https://ukraina.ru/20260607/pantsiri-i-pulemty-protiv-khornetov-alkhin-o-tom-kak-boytsy-unichtozhayut-drony--vsu-1079914406.html

"Панцири" и пулемёты против "Хорнетов": Алёхин о том, как бойцы уничтожают дроны ВСУ

"Панцири" и пулемёты против "Хорнетов": Алёхин о том, как бойцы уничтожают дроны ВСУ - 07.06.2026 Украина.ру

"Панцири" и пулемёты против "Хорнетов": Алёхин о том, как бойцы уничтожают дроны ВСУ

ВСУ поднимают западные дроны "Хорнет" на высоту до 8 км с помощью аэростатов, увеличивая дальность до 150-160 км. Российские ПВО и инженерные службы успешно адаптируются к этой угрозе. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин

2026-06-07T04:45

2026-06-07T04:45

2026-06-07T04:45

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Эксперт сообщил, что "по подсказке из-за океана" для экономии заряда батареи и увеличения дальности дрона "Хорнет" до 150-160 км ВСУ стали использовать связку с высотными воздушными шарами. "Аэростат скрытно доставляет беспилотник на высоту до 8 километров, после чего БПЛА-камикадзе отцепляется и планирует к цели, практически не издавая звука и не оставляя теплового следа", — пояснил Алехин."Наши ЗРПК "Панцирь-С1" и "Тор" успешно сбивают эти беспилотники ракетами и пушечным огнем при обнаружении", — заявил военный эксперт.Алёхин отметил, что из-за радиопрозрачного корпуса "Хорнета" ключевую роль играет визуальное и тепловизионное обнаружение. Вдоль логистических коридоров усиливается присутствие постов ПВО с крупнокалиберными пулемётами, зенитными установками и тепловизорами."Российские инженерные службы непрерывно адаптируют программное обеспечение комплексов РЭБ под новые частоты и алгоритмы противника", — резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ наращивают продвижение на земле, в небе усиливается противостояние" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в интервью "Владимир Евсеев: Россия победит в войне на Украине, когда сможет прикрыть от дронов хотя бы одну дивизию" на сайте Украина.ру.

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