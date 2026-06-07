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"Аврора-1МТ" с ИИ против "Хорнета": эксперт о новых российских дронах и угрозе с воздуха

"Аврора-1МТ" с ИИ против "Хорнета": эксперт о новых российских дронах и угрозе с воздуха - 07.06.2026 Украина.ру

"Аврора-1МТ" с ИИ против "Хорнета": эксперт о новых российских дронах и угрозе с воздуха

На Херсонском направлении подразделения группировки "Днепр" начали применять новые дроны "Аврора-1МТ" с интегрированным искусственным интеллектом (ИИ). Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин

2026-06-07T04:00

2026-06-07T04:00

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"Подразделения разведки и войск беспилотных систем группировки "Днепр" начали применение новых БПЛА "Аврора-1МТ" с интегрированным искусственным интеллектом", — сообщил Алёхин."Благодаря бортовому ИИ, дрон автономно обнаруживает живую силу и технику противника, распознаёт объекты и автоматически наносит их координаты на цифровую карту, а затем передает на наземную станцию", — пояснил эксперт.Комментируя тактику противника, Алёхин отметил, что ВСУ применяют американские дроны "Хорнет" с элементами искусственного интеллекта. "По оценкам военных специалистов главная опасность заключается не в размерах или массе взрывчатки, а в архитектуре управления и алгоритмах наведения", — заявил аналитик."Стандартные "глушилки" спутникового сигнала против него неэффективны", — констатировал автор материала.

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