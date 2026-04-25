ЕС изменил подход к Украине – он стал гораздо более воинственным. О чём говорит структура кредита ЕС

Европейский союз в очередной раз оказал финансовую помощь Киеву, но нынешний кредит кардинально отличается от предыдущих и явно свидетельствует о позиции Брюсселя по украинскому вопросу

2026-04-25T15:27

С задержкой в 2 месяца ЕС всё же одобрил кредит на €90 млрд для Украины. По такому случаю глава киевского режима Владимир Зеленский даже лично прилетел на Кипр, где проходит неформальный саммит Евросоюза, хотя изначально планировал выступить по видеосвязи."Он прибыл, чтобы отпраздновать выделение кредита в €90 млрд и обогнать венгерского политика Мадьяра. Это самый крупный кредит, который когда-либо был предоставлен стране, и упустить его Зеленский просто не мог", - сказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.Председатель партии "Тиса" Петер Мадьяр не стал препятствовать предоставлению транша Киеву в отличие от пока ещё возглавляющего правительство Венгрии Виктора Орбана, прежде всего для того, чтобы ЕС разморозил финансирование самого Будапешта. Однако пост премьер-министра он займёт только 9 мая, т.е. через 2 недели после саммита. Немецкая газета Berliner Zeitung писала, что Мадьяр соревнуется с Зеленским в получении средств от ЕС."Я бы сказал, что Зеленский пустился в пляс, когда понял, какой приз ему может выпасть. Очень грустно, что ЕС не может ему отказать в выплате, всё же не зря ехал", - добавил Христофору.Не может, особенно, когда в руководстве сообщества стоят такие откровенно проукраинские политики, как председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антониу Кошта и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, которые и сыграли решающую роль в выделении средств Украине: первая разработала юридическую и финансовую схему кредита, второй отвечал за регламент и консенсус (нейтрализация права вето, которым пользовался Орбан; в повестке вопрос Украины был неразрывно связан с транзитом нефти и другими экономическими интересами Венгрии), третья убеждала, что кредит Украине – это не трата, а инвестиция в безопасность границ самого ЕС, и добивалась закрепления части суммы за производством БПЛА и закупкой боеприпасов, тем самым превратив финансовую помощь в военную стратегию.Судя по структуре кредита, Каллас свою "ястребиную" задачу удалось выполнить полностью: 2/3 от общей суммы - €60 млрд - предназначено для оборонного сектора (закупка вооружений, развитие украинского ВПК, инвестиции в производство беспилотников), 1/3 - €30 млрд – останется на бюджетную поддержку страны (зарплаты учителям и врачам, социальные обязательства государства)."В отличие от предыдущих пакетов помощи ЕС последний в значительной степени ориентирован на оборонные расходы. Около $70 млрд из кредита пойдут на военные нужды, что предоставит Киеву существенный фонд для закупки дорогостоящих систем ПВО и расширения производства беспилотников. Акцент [в кредите ЕС] на финансировании военных операций отражает то, что многие европейские и украинские чиновники в частном порядке высказывали на протяжении нескольких месяцев: Украина должна подготовиться к затяжной войне, укрепив свою оборону", - пишет газета The New York Times.К тому же, как отмечается в статье, Украина сможет лучше планировать свои военные операции в долгосрочной перспективе, раньше ей редко удавалось это сделать, поскольку предыдущая помощь часто поступала понемногу, в основном в виде пожертвований оборудования, а не средств, которые можно было бы направить на закупку или производство оружия."Этот кредит закрепляет переход от модели военной помощи, основанной на пожертвованиях техники, к модели, в которой европейские страны финансируют собственное производство оружия на Украине", - констатирует The New York Times.Несколько государств ЕС уже локализовали своё производство или создают совместные предприятия на территории Украины, прежде всего речь о немецком концерне Rheinmetall. Кроме того, Евросоюз охотно выделяет средства на поддержку украинской единая платформа для военных разработок Brave1, благодаря чему получают опыт в реальных боевых условиях, не участвуя в войне непосредственно (европейские производители тестируют свои разработки на фронте, оперативно узнавая, что работает, а что нужно доработать, на гражданке это заняло бы месяцы или даже годы).Зеленский постоянно повторяет, что его страна остро нуждается в вооружении, хорошем и разном, и побольше-побольше. Неужели его стенания наконец были услышаны европейцами, и они решили сделать упор на военной составляющей?Как бы не так. Кредит в ЕС в утверждённом формате - это не поддержка украинского ВПК как таковая, это поддержка экономик европейские стран, переходящих на военные рельсы. Как, например, Германия, которая переориентируется с производства автомобилей на производство оружия, чтобы спасти свою промышленность от убытков. В таком случае доход будет только того, когда оборонная продукция востребована, т.е. в период боевых действий, продолжающихся желательно длительное время, - чему Европа активно и содействует, так яро поддерживая Киев. Это как раз то, о чём говорит The New York Times: на эти €60 млрд Украина должна подготовиться к затяжной войне.