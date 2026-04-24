https://ukraina.ru/20260424/ukraina-ocherednaya-zrada-peremoga-litsemerie-i-blef-ukraina-pobedila-iran-1078257429.html

Украина: очередная зрада, перемога, лицемерие и блеф. "Украина победила Иран!"

Посмотрим на заголовки украинских СМИ. Большой труд - найти самое нелепое высказывание украинских "державников" (государственных деятелей). Слишком много поворотов украинской политической мысли, достойных присутствовать в таком рейтинге. Но всё-таки есть победители!

2026-04-24T14:20

эксклюзив

f-16

ес

нато

владимир зеленский

трамп и зеленский

офис президента

сергей лавров

норвегия

иран

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0f/1076813885_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e6a806183331993c8a75f7a569407c86.jpg.webp

В ворохе новостей прошедшей недели лидируют два украинских заголовка:УКРАИНА РАЗБЛОКИРУЕТ ОРМУЗСКИЙ ПРОЛИВ!И второй:УКРАИНА ПОБЕДИЛА ИРАН!Ещё ничего не завершилось, а Украина уже победила! Да, представьте, так подают эту новость на украинском ТВ, "бегущей строкой" по экрану:"Украина победила Иран. Наши инструкторы возвращаются домой."А ведь совсем недавно в ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию была с помпой отправлена группа украинских "специалистов": защищаться от иранских дронов, передавать опыт, так сказать.Тысячу дронов в день обещал поставлять странам Залива балабол Зеленский. Но украинская инициатива быстро угасла.Иностранные СМИ написали, что Иран поразил все объекты, которые защищали представители Украины.Кроме того, якобы именно украинские ракеты ПВО попали в процессе "защиты" по двум небоскрёбами в Эмиратах.Поэтому как сообщило итальянское издание "Л'антидипломатико", украинских специалистов попросили "перестать помогать".В ОАЭ с опаской посмотрели на оставшиеся ещё пока целыми небоскрёбы и решили - надо побыстрее сделать шаг назад и проститься с украинскими инструкторами.Тральщики, которых нетА на фоне блокирования, минирования и разминирования Ормузского пролива прозвучало второе невероятное заявление:"Украина разблокирует Ормузский пролив!"Сообщила об этом английская "Таймс".Удивительно! Трамп не может справиться (но возможно, что и не хочет). Хотя во всеуслышание призывает разминировать пролив "в три раза быстрее, чем сейчас".А тут уже и Украина готова помочь.Конкретика же, как всегда в случае с Украиной, несколько отличается от заявленного.Не спешите удивляться. Никаких тральщиков нет. Четыре боевых корабля, которые были переданы Украине Великобританией, Нидерландами и Бельгией, находятся в Портсмуте. Они никуда и не отправлялись.На них уже несколько лет (!) происходит "слаживание экипажа".Попросту говоря, тральщики не в состоянии добраться до Украины. И скорее всего, не появятся в акватории Ормузского пролива.А деньги за "помощь Украине" уже прошли по всем статьям расходов и списаны из карманов налогоплательщиков. Удачно получилось.Кстати, то же самое происходит с самолётами F-16, которые тоже с помпой якобы передала Украине Норвегия. Все они находятся там же, в Норвегии, "на ремонте". Никто никуда не взлетел и не полетел, только деньги списали и много писали во всех СМИ про очередную "перемогу".Это великий финансовый блеф, а не Украина и "помощь молодой демократии".Но звучит красиво! Уже и "Ормуз разблокировали". Ну, по крайней мере, хотели.Снова "перемога"!Украина идет на КавказА юркий Зеленский уже собирается и на Кавказ! Вот что он заявил:"Мы готовим сотрудничество с Кавказом. Мы предлагаем не только дроны, но полноценную систему обороны".Несложно заметить, что все эти географические долготы и широты - и Кавказ, и Ближний Восток - находятся под давним влиянием Британии.Зеленского и Украину снова используют как "прокси". Такое себе "щупальце" Британии с парой дронов в рукаве.И вот, уже не Британия "помогает" в войне, а маленькая, но бойкая Украина протягивает своё "щупальце помощи".Но не все этим довольны.Могучие украинские "дроновые войска" нелицеприятно охарактеризовал глава одного из крупнейших оборонных концернов Европы.Украинские дроны? Это "китайский конструктор"Армин Паппергер, глава немецкого концерна "Рейнметалл" :"В чем инновация Украины? Это просто игра с "Лего". Это украинские домохозяйки. У них на кухне стоят импортные 3Д принтеры. Они делают свои маленькие беспилотники. Ну и ладно. Но это не технология.""Украинская нефть"А украинский министр иностранных дел Сибига считает по-другому:"Наши дроны - это украинская нефть"."Дроны - стратегический ресурс Украины".Однако вот что говорит глава Офиса президента Украины Буданов*:"Все наши супероборонные на данный момент технологии, элементная база чья, что там украинского? Даже 3Д-принтер, на котором большинство деталей сделано, он же не наш. И заливка в нем не наша. Мы пользователи, не более того."Буданов охарактеризовал и производство танков и ракет.