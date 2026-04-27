https://ukraina.ru/20260427/bolee-600-krupnykh-kommercheskikh-sudov-zastryali-v-ormuzskom-prolive-drugie-novosti-konflikta-1078322976.html

Более 600 крупных судов застряли в Ормузском проливе. Другие новости конфликта

Более 600 крупных коммерческих судов застряли в Ормузском проливе на фоне конфликта на Ближнем Востоке, приведшего к блокаде морского пути. Об этом в ночь на 27 апреля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-04-27T00:36

украина.ру

новости

ближний восток

военная эскалация

эскалация

ормуз

иран

сша

дональд трамп

война в иране

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/18/1078245191_0:98:1348:856_1920x0_80_0_0_d933b67b46590d4a7ccdcb01f135b47c.jpg

По информации The Times, запасы продовольствия у экипажей этих судов истощаются, а моральный дух падает.Другие новости к этому часу:🟦 У Ирана остается около трёх дней до того, как их нефтяная инфраструктура взорвётся, заявил президент США Дональд Трамп. Он также заявил, что США больше не будут направлять американскую делегацию в Пакистан для переговоров с Ираном, а если Тегеран хочет продолжать обсуждения, то представители могут прилететь в США или позвонить;🟦 В МИД РФ подтвердили, что Москва ожидает визита в Россию главы МИД Ирана Арагчи;🟦 ВМС США захватили иранский танкер, перевозивший нефть на сумму 380 млн долларов;🟦 Трамп снова жёстко раскритиковал НАТО. Он заявил, что альянс не служит интересам США и не оказывает достаточной поддержки:"НАТО нас подвело. Мы много лет обслуживали их интересы, тратили триллионы долларов, а когда нам самим понадобилась небольшая помощь, их нет, так что мы должны это помнить".🟦 Около дюжины американских самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker приземлились аэропорту Эйлат на юге Израиля. Ранее несколько танкеров KC-135 и KC-46 были замечены в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Подготовка ко второй фазе операции против Ирана находится в самом разгаре.Ранее сообщалось, что на Ближний Восток прибыл третий американский авианосец "Джордж Буш".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

