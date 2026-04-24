Начальство ВСУ закупало некачественные генераторы по завышенным ценам

Злоупотребления при обеспечении ВСУ в сфере оборонных закупок снова выявлены на Западной Украине. Об этом 24 апреля сообщило Государственное бюро расследований постсоветской республики

2026-04-24T14:47

ГБР завершило досудебное расследование в отношении командира воинской части, начальника электротехнической службы, начальника инженерной службы и гражданского лица, способствовавшего реализации сделки. Обвинительный акт направлен в суд."Следствие установило, что осенью 2022 года командир вместе с гражданской сообщницей организовали закупку генераторов по заведомо завышенным ценам через подконтрольные фиктивные предприятия. К реализации схемы они привлекли начальников служб части, которые оформляли документы и обеспечивали проведение закупки", - сказано в официальном сообщении. Сообщница украинских военнослужащих создала фиктивные компании, которые не вели реальной деятельности. Она закупала "дешевое оборудование, выдавая его за качественные генераторы", отметили в ГБР.Воинская часть заключила договоры на поставку 152 генераторов более чем на 31 млн гривен (около $740 тыс). Следователи установили, что цены были искусственно завышены более чем на 18 млн гривен."Кроме того, к моменту закупки подразделение уже имело достаточное количество генераторов, полученных от благотворителей, поэтому потребности в дополнительном оборудовании не было", - добавили в ГБР.В ходе обысков были изъяты документы с признаками фиктивности, финансовые материалы и другие доказательства, подтверждающие реализацию схемы. Фигурантов задержали в июле 2025 года.Командира в/ч и его сообщницу обвиняют в организации завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением, начальников служб в непосредственном участии в этом преступлении (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Тем временем в украинских соцсетях обсуждается покупка на Западе элитной недвижимости торговцем украинской электроэнергией Ринатом Ахметовым. Подробности в публикации Дан старт эвакуации украинских "элит". Зачем Ахметов купил супердорогое жилье в МонакоБольше новостей дня представлено в обзоре Украина охотится на Роскомнадзор, Кая Каллас собирает 21-й пакет. Хроника событий на 13.00 24 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

