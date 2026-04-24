Начальство ВСУ закупало некачественные генераторы по завышенным ценам - 24.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260424/nachalstvo-vsu-zakupalo-nekachestvennye-generatory-po-zavyshennym-tsenam-1078267216.html
Начальство ВСУ закупало некачественные генераторы по завышенным ценам
Злоупотребления при обеспечении ВСУ в сфере оборонных закупок снова выявлены на Западной Украине. Об этом 24 апреля сообщило Государственное бюро расследований постсоветской республики
2026-04-24T14:47
новости
украина
западная украина
вооруженные силы украины
гбр
коррупция
антикоррупционеры
криминал
всу
энергосистема украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/18/1078266869_0:0:450:253_1920x0_80_0_0_2e1efdbf2a32ede2dd56094fc080a078.jpg
ГБР завершило досудебное расследование в отношении командира воинской части, начальника электротехнической службы, начальника инженерной службы и гражданского лица, способствовавшего реализации сделки. Обвинительный акт направлен в суд."Следствие установило, что осенью 2022 года командир вместе с гражданской сообщницей организовали закупку генераторов по заведомо завышенным ценам через подконтрольные фиктивные предприятия. К реализации схемы они привлекли начальников служб части, которые оформляли документы и обеспечивали проведение закупки", - сказано в официальном сообщении. Сообщница украинских военнослужащих создала фиктивные компании, которые не вели реальной деятельности. Она закупала "дешевое оборудование, выдавая его за качественные генераторы", отметили в ГБР.Воинская часть заключила договоры на поставку 152 генераторов более чем на 31 млн гривен (около $740 тыс). Следователи установили, что цены были искусственно завышены более чем на 18 млн гривен."Кроме того, к моменту закупки подразделение уже имело достаточное количество генераторов, полученных от благотворителей, поэтому потребности в дополнительном оборудовании не было", - добавили в ГБР.В ходе обысков были изъяты документы с признаками фиктивности, финансовые материалы и другие доказательства, подтверждающие реализацию схемы. Фигурантов задержали в июле 2025 года.Командира в/ч и его сообщницу обвиняют в организации завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением, начальников служб в непосредственном участии в этом преступлении (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
украина
западная украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/18/1078266869_0:0:450:339_1920x0_80_0_0_7264052845e57277c247c9c9032db9c8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, западная украина, вооруженные силы украины, гбр, коррупция, антикоррупционеры, криминал, всу, энергосистема украины, электроснабжение, электричество, ринат ахметов, ситуация на украине
Новости, Украина, Западная Украина, Вооруженные силы Украины, ГБР, коррупция, антикоррупционеры, криминал, ВСУ, Энергосистема Украины, электроснабжение, электричество, Ринат Ахметов, ситуация на Украине

Начальство ВСУ закупало некачественные генераторы по завышенным ценам

14:47 24.04.2026
 
© Фото : ГБР УкраиныГенераторы для военных с "накруткой" более 18 млн грн — на Львовщине будут судить командование части и их сообщницу
Генераторы для военных с накруткой более 18 млн грн — на Львовщине будут судить командование части и их сообщницу - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© Фото : ГБР Украины
Читать в
ДзенTelegram
Злоупотребления при обеспечении ВСУ в сфере оборонных закупок снова выявлены на Западной Украине. Об этом 24 апреля сообщило Государственное бюро расследований постсоветской республики
ГБР завершило досудебное расследование в отношении командира воинской части, начальника электротехнической службы, начальника инженерной службы и гражданского лица, способствовавшего реализации сделки. Обвинительный акт направлен в суд.
"Следствие установило, что осенью 2022 года командир вместе с гражданской сообщницей организовали закупку генераторов по заведомо завышенным ценам через подконтрольные фиктивные предприятия. К реализации схемы они привлекли начальников служб части, которые оформляли документы и обеспечивали проведение закупки", - сказано в официальном сообщении.
Сообщница украинских военнослужащих создала фиктивные компании, которые не вели реальной деятельности. Она закупала "дешевое оборудование, выдавая его за качественные генераторы", отметили в ГБР.
Воинская часть заключила договоры на поставку 152 генераторов более чем на 31 млн гривен (около $740 тыс). Следователи установили, что цены были искусственно завышены более чем на 18 млн гривен.
"Кроме того, к моменту закупки подразделение уже имело достаточное количество генераторов, полученных от благотворителей, поэтому потребности в дополнительном оборудовании не было", - добавили в ГБР.
В ходе обысков были изъяты документы с признаками фиктивности, финансовые материалы и другие доказательства, подтверждающие реализацию схемы. Фигурантов задержали в июле 2025 года.
Командира в/ч и его сообщницу обвиняют в организации завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением, начальников служб в непосредственном участии в этом преступлении (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Тем временем в украинских соцсетях обсуждается покупка на Западе элитной недвижимости торговцем украинской электроэнергией Ринатом Ахметовым. Подробности в публикации Дан старт эвакуации украинских "элит". Зачем Ахметов купил супердорогое жилье в Монако
Больше новостей дня представлено в обзоре Украина охотится на Роскомнадзор, Кая Каллас собирает 21-й пакет. Хроника событий на 13.00 24 апреля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЗападная УкраинаВооруженные силы УкраиныГБРкоррупцияантикоррупционерыкриминалВСУЭнергосистема УкраиныэлектроснабжениеэлектричествоРинат Ахметовситуация на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:34На Украине выявлена сеть подпольных онлайн-казино с миллиардными оборотами
15:30Лычаковское кладбище переполнено: цена "контрнаступа" в квадратных метрах. Новости СВО
14:57ЕС недолго будет праздновать принятие помощи Киеву - Politico
14:47Начальство ВСУ закупало некачественные генераторы по завышенным ценам
14:31Чернобыльская АЭС стала инструментом шантажа, считает Захарова
14:30Венгрия присоединилась к антироссийским санкциям. Сменится ли партнёрство на русофобию
14:27"Запаситесь авиатопливом": Дмитриев высмеял слова Туска о россиянах
14:25Заявления Словении о выходе из НАТО: как это повлияет на Россию и украинский кризис — эксперт
14:23Глава Минобороны Китая встретился с Белоусовым: о чем договорились
14:20Украина: очередная зрада, перемога, лицемерие и блеф. "Украина победила Иран!"
14:19Украинский неонацист предлагает отправлять на могилизацию вчерашних школьников
14:14Пыточные в украинских ТЦК страшнее фильмов ужасов, считает Захарова
14:07Новая победа российских кибер-бойцов
14:05Захарова: Россия фиксирует угрозу в отношении ядерных объектов
13:53Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в ближайшие недели - Bloomberg
13:48Коц призвал объяснять причины отключения интернета
13:44"Бросили позиции и угрожали командирам": Алехин про разгром наемников ВСУ под Купянском
13:27Басманный суд арестовал Семена Слепакова: что натворил комик
13:17"Уличные бои в Боровой и Святогорске": Алехин о развитии наступления на Купянском направлении
13:13Зеленский хочет "отловить" порядка трех миллионов уклонистов для войны. Главные новости к этому часу
Лента новостейМолния