https://ukraina.ru/20260428/kaya-kallas-protiv-tenevoy-flota-chto-ne-tak-s-20-paketom-antirossiyskikh-sanktsiy-es-1078355283.html

Кая Каллас против "теневой флота". Что не так с 20 пакетом антироссийских санкций ЕС

23 апреля 2026 года Европейский союз принял 20-й пакет санкций против России. Почти юбилей — только торта и хлопушек не хватает. В документе 46 новых танкеров в чёрном списке, пачка российских банков, несколько НПЗ, пара страховых компаний.

2026-04-28T06:10

эксклюзив

евросоюз

индия

россия

эммануэль макрон

ес

нпз

минфин

владимир путин

греция

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1b/1078356034_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_9ac29b2e4a2c21ae3a362cf29e7bb003.jpg

Не то чтобы это даёт какой-то результат, но когда нужно "наказать Россию", становится трудно остановиться. Кая Каллас, Высокий представитель ЕС по иностранным делам бодро отчиталась о растущем давлении на Россию и что "война никуда не ведёт". Вот только непонятно, а куда ведут сами санкции?Главное, что случилось 23 апреля, — это не то, что вошло в пакет, а что из него снова вышло, то есть полный запрет на все морские услуги для российской нефти. И снова "в кашу наплевали" то Мальта, то Греция, то Венгрия со Слоавкией, которые даже слышать ничего не хотели о санкциях, пока "Дружбу" не перезапустили. Итоговый счёт: Теневой флот: 20. Кая Каллас: 0. Так давайте же разберём, как танкеры, которых нет, раз за разом ломают об колено самую продвинутую политическую и экономическую систему мира — именно так себя видят брюссельские пациентыКак устроен флот, которого нетЧтобы разобраться, почему ЕС не может утопить то, что сам же официально называет "кровеносной артерией военной машины Путина" (я не шучу, так звучит евробюрократическая поэтика), надо сначала понять: что вообще такое теневой флот и как именно он не существует.Формально его нет: нет единого реестра, штаб-квартиры, генерального директора с адмиралом. Зато есть около полутора тысяч старых суден — по данным Lloyd's List, более 1400, по оценкам S&P Global, примерно 18% мирового танкерного тоннажа — которые объединяет одно: они возят нефть туда, куда официально не должны, под флагами, которых как бы не существует, с документами, которые как бы настоящие, с командами, которые по десять раз успели запутаться, а чей груз и куда везут. Сразу вспоминается великолепный фильм "Оружейный барон" и гениальное описание "серых сделок", когда уже ни одна сторона не понимает, по какую сторону закона она находится.Сама механика проще некуда. Берётся танкер лет двадцати от спуска на воду — и регистрируется, например, на Камерун, Тринидад и Тобаго или какую-нибудь совершенно обскурную юрисдикцию типа Нидерландских Антильских островов. По данным Международной морской организации, к началу 2026 года более 520 судов ходили под такими флагами.Следующий шаг — страховка. Обычно танкеры застрахованы в Международной группе клубов взаимного страхования (P&I), которая покрывает около 90% мирового тоннажа. Теневые суда из этой системы выброшены из-за санкций. Вместо них такие суда страхуют фирмы попроще или используются посредники. Норвежская страховая компания Ro Marine, например, выдавала сертификаты P&I — с печатью норвежского регулятора — для 256 судов. Схему раскрыли в 2025 году, и кого-то даже арестовали. Но флот продолжил работу.Затем отключаются транспондеры, и судно перестаёт транслировать своё местоположение в системе AIS, исчезает с карт, но при этом продолжает двигаться и транспортировать нефть. Также в операции используются перекидки груза с судна на судна (иногда их для краткости называют STS). Так груз меняет не только судно, но и происхождения в документах — и вот "иранская нефть" или чей угодно груз какой угодно сложности абсолютно легален и свободен для продажи в портах стран Европы.Кто же владеет этим флотом? В том и фишка, что номинально — никто. Как правило, суда записываются на компании-"призраки" в Дубае, Мумбаи или Гонконге. Например, Gatik Ship Management из Мумбаи в пиковый момент управлял шестью десятками танкеров стоимостью полтора миллиарда долларов. Когда его внесли в санкционные списки, компания выступила с заявлением о "медийно индуцированных разногласиях".