Танков за время с 2022 года сделано "ноль". Ракетами занимались, но "там есть нюансы, причём серьёзные.""Элементную базу, узлы, агрегаты нам просто не продают. Причём не продают наши же союзники, я вам прямо говорю. А своё мы потеряли способность производить ещё 20 лет назад. Вот теперь, пока не сделаем свои прежде всего системы наведения, у нас будут проблемы," - констатировал Буданов.Война до 2028 годаУкраинский политолог Константин Бондаренко ответил на вопрос, сколько времени ещё будет идти война на Украине:"Украину нацеливают "западные партнёры" на то, чтобы она воевала до конца этого года как минимум. А лучше ещё и весь следующий год. Да, может произойти внутренний переворот в стране, называйте его "черным лебедем". Завтра выйдет какой-нибудь полковник или бригадный генерал на едином телемарафоне и заявит, что вся власть теперь в его руках. И такое может быть. Но это маловероятно."Тенденция - "продолжайте воевать".Член, но не такой, как всеА что же с членством в ЕС? Этой "морковкой" кормят избирателей на Украине все президенты, начиная с Ющенко. Уже 20 лет!Так будут ли принимать Украину в ЕС? Конечно, нет. Несмотря на заявления Зеленского "требуем точную дату", "чтоб с января 2027!"Но "еэсовцы" хотят сделать вид, что да! Надо же, чтобы кто-то продолжал воевать.Поэтому Германия и Франция предложили "символическое членство": без права голоса и без доступа к бюджету ЕС.Германия и Франция также отказались поддержать ускоренный прием Украины в ЕС.Это называется теперь "промежуточный статус", "без права голоса".Германия уклончиво называет этот статус "ассоциированное членство" и рассуждает о "силе символизма".Франция - "статус интегрированного государства". Доступ к фондам ЕС при этом откладывается.Это просто прекрасно!"Продолжайте воевать", а мы дадим вам ничего! Чисто символическое ничего.Но разрешат участвовать в некоторых встречах! Не во всех, понятное дело. Холопы должны знать свое место.Зеленский уже отреагировал, конечно:"Украине не нужно символическое членство в ЕС, только полноправное!"Это уже "перемога"? Или все ещё "зрада"? Или как обычно, "зрадоперемога"?Фортификация"Союз Украины, Великобритании, Турции и Норвегии сделал бы ЕС самым сильным в мире", - заявил Зеленский."Сегодня мы - фортификация для Европы, как бы больно это ни звучало".А разве это был секрет? Стальной ёж! Называла Украину Урсула фон дер Ляйен. И даже дикобраз. Неперевариваемый!Суть не меняется. Фортификация ли, или стальной неперевариваемый дикобраз - это функция "скончаться ради Европы".Кризис НАТО и новый блокГлава МИД России Сергей Лавров:"В НАТО мы наблюдаем кризис, уже звучат голоса, все громче и громче из самых разных источников официальных в Европе о том, что нужно сколачивать новый блок из Евросоюза, Британии, Норвегии и, правильно, Украины".По словам Лаврова, Зеленский уже заявил, что он готов "возглавить эту новую военную машину и готовить Европу к очередной войне против Российской Федерации".На Кипр, смотреть в глазаНу а Зеленский поехал на Кипр.Как пишет "Файнэншл Таймс", он хотел "посмотреть в глаза" тем членам ЕС, которые не берут Украину в ЕС.То есть по очереди всем будет подходить смотреть в глаза?И 14 кг ювелирных изделийА тем временем в Польше - новое ЧП с украинскими дипломатами.Украинский консульский атташе задержан на границе. Он вез контрабандой: 140 тысяч долларов, 68 тысяч евро, 12 килограммов золота и почти 14 килограммов ювелирных изделий.Это уже обыденность, рядовое явление. Никто даже особо и не обращает внимания. Ну вёз, ну, консульский атташе. Ну, 14 килограммов ювелирных изделий. Это же Украина!Где он только их набрал, эти 14 килограммов? С украинских женщин снимал? За справки консульства? Фантазии не хватает представить, где и как он их добыл.Но что атташе. Есть и гораздо более интересные эпизоды.Украденный СезаннИ немного - о новостях культуры.Репортаж английской BBC.Двадцать второго марта из музея города Пармы в Италии были украдены три картины знаменитых авторов - Сезанна, Ренуара и Матисса.И одна из картин, представьте, уже обнаружилась! Это был Поль Сезанн. Редчайший случай, чтобы так быстро.Картина Сезанна "Чашка и блюдо с вишнями" висела за спиной Зеленского в его офисе, когда он обращался к жителям Украины.Интересно, что видео уже поспешно удалили, но копии остались в сети, конечно.Специалисты прокомментировали: картины чаще всего воруют уже под конкретного покупателя, который их заказал. Происходит это в странах, где "слабые правовые нормы".И всё! Весь комментарий.Что поделаешь, это же Украина. Ну, украли Сезанна. Это же "стальной ёж" (он же "неперевариваемый дикобраз"). Им можно!Непонятно только, "перемога" это или нет. И если да, то чья?*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаНовый мировой порядок откладывается. Эксперты о том, кому отвечать за войну двух народов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

