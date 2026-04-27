Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260427/reshetilova-pridumala-kak-zamanit-v-armiyu-kiev-anonsiroval-sroki-sluzhby-1078336533.html
В рамках реформы территориальных центров комплектования и системы мобилизации на Украине рассматривается вариант введения четко определенных сроков службы для военнослужащих. Об этом 27 апреля написали украинские СМИ
новости
украина
мобилизация на украине
мобилизация
всу
вооруженные силы украины
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/06/1077570445_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_ba6fa84675eb3db3cb4724eebeebc97d.jpg
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/06/1077570445_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_21352e45c2e205bf434a5fd494f46419.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Решетилова придумала, как заманить в армию: Киев анонсировал сроки службы

11:15 27.04.2026
 
© REUTERS / Stringer
- РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© REUTERS / Stringer
Читать в
ДзенTelegram
В рамках реформы территориальных центров комплектования и системы мобилизации на Украине рассматривается вариант введения четко определенных сроков службы для военнослужащих. Об этом 27 апреля написали украинские СМИ
Военный омбудсмен Ольга Решетилова подтвердила информацию о том, что четкие сроки службы входят в планы Министерства обороны Украины.
"Если мы скажем: "Вы служите 2–3 года, потом мы вас отпускаем", это будет способствовать тому, что люди будут идти в армию", — заявила Решетилова.
Ранее украинский омбудсмен уже высказывалась о проблемах мобилизационной системы. Она признавала, что украинские власти "бесконечно паразитируют на одних и тех же людях", а их "ресурс тоже заканчивается". Решетилова также критиковала военкоматы за отправку на фронт непригодных к службе мужчин.
Напомним, что на Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. Многие военнослужащие находятся в зоне боевых действий без ротации с самого начала специальной военной операции.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Украинский след в покушении на Трампа и переговорная пирамида Ирана. Хроника событий на утро 27 апреля.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинамобилизация на УкраинемобилизацияВСУВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:30Украинцы "отмыли" сотни миллионов на оборонных контрактах . Главные новости к этому часу
12:28Польша и Прибалтика не препятствуют пролёту украинских ударных дронов - Совбез РФ
12:12Как засадные дроны меняют ход войны и чем Россия может зачистить небо от ВСУ – Чадаев
12:05Золото французской империи. Запад хочет вернуть контроль над Мали
11:57Зарубежные лидеры посетят парад Победы в Москве - Песков
11:47"Отмыть" людоловов и "очеловечить" мобилизацию. Что показал скандал с ТЦК в Одессе
11:32"Хватит уже!": немецкий политик раскритиковала Мерца за помощь Киеву
11:15Решетилова придумала, как заманить в армию: Киев анонсировал сроки службы
11:05Адмирал НАТО доверяет прибалтам, но продолжает их пугать "российской угрозой"
11:00Сотрудник ЗАЭС погиб от удара беспилотника ВСУ. Новости СВО
10:45Стубб разочаровался: "российская тактика затягивания" победила финский оптимизм
10:32В Минобороны обсудили набор студентов в войска беспилотных систем. Главные новости к этому часу
10:30Украинский след в покушении на Трампа и переговорная пирамида Ирана. Хроника событий на утро 27 апреля
10:00ФСБ предотвратила теракт против нефтяного объекта в Коми
09:31ВС РФ освободили село Таратутино в Сумской области. Новости СВО
08:58Более сорока "Гераней" атаковало порт в Одессе. Новости СВО
08:27Главное за ночь 27 апреля
08:00Польский генерал, служивший маршалу Пилсудскому и генералиссимусу Сталину. 130 лет Зыгмунту Берлингу
07:57Глава МИД Ирана прибыл в Санкт-Петербург для встречи с Путиным
07:23Директор ФБР оказался на грани увольнения из-за "пьяных скандалов" - Politico
Лента новостейМолния