Как бы там ни было, на выходе мы получаем настоящую параллельную логистическую империю, которая заставляет биться в истерике первых лиц коллективного Запада. Например, президент Франции Эмманюэль Макрон без эзопова языка дипломатии сорвался на неуловимые танкеры и объявил их источником "40% российских военных расходов". Именно так выглядит бессилие.Заложники лицемерияХотя на самый неудобный вопрос в этой истории не "почему ЕС не может остановить флот?", а "хотел ли ЕС его остановить по-настоящему?" Особенно если смотреть на цифры, а не на пресс-релизы.Ценовой потолок на российскую нефть в $60 за баррель — главный инструмент западной санкционной политики, придуманный командой Джанет Йеллен в американском Минфине, — был с самого начала сконструирован так, чтобы торговля нефтью не прекращалась. Её заместитель Уолли Адеямо в феврале 2024 года прямым текстом заявил, что санкции сконструированы так, чтобы минимизировать риски для энергетических рынков. Проще говоря, чтобы России было чувствительно, а мировому рынку — не слишком больно. Однако с самого первого дня санкций Россия продаёт нефть выше потолка практически с первого дня. ESPO, дальневосточный сорт нефти, вообще никогда её не достигал: стабильно $62–70 за баррель при потолке в $60. По данным Bruegel, в первые месяцы действия потолка 96% грузов из Козьмино ушло выше лимита — и половина этих грузов была перевезена на судах, принадлежащих или застрахованных структурами G7.И западные трейдеры очень хорошо зарабатывали на сложившемся статус-кво. Vitol, Trafigura, Mercuria, Gunvor — четыре крупнейших сырьевых торговца, базирующихся в Женеве, — суммарно заработали более $50 миллиардов чистой прибыли в 2022–2023 годах, что примерно в восемь раз больше их совокупного результата за 2018–2019 годы. Они мигрировали в Дубай, переподписывали контракты через посредников и заявляли, что "юридически" больше не торгуют российской нефтью — после того как она прошла через индийский или турецкий НПЗ, это уже "индийское" или "турецкое" топливо.Но, конечно, особое место в истории теневого флота занимают греческие судовладельцы. Это примерно 20% мирового флота, 61% флота Евросоюза, и между 2022 и 2024 годами греческие компании продали как минимум 127 старых танкеров покупателям, которых на Западе аффилируют с "теневым флотом". Суммарная выручка этих танкеров — около $3,95 миллиарда. Да, вы не ошиблись: львиную долю мощи "теневого флота" обеспечила сама же старушка Европа — что называется, вот этими вот руками.И даже отмазку сочинили, чтобы оправдать собственное лицемерие, и вложили её в уста президента UGS Мелины Травлос: "Судоходство по своей природе нейтрально и глобально — оно объединяет мир".Тем временем ЕС официально требует от Греции прекратить то, на чём Греция официально зарабатывает с официальной санкции самого же ЕС... Неудивительно, что Афины заблокировали запрет на морские услуги в 20-м пакете.А пока в ЕС бурно дискутировали, Индия превратилась в главный теневой нефтяной хаб планеты. До начала СВО, Россия поставляла туда меньше 100 000 баррелей в сутки, к 2023 году — уже 1,8 миллиона баррелей. Компании Jamnagar и Vadinar перерабатывают её в дизель, авиационный керосин и мазут и отправляют в Европу. В числе их крупнейших покупателей значатся Нидерланды, Франция, Италия, Испания и Бельгия. По подсчётам CREA, за год с декабря 2022-го европейцы купили у Индии нефтепродуктов российского происхождения на €8,5 миллиарда — примерно столько же, сколько ЕС выделял Украине в год. И сейчас мы имеем ситуацию, когда примерно каждый двадцатый авиарейс европейских компаний летает на топливе, произведённом из российской нефти.Флот, которого не остановитьКонечно, в можете спросить: а как же морское право, а как же Конвенция ООН по мореходству? В том и оказия, что именно благодаря ей теневой флот может существовать без реальной угрозы своему существованию.Следите за руками: в исключительной экономической зоне — от 12 до 200 морских миль от берега — государство не имеет права останавливать иностранное судно просто потому, что оно ему не нравится. Досмотр законен только при подозрении в пиратстве, работорговле или нелегальном радиовещании. То есть, даже самые суровые санкции в этот список не входят.