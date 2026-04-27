https://ukraina.ru/20260427/ukrainskiy-sled-v-pokushenii-na-trampa-i-peregovornaya-piramida-irana-khronika-sobytiy-na-utro-27-1078333236.html

Украинский след в покушении на Трампа и переговорная пирамида Ирана. Хроника событий на утро 27 апреля

СМИ выяснили, что стрелок в отеле Вашингтона критиковал американского лидера Дональда Трампа за сокращение помощи Украине. Тем временем Словакия намерена отстаивать прагматичные отношения с Россией вопреки позиции ЕС. Иран между тем предложил США трехэтапный план переговоров, поставив ядерную программу на последнее место

2026-04-27T10:30

эксклюзив

хроники

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

сводка сво

россия

украина

спецоперация

вс рф

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/02/1077433804_0:112:1350:871_1920x0_80_0_0_8c2bf8f1516969402bbcc343e45b3231.jpg

Коул Аллен, подозреваемый в стрельбе на приеме с президентом США Дональдом Трампом, критиковал американские власти за отказ от помощи Украине. Об этом пишет New York Post со ссылкой на посты злоумышленника в социальных сетях.По данным газеты, подозреваемый ругал вице-президента Джей Ди Вэнса за его слова об отказе от помощи Киеву, прозвучавшие в апреле. Также Аллен организовывал сборы средств для Вооруженных сил Украины.В субботу вечером вооруженный дробовиком мужчина ворвался в банкетный зал отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома. Всех присутствовавших, прежде всего президента, срочно эвакуировали. Злоумышленник успел ранить агента Секретной службы, затем его задержали.По данным New York Post, нападение совершил 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен. Как передает телеканал NBS, у него нет судимостей, а оружие он приобрел легально.Украина и забытые интересы: Братислава бьет тревогуМежду тем Словакия пересматривает отношения с Евросоюзом из-за того, что для Брюсселя вопрос Украины играет большую роль, нежели ситуация в странах самого объединения. Об этом в интервью РИА Новости заявил евродепутат от республики Любош Блага.По словам парламентария, в то время когда Братислава решала вступить в ЕС, объединение продвигало мир, экономическое сотрудничество и социальную поддержку. Однако сейчас на повестке дня содружества, по его оценке, стоит лишь война."В сложившейся ситуации, когда к тому же Зеленский на Украине перекрыл поставки нефти и газа, чем подверг нас серьезной экономической опасности, ЕС не смог нас защитить. Поэтому мы пересматриваем отношения, поскольку попросту нельзя оперировать внутри Евросоюза, который отдает приоритет Украине, не входящей в него", — заявил Блага.Как отметил евродепутат, сейчас Братислава более критически относится к Евросоюзу и огорчена развитием дел в объединении. При этом другие мнения, в первую очередь в отношении конфликта на Украине, Брюссель воспринимает "как какое-то преступление", а укоренившаяся в блоке русофобия напоминает 30-е годы прошлого столетия."Поэтому Словакия будет дальше отстаивать мирные ценности, хорошие отношения с Россией, но в первую очередь прагматизм. Мы в этом отношении абсолютные прагматики. Нужна ли нам дешевая российская энергия? Да. Нужно ли нам соглашение с Россией по конфликту на Украине? Да, иначе эскалация может завершиться ядерной войной. Мы что, психи?" — добавил собеседник агентства.Напомним, Украина остановила транзит нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию 27 января, ссылаясь на повреждения нефтепровода. Братислава считала, что трубопровод функционирует, а решение Киева носило сугубо политический характер. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что Евросоюз никак не реагирует на ситуацию, демонстрируя, что не заботится о проблемах стран с "неправильным" курсом."Единое предложение" по-ирански: три кита, на которых держится перемириеИран предложил Соединенным Штатам трехэтапную формулу переговоров по урегулированию конфликта. Об этом передает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.Первый этап предполагает прекращение войны и получение от Вашингтона гарантий отказа от дальнейших военных действий против Исламской республики, а также против Ливана.Второй этап — стороны должны будут договориться о том, как управлять Ормузским проливом после окончания боевых действий. Этот пункт является ключевым, учитывая стратегическое значение пролива для мировых поставок нефти.Третий этап — после достижения соглашения по первым двум пунктам стороны приступят к обсуждению иранской ядерной программы.Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о продлении режима прекращения огня с Ираном до тех пор, пока Тегеран не представит "единое предложение" по урегулированию. Иран, в свою очередь, отказывался признавать объявленное США в одностороннем порядке перемирие.Предложенная Тегераном трехэтапная схема фактически ставит вопросы ядерной программы на последнее место, требуя от Вашингтона сначала гарантировать прекращение войны и решить судьбу Ормузского пролива. Такой подход позволяет иранской стороне диктовать условия и избегать обсуждения наиболее чувствительной темы — обогащения урана — до тех пор, пока США не выполнят требования Тегерана. Фронтовая сводка Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Добропольском направлении российские подразделения зачищают населенный пункт Белицкое и подходят к линии Шевченко — Светлое. Формируется охват Доброполья с юго-восточного направления. Бои продолжаются у Васильевки и Новоалександровки.На Северском направлении перекрыты три из четырех дорог, ведущих к Рай-Александровке. Оставшаяся дорога находится под контролем российских беспилотных летательных аппаратов. Наши войска оказывают давление на рубеж Тихоновка — Малиновка.На Константиновском направлении осуществляется охват с флангов. Закрыт так называемый "карман" в районе Степановка — Ильиновка.На Днепровском направлении взяты опорные пункты противника у населенного пункта Лесное. Российские подразделения продвигаются к Великомихайловке. Оказывается давление на Новопавловку. Работает оперативно-тактическая авиация.На Купянском направлении зафиксировано продвижение российских войск у Великой Шапковки. Боевые действия продолжаются у Куриловки и Новоосиново.

россия

украина

сша

иран

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксклюзив, хроники, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, сводка сво, россия, украина, спецоперация, вс рф, наступление вс рф, сша, иран, дональд трамп, джей ди вэнс, ес, европа