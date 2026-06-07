"Панцири" и пулемёты против "Хорнетов": Алёхин о том, как бойцы уничтожают дроны ВСУ - 07.06.2026 Украина.ру
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"Панцири" и пулемёты против "Хорнетов": Алёхин о том, как бойцы уничтожают дроны ВСУ
"Панцири" и пулемёты против "Хорнетов": Алёхин о том, как бойцы уничтожают дроны ВСУ - 07.06.2026 Украина.ру
"Панцири" и пулемёты против "Хорнетов": Алёхин о том, как бойцы уничтожают дроны ВСУ
ВСУ поднимают западные дроны "Хорнет" на высоту до 8 км с помощью аэростатов, увеличивая дальность до 150-160 км. Российские ПВО и инженерные службы успешно адаптируются к этой угрозе. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
2026-06-07T04:45
2026-06-07T04:45
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Эксперт сообщил, что "по подсказке из-за океана" для экономии заряда батареи и увеличения дальности дрона "Хорнет" до 150-160 км ВСУ стали использовать связку с высотными воздушными шарами. "Аэростат скрытно доставляет беспилотник на высоту до 8 километров, после чего БПЛА-камикадзе отцепляется и планирует к цели, практически не издавая звука и не оставляя теплового следа", — пояснил Алехин."Наши ЗРПК "Панцирь-С1" и "Тор" успешно сбивают эти беспилотники ракетами и пушечным огнем при обнаружении", — заявил военный эксперт.Алёхин отметил, что из-за радиопрозрачного корпуса "Хорнета" ключевую роль играет визуальное и тепловизионное обнаружение. Вдоль логистических коридоров усиливается присутствие постов ПВО с крупнокалиберными пулемётами, зенитными установками и тепловизорами."Российские инженерные службы непрерывно адаптируют программное обеспечение комплексов РЭБ под новые частоты и алгоритмы противника", — резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ наращивают продвижение на земле, в небе усиливается противостояние" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в интервью "Владимир Евсеев: Россия победит в войне на Украине, когда сможет прикрыть от дронов хотя бы одну дивизию" на сайте Украина.ру.
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Новости, Геннадий Алехин, ИИ (искусственный интеллект), дроны, БПЛА, СВО, новости СВО Россия, сводка СВО, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, ПВО, война, война на Украине, военный эксперт, новости России, Украина.ру Дзен, дзен СВО, технологии

"Панцири" и пулемёты против "Хорнетов": Алёхин о том, как бойцы уничтожают дроны ВСУ

04:45 07.06.2026
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗа безопасностью неба над российскими подразделениями следят расчеты комплексов "Панцирь-С1"
За безопасностью неба над российскими подразделениями следят расчеты комплексов Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
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ВСУ поднимают западные дроны "Хорнет" на высоту до 8 км с помощью аэростатов, увеличивая дальность до 150-160 км. Российские ПВО и инженерные службы успешно адаптируются к этой угрозе. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
Эксперт сообщил, что "по подсказке из-за океана" для экономии заряда батареи и увеличения дальности дрона "Хорнет" до 150-160 км ВСУ стали использовать связку с высотными воздушными шарами.
"Аэростат скрытно доставляет беспилотник на высоту до 8 километров, после чего БПЛА-камикадзе отцепляется и планирует к цели, практически не издавая звука и не оставляя теплового следа", — пояснил Алехин.
"Наши ЗРПК "Панцирь-С1" и "Тор" успешно сбивают эти беспилотники ракетами и пушечным огнем при обнаружении", — заявил военный эксперт.
Алёхин отметил, что из-за радиопрозрачного корпуса "Хорнета" ключевую роль играет визуальное и тепловизионное обнаружение. Вдоль логистических коридоров усиливается присутствие постов ПВО с крупнокалиберными пулемётами, зенитными установками и тепловизорами.
"Российские инженерные службы непрерывно адаптируют программное обеспечение комплексов РЭБ под новые частоты и алгоритмы противника", — резюмировал автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ наращивают продвижение на земле, в небе усиливается противостояние" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в интервью "Владимир Евсеев: Россия победит в войне на Украине, когда сможет прикрыть от дронов хотя бы одну дивизию" на сайте Украина.ру.
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