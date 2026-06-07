https://ukraina.ru/20260607/oborona-vsu-dala-sboy-alekhin-o-panike-protivnika-i-provale-syrskogo-v-konstantinovke-1079913870.html

"Оборона ВСУ дала сбой": Алехин о панике противника и провале Сырского в Константиновке

"Оборона ВСУ дала сбой": Алехин о панике противника и провале Сырского в Константиновке - 07.06.2026 Украина.ру

"Оборона ВСУ дала сбой": Алехин о панике противника и провале Сырского в Константиновке

ВС РФ беспрепятственно зашли в Константиновку с юга и юго-запада, пока командование ВСУ отвлекало внимание общества разговорами об "угрозе" со стороны Белоруссии. Ситуацию в городе уже назвали катастрофической сами нацисты из "Азова"*. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин

2026-06-07T05:45

2026-06-07T05:45

2026-06-07T05:45

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Алёхин привёл слова украинского военного эксперта, который объяснил причины прорыва. "Одна из главных "говорящих голов" украинского ТВ Роман Свитан открыто заявил, что прорыв русских в Константиновке и ее фактический охват стали следствием того, что внимание общества Сырский и Ко намеренно отвлекали второстепенными угрозами", — сообщил эксперт.По словам Свитана, пока украинские медиа и главком ВСУ рассказывали о возможном "наступлении" со стороны Белорусии, российские войска беспрепятственно зашли в микрорайоны Константиновки с юга и юго-запада.Ещё более жёсткую оценку, по данным Алёхина, дал начальник штаба 3-го корпуса "Азов"* Богдан Кротевич. "Он открыто назвал ситуацию на восточном фронте, особенно в районе Константиновки, катастрофической", — заявил аналитик.Кротевич также заявил, что из-за некомпетентных решений командования украинские войска в Донбассе ставятся под угрозу крупных окружений, подчеркнул собеседник Украина.ру.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ наращивают продвижение на земле, в небе усиливается противостояние" на сайте Украина.ру.О нюансах эвакуации подбитой техники в условиях угрозы с воздуха, а также о ремонте, трофеях и подготовке танковых экипажей — в материале Игоря Гомольского "Старший лейтенант Павел Зубов: "Эвакуация техники – это сложное мероприятие, но действовать надо быстро" на сайте Украина.ру.

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