Парадоксальная ситуация получается: на спасение собственной промышленности, поддержание экономики и решение прочих внутренних проблем (между прочим, задолженность стран ЕС, недавно входивших в число передовых, превышает объём ВВП) денег у ЕС нет, поэтому и приходится подстраиваться под имеющуюся конъюнктуру, перепрофилируясь в военные заводы под нужды ВСУ, а дать невозвратный кредит Киеву – пожалуйста! Без проблем, можете не отдавать.Как следует из регламента, опубликованного в официальном журнале ЕС, 25 государств-членов (нет, не все 27, входящие в сообщество) договорились, что Украина будет обязана вернуть средства только в случае получения "репараций" от России."По идиотской логике Брюсселя, платить будет Россия. Наслаждайтесь тем, что вас снова обманывают, европейцы - €90 млрд возьмут из ваших карманов!" – написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в X.В аналогичном ключе в той же соцсети высказался лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо: "Каждый француз, от самого молодого до самого пожилого, только что выписал чек Владимиру Зеленскому. Это сумма, которую наши фермеры, наши больницы и все нуждающиеся никогда не увидят! Позор".Евросоюз оставляет за собой право использовать для погашения кредита Украине замороженные активы ЦБ РФ. Правда, присвоить незаконно изъятые российские средства европейские чиновники мечтают уже давно, но воплотить эту идею в жизнь не могут, опасаясь ответных мер Москвы, самое сильное сопротивление оказывает Бельгия, в депозитарии которой хранится основная сумма замороженных активов.Издание The Economist описывает структура кредита как прагматичный компромисс: Европа не решилась на прямую конфискацию активов РФ, но создала механизм, при котором Москва "оплатит" этот заём в будущем через механизм репараций. Ну какой же тут прагматизм? Репарации выплачиваются по окончании войны проигравшим победителю, а в настоящий момент явное преимущество в украинском конфликте на стороне ВС РФ, а не ВСУ, так что перспектива получения Киевом репараций от Москвы выглядит туманной, соответственно, и компенсация затрат ЕС на кредит за счёт России.Саммит ЕС на Кипре фактически превратился в тусовку для празднования выделения кредита Украине."Меня особенно интересовало, какие меры предложит председатель Еврокомиссии для стабилизации цен на энергию. Саммит, хотя и неформальный, но всё равно не принёс никакого прогресса", - посетовал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.Вместо того, чтобы решать важные вопросы сообщества, Урсула фон дер Ляйен радостно рассказывала, что принятие 20-го пакета санкций против России якобы поможет Украине на фронте, что вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей: они "благодарили" главу Еврокомиссии за то, что Европа стала на шаг ближе к масштабной войне; саркастично призывали продолжать войну; задавались вопросом, не преследуют ли её ночные кошмары, раз так радуется тому, что отдала преступнику €90 млрд, украденные у европейских налогоплательщиков."Вторая половина дня началась с того, что ЕС наконец-то выделил Украине кредит. Однако закончился вечер тем, что лидеры обсудили масштабы всего, что им ещё предстоит сделать. Вот как выглядит список задач: принять Киев в ЕС, усилить пункт о взаимной обороне, оградить себя от экономических последствий войны в Иране и распределить общий бюджет в размере €1,8 трлн ещё на 7 лет. На совместном ужине глав европейских государств и правительств первый день двухдневной встречи, посвящённой главным образом глобальной политике, чувство триумфа рассеялось, когда они столкнулись с многочисленными сложностями и кризисами. Хотя в этот вечер они могли позволить себе роскошь не расписываться поимённо в совместном заявлении, их беседа за бараниной и равиоли ещё раз показала, как трудно будет договориться о дальнейших действиях", - рассказывает издание Politico.Как о евроинтеграции Украины в частности. Единого мнения по этому вопросу в сообществе как не было, так и нет: если страны Балтии обеими руками за вступление Украины в ЕС, то Франция и Германия предлагают предоставить ей лишь символические льготы (статус ассоциированного члена - откроет доступ к встречам министров и глав объединения, но не даёт права голоса – или статус интегрированного государства, не подразумевающий финансирования до вступления в ЕС), а есть противники любого варианта сближения.Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил журналистам, что выступает за ускоренный приём Украины в ЕС, а его хорватский коллега Андрей Пленкович практически высмеял эту идею, считая нереалистичным, что это произойдёт 1 января 2027 года.Вступление Украины в ЕС вызывает опасения европейских политиков из-за хронических проблем страны с коррупцией, а также их беспокоят размеры государства, нынешние масштабы армии и оборонной промышленности, пишет французская газета Le Monde.При всём при этом, как рассказали источники агентства Bloomberg, "лидеры Европейского союза дали понять, что выполнены предварительные условия для того, чтобы Украина могла начать первый этап процесса вступления". На саммите на Кипре они договорились о том, что переговоры о членстве страны в сообществе могут начаться в ближайшие недели и месяцы, но никаких конкретных обещаний относительно сроков не прозвучало. К примеру, у последней вступившей в ЕС страны - Хорватии — это заняло около 10 лет.Читайте также: Украина: очередная зрада, перемога, лицемерие и блеф. "Украина победила Иран!"

Евгения Кондакова

