Более 600 крупных коммерческих судов застряли в Ормузском проливе на фоне конфликта на Ближнем Востоке, приведшего к блокаде морского пути. Об этом в ночь на 27 апреля сообщает телеграм-канал Украина.ру
Более 600 крупных судов застряли в Ормузском проливе. Другие новости конфликта

Более 600 крупных коммерческих судов застряли в Ормузском проливе на фоне конфликта на Ближнем Востоке, приведшего к блокаде морского пути. Об этом в ночь на 27 апреля сообщает телеграм-канал Украина.ру
По информации The Times, запасы продовольствия у экипажей этих судов истощаются, а моральный дух падает.
Другие новости к этому часу:
🟦 У Ирана остается около трёх дней до того, как их нефтяная инфраструктура взорвётся, заявил президент США Дональд Трамп. Он также заявил, что США больше не будут направлять американскую делегацию в Пакистан для переговоров с Ираном, а если Тегеран хочет продолжать обсуждения, то представители могут прилететь в США или позвонить;
🟦 В МИД РФ подтвердили, что Москва ожидает визита в Россию главы МИД Ирана Арагчи;
🟦 ВМС США захватили иранский танкер, перевозивший нефть на сумму 380 млн долларов;
🟦 Трамп снова жёстко раскритиковал НАТО. Он заявил, что альянс не служит интересам США и не оказывает достаточной поддержки:
"НАТО нас подвело. Мы много лет обслуживали их интересы, тратили триллионы долларов, а когда нам самим понадобилась небольшая помощь, их нет, так что мы должны это помнить".
🟦 Около дюжины американских самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker приземлились аэропорту Эйлат на юге Израиля. Ранее несколько танкеров KC-135 и KC-46 были замечены в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Подготовка ко второй фазе операции против Ирана находится в самом разгаре.
Ранее сообщалось, что на Ближний Восток прибыл третий американский авианосец "Джордж Буш".
