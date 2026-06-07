"Оборона ВСУ дала сбой": Алехин о панике противника и провале Сырского в Константиновке - 07.06.2026 Украина.ру
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"Оборона ВСУ дала сбой": Алехин о панике противника и провале Сырского в Константиновке
"Оборона ВСУ дала сбой": Алехин о панике противника и провале Сырского в Константиновке - 07.06.2026 Украина.ру
"Оборона ВСУ дала сбой": Алехин о панике противника и провале Сырского в Константиновке
ВС РФ беспрепятственно зашли в Константиновку с юга и юго-запада, пока командование ВСУ отвлекало внимание общества разговорами об "угрозе" со стороны Белоруссии. Ситуацию в городе уже назвали катастрофической сами нацисты из "Азова"*. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
2026-06-07T05:45
2026-06-07T05:45
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Алёхин привёл слова украинского военного эксперта, который объяснил причины прорыва. "Одна из главных "говорящих голов" украинского ТВ Роман Свитан открыто заявил, что прорыв русских в Константиновке и ее фактический охват стали следствием того, что внимание общества Сырский и Ко намеренно отвлекали второстепенными угрозами", — сообщил эксперт.По словам Свитана, пока украинские медиа и главком ВСУ рассказывали о возможном "наступлении" со стороны Белорусии, российские войска беспрепятственно зашли в микрорайоны Константиновки с юга и юго-запада.Ещё более жёсткую оценку, по данным Алёхина, дал начальник штаба 3-го корпуса "Азов"* Богдан Кротевич. "Он открыто назвал ситуацию на восточном фронте, особенно в районе Константиновки, катастрофической", — заявил аналитик.Кротевич также заявил, что из-за некомпетентных решений командования украинские войска в Донбассе ставятся под угрозу крупных окружений, подчеркнул собеседник Украина.ру.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ наращивают продвижение на земле, в небе усиливается противостояние" на сайте Украина.ру.О нюансах эвакуации подбитой техники в условиях угрозы с воздуха, а также о ремонте, трофеях и подготовке танковых экипажей — в материале Игоря Гомольского "Старший лейтенант Павел Зубов: "Эвакуация техники – это сложное мероприятие, но действовать надо быстро" на сайте Украина.ру.
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"Оборона ВСУ дала сбой": Алехин о панике противника и провале Сырского в Константиновке

05:45 07.06.2026
 
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
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ВС РФ беспрепятственно зашли в Константиновку с юга и юго-запада, пока командование ВСУ отвлекало внимание общества разговорами об "угрозе" со стороны Белоруссии. Ситуацию в городе уже назвали катастрофической сами нацисты из "Азова"*. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
Алёхин привёл слова украинского военного эксперта, который объяснил причины прорыва. "Одна из главных "говорящих голов" украинского ТВ Роман Свитан открыто заявил, что прорыв русских в Константиновке и ее фактический охват стали следствием того, что внимание общества Сырский и Ко намеренно отвлекали второстепенными угрозами", — сообщил эксперт.
По словам Свитана, пока украинские медиа и главком ВСУ рассказывали о возможном "наступлении" со стороны Белорусии, российские войска беспрепятственно зашли в микрорайоны Константиновки с юга и юго-запада.
Ещё более жёсткую оценку, по данным Алёхина, дал начальник штаба 3-го корпуса "Азов"* Богдан Кротевич. "Он открыто назвал ситуацию на восточном фронте, особенно в районе Константиновки, катастрофической", — заявил аналитик.
Кротевич также заявил, что из-за некомпетентных решений командования украинские войска в Донбассе ставятся под угрозу крупных окружений, подчеркнул собеседник Украина.ру.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ наращивают продвижение на земле, в небе усиливается противостояние" на сайте Украина.ру.
О нюансах эвакуации подбитой техники в условиях угрозы с воздуха, а также о ремонте, трофеях и подготовке танковых экипажей — в материале Игоря Гомольского "Старший лейтенант Павел Зубов: "Эвакуация техники – это сложное мероприятие, но действовать надо быстро" на сайте Украина.ру.
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