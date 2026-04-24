Куда ведёт альтернативная дипломатия Зеленского

Куда ведёт альтернативная дипломатия Зеленского - 24.04.2026 Украина.ру

Куда ведёт альтернативная дипломатия Зеленского

Владимир Зеленский, ныне находящийся в Пафосе на встрече глав европейских государств, сейчас максимально вживается в роль президента, наконец-то проявляющего настоящую субъектность.

2026-04-24T05:20

2026-04-24T05:20

2026-04-24T06:31

Его недавний визит в Дамаск к президенту Сирии Ахмеду аль-Шараа украинские медиаресурсы раздули до масштабов тектонического сдвига в мировой геополитике, преподнося его как окончательное торжество украинской "мягкой силы" и триумфальное открытие нового вектора международных отношений.Однако всё куда прозаичнее и, конечно, никакого драматического восточного разворота нет и в помине. Просто времена, когда администрация Байдена обеспечивала Киеву режим безлимитного финансового и военного "олл-инклюзива", безвозвратно канули в Лету вместе с самой администрацией. Прямая помощь от США практически иссякла, а европейские партнеры, изнуренные внутренними дрязгами, превратили процесс выделения средств в акт дипломатического садомазохизма. Да, если верить заявлениям новой власти в Будапеште, пуск нефтепровода "Дружба" позволил разблокировать пакет ЕС на 90 миллиардов евро, но даже эта колоссальная сумма больше похожа на попытку залепить прорванную плотину скотчем.Украина Зеленского — это государство, которое пытается продать свой единственный реальный актив: умение воевать в условиях технологического ада, обёрнутое в красивую формулировку "экспорт безопасности". Киев предлагает услуги "кризис-менеджера по ПВО" странам Залива и Индии, надеясь обменять кровь своих специалистов на порцию денег, которые осядут в карманах кучки коррупционеров.Но насколько надежен этот товар и не станет ли попытка Украины играть в субъектность на Ближнем Востоке роковой ошибкой для её и без того истощенной экономики? Давайте разбираться.По состоянию на весну 2026 года, Украина находится в состоянии терминальной зависимости от внешних инъекций. Согласно данным МВФ и Министерства финансов Украины, совокупный разрыв в финансировании на период 2026–2029 годов составляет чудовищные 136,5 миллиардов долларов. В 2026 году потребности Киева в прямом внешнем финансировании составляют не менее 52 миллиардов долларов только для покрытия операционного дефицита и обеспечения минимальных военных нужд — то есть, это деньги, которые нужны здесь и сейчас. Почти 40% государственных трат ничем не обеспечены внутри страны. Гражданская часть бюджета полностью отдана на откуп западным донорам, но даже это не спасает от жутких красных чернил в книгах военных бухгалтеров.Ситуация усугубляется динамикой государственного долга, который к началу 2026 года достиг 215 миллиардов долларов. К концу года долговая нагрузка составит 122,6% от ВВП, что с учётом отвратительной кредитной историей киевского режима переводит страну в статус вечного должника без каких-либо перспектив. Также международные финансовые институты пересматривают прогнозы роста ВВП в сторону понижения, ссылаясь на разрушенную энергетику и демографическую катастрофу.Традиционные каналы поддержки попросту иссякли. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025 года привело к тому, что новые пакеты прямой финансовой помощи от США практически не одобряются, вынуждая Киев использовать сложные механизмы вроде использования прибыли от замороженных российских активов для обслуживания новых кредитов. В 2025 году через этот механизм было получено около 37,9 млрд долларов, что составило 70% всего внешнего финансирования, но бесконечно латать дыры чужими процентами невозможно.Европейский союз, в свою очередь, превратил помощь в инструмент политического шантажа. Кредит на 90 миллиардов евро, хотя и был наконец разблокирован, жестко привязан к проведению антикоррупционных реформ и — что наиболее иронично — к будущим репарациям от Российской Федерации. И даже при самых оптимистичных раскладах, первый транш этого "спасательного круга" ожидается не раньше начала лета 2026 года. А пока Украина столкнулась с острейшим "кассовым разрывом" — что и толкает просроченного диктатора на азиатское турне.Как украинцы неудачным опытом торговалиПонимая, что западные гранты больше не являются гарантированным доходом, администрация Зеленского сделала ставку на монетизацию уникального военного опыта. Стратегия Киева ориентирована на страны Персидского залива — Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар, которые десятилетиями тратят миллиарды на ПВО, но остаются уязвимыми перед дешевыми иранскими технологиями.Фактически Киев выступает спасителем чужих бюджетов, рассказывая, как сбивать дешёвые дроны без использования сверхдорогих систем вроде Patriot. В марте-апреле 2026 года были подписаны три фундаментальных оборонных соглашения сроком на 10 лет, предусматривающих не только поставки, но и создание совместных предприятий в Катаре и Саудовской Аравии. Украина превращается из "просителя" в "поставщика безопасности", предлагая технологии РЭБ и интегрированные системы защиты неба, проверенные в боях с БПЛА.