню, не было.Такие кампании редко запускаются просто ради красивого заголовка. Обычно это тест реакции, подготовка аудитории или создание информационного фона под следующий шаг. То есть нельзя исключать, что и здесь может готовиться либо одиночная провокация, либо целая серия эпизодов с постепенным наращиванием напряжения по периметру России. И это уже помимо другой масштабной линии, о которой я говорил ранее: совместной работы Киева, Лондона и их союзников по выносу украинских военных производств в Европу. Речь идёт о площадках по выпуску беспилотных систем, компонентов, боеприпасов и новой логистике снабжения.Фактически создаётся распределённый военно-промышленный контур вне территории Украины, менее уязвимый для ударов и способный работать на длинную дистанцию. Параллельно идёт и подготовка того, что я называю новой пиратской войной против российского танкерного флота и газовозов на Балтике, Черном море, в Атлантике и средиземноморском бассейне.Если собрать всё вместе Кавказ, Белоруссия, Приднестровье, Балтика, Чёрное море, Калининградская область, энергетическая логистика — мы видим не отдельные новости, а формирование дуги давления сразу по нескольким направлениям. Именно поэтому поездка Санду в Киев выглядит не церемонией, а рабочим совещанием внутри большого кризисного сценария. В этой же связи крайне показателен уже упомянутый мною недавний визит Зеленского в Азербайджан. И здесь тоже сразу несколько пересекающихся сценарных линий. Это и предстоящие армянские выборы (4 мая Зеленский посетит Армению). Это и вопрос выдавливания России из Закавказья. Здесь же и другая история - возможное использование азербайджанского территории для ударов по российским объектам и флоту на Каспии. Параллельно существует киевско-бакинский энергетический сюжет. Речь идёт об увеличении объёмов поставок азербайджанской нефти и нефтепродуктов через турецкий маршрут, далее через румынские и болгарские перерабатывающие мощности, а затем в украинском направлении. Украина сама перерабатывать такие объёмы уже не способна, поэтому схема идёт через внешние НПЗ и готовое топливо. И Румыния в этой конструкции задействована напрямую, как и Болгария.Ну, и если увязать визит Санду с недавним заявлением Дональда Туска, и со странной медийной провокацией вокруг румынской границы, картина становится ещё интереснее. Напомню: Туск уверенно заявил, что Россия якобы может атаковать страну НАТО не через годы, а уже через месяцы. Большинство автоматически подумали о Прибалтике. Но я не исключаю, что речь могла идти совсем о другом направлении о Румынии и о возможной подготовке провокационного сценария вокруг румынско-молдавского узла.Пока это лишь предположение, но важно другое: Туск говорил не как человек, фантазирующий в эфире, а как политик, который явно опирается на некие сигналы и внутренние обсуждения. При этом объективно нет никаких признаков того, что Россия собирается нападать на страны НАТО. Такая логика не просматривается ни стратегически, ни политически. И тем не менее Туск говорит о месяцах, а не о годах.Так что, как бы оно дальше ни было, подготовка идёт, и идёт весьма активно. Эти самые рептилоиды-глобалисты действительно плетут свои сети, выстраивая вокруг России целое кольцо кризисов.Посмотрите на географию. Закавказье. Приднестровье. Молдавия и румынский контур в одной связке. Белорусское направление. Не дай Бог, когда-нибудь начнут раскачивать тему Калининграда. Параллельно идёт системная работа против российского углеводородного экспорта. Визиты Зеленского в Сирию, в страны Персидского залива, поездка в Саудовскую Аравию всё это тоже нельзя рассматривать отдельно. Что именно там обсуждалось конкретно, мы узнаем позже, но контуры читаются уже сейчас. Центральная Азия, Средняя Азия, транспортные коридоры, влияние на южное подбрюшье России, попытки проникновения в зоны, связанные с Зауральем и дальневосточной логистикой. Щупальца Лондона и военных и политических вассалов действительно тянутся далеко. Их замысел - это попытка создать для России режим постоянного истощения через множественные внешние кризисы. Призом в такой игре для этих сил была бы не смена политического курса России и даже не смена власти. Призом они видят уничтожение нашей страны. И Киев в этой конструкции действительно превращён в главное оружие Лондона удобный и управляемый инструмент большой грязной игры.О том, в чем особенность 20 пакета антироссийских санкций ЕС - в статье Никиты Волковича "Кая Каллас против "теневого флота". Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

