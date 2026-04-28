Три авианосца — не гарантия победы: Сидоров о военной авантюре США - 28.04.2026 Украина.ру
Три авианосца — не гарантия победы: Сидоров о военной авантюре США
Дональда Трампа в конце февраля убедили принять решение об ударе по Ирану, и теперь он оказался в ловушке. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
Дональда Трампа в конце февраля убедили принять решение об ударе по Ирану, и теперь он оказался в ловушке. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
Ловушка, по мнению эксперта, заключается в том, что возвращаться к отмененному им же соглашению 2015 года Тегеран не будет, а сухопутная операция потребует огромных ресурсов и жертв.
Блокада Ормузского пролива стала для американского президента отдушиной, но Иран нащупал болевую точку США и давит на нее. Трамп, по мнению эксперта, — человек с диагнозом, психопат, который не может проиграть и стать неудачником, поэтому ему нужна хотя бы небольшая победа.
По словам Сидорова, Израиль убедил Трампа принять решение об ударе по Ирану, хотя внутри администрации тоже находятся свои ястребы. Эксперт усомнился в способности команды переговорщиков — бывшего застройщика из Нью-Йорка, его зятя Джареда Кушнера и бывшего юриста Вэнса — добиться дипломатического успеха.
Военные США предупреждают, что сухопутная операция потребует огромных ресурсов и жертв, а увольнение министра ВМС показывает: моряки утверждают, что блокада пролива — дорогостоящая задача.
Тем не менее блокада сейчас является для Трампа отдушиной, позволяющей ему находиться в силовой позиции по отношению к Ирану, хотя пресс-секретарь Кэролайн Ливитт ежедневно заявляет, что иранская экономика вот-вот рухнет — то же самое говорилось и во время блокады Кубы.
"Тем не менее Иран нащупал болевую точку США, и на эту точку давит. И любой другой американский президент нашел бы повод объявить о победе и уйти из этого уравнения. Но Трамп, на мой взгляд, это диагноз, психопат. Люди с таким диагнозом — харизматичные, стратегически мыслящие, но потенциально тщеславные, очень настойчивые в своем заблуждении", — пояснил Сидоров.
Он добавил, что на Ближнем Востоке Трамп может применить любой финт. Сейчас там концентрируются три авианосные группы — это немало, хотя в свое время он отправлял авианосцы к берегам Северной Кореи, но ничего из этого не вышло.
"Якобы у Трампа даже возникла мысль применить ядерное оружие, но Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов, отговорил его от этого, потому что последствия этого шага будут совершенно непонятными.
Это означает вступать в область с массой неизвестных факторов. Но Трамп — это человек, который не может проиграть, стать неудачником. Поэтому ему нужна хотя бы небольшая победа. При этом очевидно, что он не знает, на каком фронте он может добиться такого результата", — резюмировал эксперт.
Ранее Дональд Трамп в 2018 году вышел из ядерной сделки с Ираном, после чего ввел жесткие санкции против Тегерана. В последние месяцы США наращивают военное присутствие в регионе, а иранская сторона заявляет о готовности дать решительный ответ на любую агрессию.
Полный текст интервью Андрея Сидорова: У Европы есть три пути, чтобы выстроить свою систему безопасности после ухода США читайте на сайте Украина.ру.
