Зачем Зеленский собрался в Азербайджан - 25.04.2026 Украина.ру

Принц Гарри, неформальный куратор и эмиссар от своего папы Карла III по украинскому направлению, прибыл в Киев. И буквально уже на следующий день медиа сообщили, что Зеленский засобирался в Саудовскую Аравию и в Азербайджан.

2026-04-25T21:04

Причём до Саудовской Аравии он уже добрался формально обсуждать инфраструктурные, энергетические и некие вопросы безопасности. А вот что именно скрывается за этой формулировкой безопасности, думаю, узнаем довольно скоро. Ну а через несколько дней Карл III, лидер партии Виндзоров, подлинный, давайте говорить прямо, лидер британского содружества и глубинного британского государства, а не Стармер, прости Господи, отправляется к Дональду Трампу обсуждать дела и житьё бытьё.Лондон и Вашингтон сегодня находятся в сильнейшем клинче за Украину. Они уже не просто по разные стороны Атлантики, а по разные стороны геополитической линии фронта, если угодно. Лондон это штаб и лидер антитрамповской коалиции. Это же и так называемая "коалиция желающих" по Украине. Некоторые уже окрестили её, такой себе, коалицией Эпштейна, со всеми намёками и оттенками. А Трамп это уже совсем другая история, другой проект и другой центр силы. Так что обсуждать им есть что.И я не случайно говорю, что Карл III это подлинный лидер глубинного британского государства, истеблишмента, аристократического, финансового, страхового, венчурного, если угодно. Ну и, конечно, разведывательного сообщества, которое, будем говорить прямо, до сих пор сохраняет лидирующие позиции в мире, по крайней мере в англосаксонском и западном пространстве. И вот у этой самой партии Виндзоров есть очень интересный негласный девиз: "исправим ошибки Черчилля". Виндзоры в данном случае это не просто монаршая семья. Повторю ещё раз, это целый конгломерат, глубоко связанный с аристократическими домами Европы, с финансовыми кругами Европы, с крупным промышленным сектором континента. Здесь и Ротшильды, их лондонская и континентальная ветви. Здесь же и Ватикан, такое себе ещё одно глубинное государство.И вот весь этот конгломерат, у которого формальный и неформальный лидер сегодня Карл III, едет к Трампу. То ли договариваться, то ли предъявлять ультиматум хромой утке, будущему сбитому лётчику, как его уже начинают воспринимать противники. А история с девизом "исправим ошибки Черчилля" это, по сути, история о попытке восстановить британскую империю в новом виде. Не колониальную в прямом смысле слова, не через заморские территории и губернаторов. Речь о прокси империи, где у колоний формально сохраняется суверенитет на бумаге, но по факту они следуют воле метрополии, ну и эксплуатируются и разграбляются нещадно.Как например Украина. По конституции суверенитет вроде бы существует. Но есть "столетнее соглашение с Лондоном", фактически колониальный договор нового типа. А есть ещё и "ресурсная сделка" со Штатами. И вот теперь все это что наворотили Зеленский и Ко, спасая свои шкуры меж двух огней, будут разбирать между собой в ходе большого торга или конфликта Лондон и Вашингтон. Поэтому приезд Гарри в Киев и поездка Карла III к Трампу это не набор случайных новостей из светской хроники. Это части одного сюжета, в котором решается вопрос, кто именно будет распоряжаться украинским активом в ближайшие годы. И не только украинским. Потому, что одним из ключевых регионов приложения интересов Лондона остаются, конечно же, Ближний Восток, Центральная Азия, Средняя Азия и, безусловно, Закавказье. Именно поэтому принц Гарри является в Киев, а Зеленский почти синхронно засобирался в Азербайджан.Ну хорошо, скажут многие, при чём здесь одно к другому. Но у Киева и Азербайджана давняя история взаимодействия, особенно после 2022 года. Это и военная сфера, и линия спецслужб, и разведывательные контакты, и целый ряд непубличных направлений сотрудничества. Сюда же вписаны страны восточного фланга НАТО, или восточный контур Европейского союза, потому что Польша и Литва также выступают союзниками-вассалами Лондона. Как и Киев. Хотя Киев, если говорить жёстко, это уже не союзник, а откровенно зависимая и управляемая извне территория и милитари прокси.Ровно такими же дипломатическими и милитари прокси Лондона в регионе Закавказья и на Ближнем Востоке давно уже выступают Турция и Азербайджан. В Турции Зеленский был совсем недавно. В Азербайджан вот теперь собрался. Последовательность здесь слишком стройная, чтобы считать её случайной. Я, кстати, уже рассказывал об одной из тем, которую, по имеющейся информации, в числе прочих обсуждали Эрдоган и Зеленский. Речь об Армении. А в июне в Армении выборы, и эти выборы крайне важные для судьбы региона и самой страны. Потому что кроме конкуренции между Лондоном и Вашингтоном за Закавказье вообще и за Армению в частности, здесь присутствует ещё более серьёзный пласт интересов, который напрямую связан и с поездкой Зеленского. Это еще и интересы, и вопросы глобальной безопасности. Для России, Ирана, Китая. Тугой геополитический узел.И в эту обширную цепочку активностей этой пробританской "оси зла" естественным образом вписаны армянские выборы, которые, в представлении Лондона, Баку, Анкары и связанных с ними сил, должны завершиться единственным желаемым исходом, а именно успехом политической силы Пашиняна и его переизбранием на пост премьер-министра. Потому что это - их человек. Человек Лондона, человек Анкары, человек Баку. И чем дальше развивается ситуация, тем отчётливее Пашинян кристаллизуется именно в этой функции, как фигура внешнего управления, а не самостоятельный центр силы. И тут уже напрашиваются прямые аналгии с тем как и когда-то братскую Украину превращали в АнтиРоссию вот такие же пашиняны. Рядившиеся, до поры, в партнеры Москвы.