Германский танкер Eventin с 100 000 тоннами нефти на борту лишился хода у берегов Мекленбурга в январе 2025 года. Его отбуксировали в порт. Анналена Бербок радостно потирала руки: наконец-то, русских удастся поймать с поличным. Но в ноябре 2025 года Федеральный финансовый суд Германии запретил конфисковать судно — сославшись на ряд нарушений в процессе задержания судна. Так что по состоянию на момент написания материала Eventin всё ещё стоит у Рюгена, нефть всё ещё на борту.Швеция в апреле 2026 года задержала танкер Flora 1 — судно сменило девять флагов, включая Сент-Китс и Невис, Габон, Панаму и Камерун. Рядом обнаружили нефтяное пятно в море площадью около двенадцати километров. Через сутки Flora 1 отпустили: доказать, что пятно оставил именно этот танкес р, не удалось.Но всё это ещё цветочки — как вам история судна тремя именами? IMO 9332810 в разное время звалось Kiwala, Pushpa и Boracay. В апреле 2025 года его задержала эстонская военно-морская флотилия в бухте Муга. Через две недели танкер отпустили. В сентябре 2025 года то же судно — теперь с бенинским флагом — стояло на якоре у берегов Дании. Потом его перехватила французская морская прокуратура у Сен-Назера, Макрон обвинил экипаж в неких "серьёзных правонарушениях", капитана допросили. Через несколько дней он вернулся на борт, и судно отправилось разгружаться в Индию.Самый же показательный эпизод: Эстония попыталась остановить танкер Jaguar в Финском заливе. Однако операцию пришлось прервать — прибалты забили тревогу из-за якобы объявившегося в воздушном пространстве страны российского Су-35. Желание арестовывать судно куда-то испарилось…На всякий случай напомним, что Кая Каллас, которая громче всех заявляет о давлении на Россию и "теневой флот" — из Эстонии, бывший премьер этой страны.Невидимый, неудобный, необходимыйНо больше всего и искренне в этой истории забавит некий молчаливый всеобщий консенсус, тот самый статус-кво. Двести с лишним государств мира молча согласились, что теневой флот — это часть мировой экономики.По оценкам западных наблюдателей, через "теневые" структуры проходит около семи миллионов баррелей нефти в сутки. Это почти столько же, сколько вся ежедневная добыча Саудовской Аравии. Представьте, что случится с мировыми ценами на нефть, если этот объём просто исчезнет. Усугубляется это неприятными аналитическими данными: Energy Aspects оценивают реальные резервные мощности ОПЕК+ в 1,5–2,5 миллиона баррелей в сутки, а не в те пять миллионов, о которых картель говорит официально.Поэтому никто всерьёз не рассматривает идею "белого списка правильных танкеров", хотя концепция давно разработана — её давно вынашивает британский Королевский объединённый институт оборонных исследований По их проекту, только суда под одобренными флагами, с прозрачной собственностью, реальной страховкой P&I и подтверждённой ценой груза могут заходить в порты. Однако это означает полную перестройку мировой морской торговли за несколько лет, в разгар возможного энергетического кризиса, с неизбежными вторичными санкциями против Китая, Индии и Турции. Никто на это просто не пойдёт, если только не захочет моментальной смерти для своей экономики и настолько холодной зимы, что её даже Джордж Мартин описать не в состоянии.И именно поэтому теневой флот существует: потому что его убийство обернётся пирровой победой. Такую цену платить никто не хочет, поэтому выбрали молчаливый, унизительный для Запада компромисс.Уничтожить теневой флот можно, но вам не понравится мир, который появится после. Нефть по $120, рецессия в Европе, разрыв с Индией и Китаем, санкционная война на весь мир и минимум четыре месяца дефицита дизельного топлива в Германии — это не сценарий из антиутопии, это примерный расчёт аналитиков Energy Aspects. Именно поэтому в апреле 2026 года Греция снова заблокировала запрет на морские услуги, Венгрия снова придержала пакет, а Каллас снова написала, что "давление на Россию растёт". Но 21-й пакет санкции уже в работе — может, хоть сейчас Кае Каллас удастся "размочить" счёт?

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Никита Волкович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксклюзив, евросоюз, индия, россия, эммануэль макрон, ес, нпз, минфин, владимир путин, греция, анналена бербок, су-35