Однако эта "экспедиция" украинских специалистов в страны Залива оказалась далеко не такой триумфальной, как её рисовали в Киеве. По данным независимых источников, попытка Украины стать гарантом безопасности в регионе обернулась болезненным провалом. После того как Зеленский предложил помощь в конфликте в Персидском заливе, реальные результаты оказались плачевными: все пять объектов, находившихся под защитой украинских расчётов ПВО, были уничтожены. И словно хуже быть уже не могло, украинские противоракеты поразили два небоскреба в ОАЭ, что вызвало ярость местных властей и требование немедленно свернуть миссию.Самым тяжелым ударом стал прямой ответ Тегерана. Иран, расценивший присутствие украинских специалистов как провокацию, нанес удары по украинской базе и складам дронов в Дубае. Так что одно дело — сбивать дроны над Киевским водохранилищем, и совсем другое — вступать в сложную геополитическую игру на Ближнем Востоке, где интересы Ирана, США и арабских стран переплетены в настолько тугой узел, что Украина туда вплестись не сможет при всём желании.На фоне этого провала визит Зеленского в Дамаск 5 апреля 2026 года выглядит уже как попытка сделать хорошую мину при плохой игре после катастрофы в Заливе. Приходится возвращаться к старой доброй тактике медийных перемог и ничего не значащих дипломатических выпадов в сторону России. С одной стороны, договоренности в трехстороннем формате Украина-Сирия-Турция касаются не только безопасности, но и продовольственного снабжения. Киев заявляет, что готов стать основным поставщиком зерна для новой сирийской администрации, фактически вытесняя Москву с её традиционного рынка. С другой, проблема никуда не делась: Украина обещает Сирии помощь в модернизации оборонной инфраструктуры, в то время как сама не может обеспечить защиту собственных городов от баллистических ракет.Индийский трек в альтернативной дипломатии Зеленского заслуживает отдельного внимания как пример высшего пилотажа в стремлении усидеть на двух стульях. В апреле 2026 года встречи главы СНБО Рустема Умерова с главой индийской Минобороны Аджитом Довалом в Нью-Дели ознаменовали подготовку соглашения о расширенном сотрудничестве в сфере безопасности. Индия, которая десятилетиями была крупнейшим клиентом российского ВПК, внезапно проявила интерес к украинским морским дронам и системам ПВО.Для Индии это способ диверсифицировать закупки на фоне проблем с российскими поставками, а для Украины — шанс получить доступ к индийскому капиталу и ещё одна имиджевая перемога. Зеленский подчеркивает, что ПВО остается приоритетом, и Индия рассматривается как потенциальный инвестор в украинский оборонный сектор. Однако здесь кроется серьезный риск: Индия крайне чувствительна к вопросам передачи технологий, а Украина, обещающая "технологический прорыв", всё чаще сталкивается с тем, что её собственные производственные мощности не справляются даже с внутренним заказом.Поиграли в субъектность — и будетГлавная проблема "альтернативной дипломатии" Зеленского заключается в том, что Украина пытается играть роль великой державы, не имея стабильной индустриальной базы. Вступая в деловые отношения с новыми партнерами, Киев берет на себя обязательства, которые не в состоянии выполнить из-за системной коррупции и управленческого хаоса. Взять хотя бы в пример историю с компанией Fire Point, которую мы уже разбирали.Бизнес вчерашних антрепренеров, взлетевший на волне госзаказов и представивший крылатую ракету Flamingo как "украинский Tomahawk", стал символом того, как пиар заменяет реальное производство. Оказалось, что амбициозные планы по выпуску 210 ракет в месяц к концу 2025 года разбились о реальность: нехватка двигателей, сложности с репликацией старых советских технологий и, наконец, банальное отсутствие конструкторского опыта, который попытались заменить рецептами ракетного топлива из открытого доступа.Когда украинские делегации в Эр-Рияде или Нью-Дели говорят о "миллиардных контрактах" на производство ПВО, они часто опираются на примеры именно таких компаний, как Fire Point. Но западные инвесторы всё чаще задаются резонным вопросом: не покупают ли они воздух? Избалованные льготным режимом США и ЕС, где любой срыв соглашений можно списать на "трудности войны", украинские производители рискуют столкнуться с жесткими коммерческими исками со стороны арабских или индийских партнеров, которые не привыкли платить за обещания.Куда приведет этот блеф?Владимир Зеленский пытается продать Европе и миру образ Украины как "дроновой сверхдержавы", которая способна защитить не только себя, но и своих союзников. В этом есть доля правды: Украина действительно стала уникальной лабораторией современной войны. Но всё остальное — блеф и профанация.Стратегический "разворот на Восток" не признак политической самостоятельности киевского режима, а результат того, что западные доноры начали закрывать кошельки. Попытка обменять опыт ПВО на арабские деньги уже привела к гибели специалистов в ОАЭ и потере репутации. В Сирии Украина рискует ввязаться в очередной затяжной конфликт, где её интересы будут вторичны по отношению к турецким амбициям.Главный риск "альтернативной дипломатии" заключается в том, что Киев может окончательно запутаться в собственных обещаниях. Когда долговая петля МВФ затягивается до 122% ВВП, а внутреннее производство лихорадит от коррупционных скандалов, такие игры могут стать смертельными. В реальном бизнесе, в отличие от тепличной политики солидарности, за невыполнение контракта платят не только деньгами, но и будущим всей страны.О других особенностях "криворожской дипломатии" в статье "Битва за Ормузский пролив: украинизация иранской войны"

украина

киев

индия

Никита Волкович

Никита Волкович

Никита Волкович

эксклюзив, украина, киев, индия, трамп и зеленский, владимир зеленский, дональд трамп, ес, мвф, министерство финансов