На Ближний Восток прибыл "Джордж Буш"
© Фото : Kittie VandenBosch
На Ближний Восток прибыл третий американский авианосец "Джордж Буш" (CVN 77). Судно уже находится в Индийском океане в зоне ответственности Центрального командования США, подтвердили 24 апреля военные в официальном сообщении в соцсетях
Прибытие авианосца усиливает присутствие США в регионе. Ранее в совместной операции с Израилем против Ирана были задействованы авианосцы "Авраам Линкольн" и "Джеральд Форд". Таким образом, в текущей оперативной зоне сосредоточено уже три из 11 действующих авианосцев ВМС США.
Прибытие "Джордж Буш" демонстрирует дальнейшее наращивание военно-морских сил США на Ближнем Востоке в рамках продолжающейся операции.
Также военные власти сегодня сообщили, что в регионе сейчас присутствуют 15 тысяч морских пехотинцев США.
Что еще происходит в зоне конфликта: Глава Пентагона осудил установку мин в Ормузе