А потому визит Зеленского в Азербайджан, конечно же, преследует сразу несколько целей. Азербайджан уже не первый год выступает транзитной площадкой для операций британской военной разведки, структур MI6, а также украинских спецслужб. Это давно не секрет для тех, кто внимательно смотрит на регион. Вспомните историю с украинскими диверсантами в Иране, которых задержали иранские власти во время "двенадцатидневной войны" прошлого, 2025 года. А заходили они в Иран, очевидно что, именно с территории Азербайджана и, вероятно, при определённом содействии местных спецслужб. Пока оставим это в формате предположений, но сам контур выглядит весьма показательно. А сейчас разворачиваются темы, которые для Киева крайне важны и при этом находятся под зонтиком внимания и кураторством Лондона. Азербайджан давно оказывает услуги Киеву по линии производства боеприпасов, беспилотников и ряда других вооружений. И есть основания полагать, что эти программы будут масштабироваться. Киев и Лондон вообще запустили большую программу по выносу большей части военных производств с территории незалежной в другие страны, находящиеся в той или иной степени в сфере британского влияния. С этим все понятно.Но есть ещё одно измерение всего происходящего, о котором я упомянул выше. Армянское измерение, пашиняновское измерение, если угодно. И здесь начинается отдельная большая история. Парадоксален сам факт того, что этнических армян на стороне киевского режима в составе Интернационального легиона ГУР МО, а также в различных подразделениях ВСУ и теробороны, по оценкам ряда источников, воюет больше, чем представителей многих других национальностей. Больше чем белорусов, молдаван, американцев и бразильцев, даже больше колумбийцев и поляков. Называются цифры вплоть до шестнадцати тысяч человек. Насколько они точны, вопрос отдельный, но сам масштаб серьезный. Правда, важный нюанс, почти полностью это граждане незалежной, просто армянской национальности. Но есть и непосредственные выходцы из Армении, которые также участвуют в боевых действиях на стороне Киева против России. Среди них есть боевики украинских разведгрупп, операторы дронов, штурмовики. Параллельно существует построенная украинскими спецслужбами разветвлённая сеть блогеров, комментаторов и экспертов армянского происхождения, являющихся гражданами Украины, встроенных в информационные контуры влияния тех же структур Главного управления разведки Министерства обороны Украины и СБУ. Некоторые из них даже получали грамоты и награды от эксглавы ГУР Кирилла Буданова*. И всё это проходило открыто и без особой конспирации. И самое интересное здесь вот что. Именно эта сетка блогеров, ориентированных на спецслужбы Украины и на украинское разведсообщество, которое в свою очередь плотно встроено в международные, еще конкретнее в пробританские структуры, параллельно сотрудничает с медиаструктурами, ориентированными на Пашиняна. Они обмениваются публикациями, цитируют друг друга, комментируют друг друга, фактически существуют в одном информационном потоке. И возникает вполне закономерный вопрос. Как так получается, что пашиняновские медиа спокойно взаимодействуют со структурами, которые тесно связаны с Турцией и Азербайджаном, а зачастую демонстрируют к ним почти союзническое отношение? Хотя, если честно, вопрос этот скорее риторический. Потому что слишком многое и так лежит на поверхности.И вот когда пошла информация о готовящемся визите Зеленского, появилась возможность сопоставить ещё некоторые детали. По ряду сведений, целые группы представителей украинских вооружённых формирований армянской национальности начали в последнее время сниматься с ЛБС или лагерей в тылу и уезжать, вероятнее всего в Армению. Кстати, похожая история происходит и с азербайджанцами, воюющими на украинской стороне. Они тоже начали возвращаться домой, в Азербайджан. Это люди, повторю, которые находятся на контрактах с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. И они направляются в Армению и Азербайджан именно сейчас. В преддверии чего? В преддверии выборов!И туда же поедет Зеленский. Формально будут обсуждаться инфраструктура, энергетика, сотрудничество в сфере безопасности. И да, Азербайджан действительно поставляет нефть Украине. Но, не это главное. Главное тут, что Азербайджан это производственная база для ВПК Киева, и это база для атак на российские объекты в регионе Каспия. Ну, и если Зеленский, обсуждал армянскую тему с Эрдоганом, то совершенно логично предположить, что будет обсуждать её и с Алиевым. И тогда возникает ещё один вопрос. Зачем именно сейчас в Армению и Азербайджан направляются бойцы сил Специальных операций Украины и интернационального легиона ГУР МО Украины?Может, для того, что бы по команде из Лондона и Анкары включиться в защиту Пашиняна от народного гнева, от протестов, от попыток оппозиции оспорить фальсификацию выборов. Чтобы подавить любое сопротивление и нанести еще один удар по России?Подробнее о ближневосточной политике Зеленского - в статье Никиты Волковича "Куда ведёт альтернативная дипломатия Зеленского"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

