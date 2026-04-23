Дан старт эвакуации украинских "элит". Зачем Ахметов купил супердорогое жилье в Монако

Самый богатый человек Украины совершил самую дорогую сделку по недвижимости в мире: Ринат Ахметов купил квартиру в Монако за рекордные 550 миллионов долларов. Миллиардер из воюющей страны приобрел огромную пятиэтажную квартиру в самом престижном новом жилом комплексе Монако.

Новый район, построенный на намывных землях, был торжественно открыт принцем Альбером II в 2024 году и привлек сверхбогатых инвесторов со всей планеты.21-комнатная квартира бывшего донецкого бандита расположена во флагманском здании Le Renzo. Она занимает площадь около 2 500 квадратных метров, не считая балконов и террас с видом на Средиземное море. В квартире также есть бассейн, джакузи и как минимум восемь парковочных мест.Подробности сделки взяты из реестра недвижимости княжества, а также из архива электронных писем и предварительных документов, проанализированных Bloomberg Businessweek и предоставленных Distributed Denial of Secrets. Так что это не фейк и не фантастика, а самая что ни на есть украинская реальность. В этом месте было бы интересно посмотреть на лица майданных обличителей Виктора Януковича, рассказывавших украинцам о золотых унитазах донецкой "банды" и о лакшери-автопарке "Саши-Стоматолога". По итогу же оказалось, что сантехникой из "рыжья" обзавелся советник Зеленского Тимур Миндич, а заводы, дворцы и пароходы скуплены не сыном бывшего президента, а бывшим хозяином Донбасса. При этом никто даже не думает выходить на протесты и спрашивать, почему в разгар войны спонсор батальона "Азов"* вкладывает миллиарды не в перемогу на фронте, а в недвижимость на Французской Ривьере. Правда, есть версия и о том, что сверхдорогая квартира в Монако куплена Ринатом Ахметовым вовсе не для себя, а для Зеленского, благодаря которому украинский миллиардер стал реальным хозяином Украины, а не только одного Донбасса. Что ж, шанс проверить так ли это, представится сразу после окончания войны.К слову, это не первая сделка такого рода. До этого Ахметов купил самый дорогой дом на планете (по оценке Bloomberg) за 300.000.000 долларов. Теперь он владеет замком короля Леопольда Villa Les Cèdres во Франции. А еще раньше олигарх приобрел самый дорогой пентхаус в мире, но уже в Лондоне, выложив за эту покупку четверть миллиарда долларов.Также во время войны Ахметов построил новую яхту Luminance("Яркость"). Это 145-метровое судно, построенное немецкой верфью Lürssen и спущенное на воду в 2024 году, оценивается примерно в 500 миллионов долларов. Она входит в топ-15 крупнейших в мире, имеет 12 кают, экипаж из 40 человек и ходит под флагом Каймановых островов. Ну и для своего наследника, сына Дамира, украинский миллиардер купил роскошный дом в Женеве, за 50 миллионов. Еще раз напомним: самую дорогую и престижную недвижимость на планете скупил выходец из посёлка Октябрьский под Донецком.Представляете, сколько денег он выкачал с украинской земли?А знаете, что еще интересно? Пока западные СМИ обсасывают приобретения украинского олигарха, на Украине ни один из пабликов-миллионников или изданий, лояльных Офису президента, не написал о лакшери-недвижимости Ахметова. Да, вот так: весь мир гудит о сверхдорогой квартире самого богатого человека Украины, мировые агентства в деталях описывают жилье олигарха в Монако, а от украинцев эту новость максимально скрывают. Да и в телемарафоне почему-то данную тему не поднимают. Почему ж так? По одной из версий, украинские медиа и блогеры просто получили крохи с золотого стола олигарха и поставили блок на негатив о нем. По другой - публично обсуждать квартирные достижения Ахметова запретил лично Зеленский.Правда, понимая, что информация все равно просочится, режим сразу запустил и антикриз: мол, миллиардер Ахметов построит народу электростанцию под Полтавой за 1,2 миллиарда евро, которая станет самой мощной в восточной Европе. Вот только никто не говорит о том, что электростанцию эту олигарх построит на европейские средства: ведь после каждого удара российских дронов по объектам энергетики Зеленский мчится в Европу и требует денег на восстановление. И надо сказать, что ЕС охотно отсыпает миллиардерам, скупающим жилье на Лазурном берегу, финансовую помощь. Евросоюз и Европейский инвестиционный банк уже выделили более 600 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. А в этом году европейцы намерены отправить Зеленскому и Ахметову аж целый миллиард на реанимацию энергетики. Но для простых украинцев и дышащей на ладан промышленности Ахметов все равно повысит тарифы на электроэнергию в 2-3 раза. Уже пошли разговоры о том, что через полгода стоимость 1 кВт достигнет 14 гривен ( сейчас - 4,5). И все эти средства потекут в карман "благодетеля" Ахметова, который потратит их не только на новые дома и яхты, но и на содержание частной армии нацистов, кошмарящих украинцев, и на зарплаты пропагандистам и волонтерам типа Стерненко** и Притулы, которые продолжат каждый день вытаскивать последние деньги из бедных людей. Ну как тут не перефразировать крылатое выражение "оранжевого" президента Ющенко: "украинцы даже не замечают, как глубоко их имеют".Зато замечают бандеровцы, которые уже кричат, что их "развели как котят". Например, жена русофоба-пропагандиста Богдана Буткевича, телеведущая Мария Данилюк сетует на то, что Ахметов транжирит деньги на безумные покупки в тот момент, "когда вот у нас истощение, когда есть период неопределенности, что будет с войной, когда есть моральное истощение, когда у нас обостряются проблемы из-за очень плохого государственного управления эпохи Зеленского". Но помимо стандартных жалоб, журналистка вольно или невольно, раскрыла подоплеку монакской истории Ахметова. Она обратила внимание на то, что подготовка к сделке началась еще в 2021 году. "Думаю, что такие бизнесмены, как Ринат Ахметов, точно знали о том, что Российская Федерация готовится к СВО и, очевидно, знакомились с тем, что разведка доносила политическому руководству. Поэтому топ-олигарх уже тогда готовился к оккупации Украины и решил свои миллионы в долларах слить в очень перспективный проект", - объяснила Мария. И вот тут она попала в точку.Действительно, и бывший хозяин Донбасса, и многие другие представители крупного украинского бизнеса после начала войны начали массово выводить деньги из Украины, понимая, что с ней покончено будет рано или поздно. Тот же Ахметов давно не живет в Неньке, а приезжает лишь иногда - проведать бизнес и дать указания своим работягам. Образно говоря, для Рината Леонидовича Украина - это шахта, из которой необходимо высосать все ресурсы, а потом запечатать и забыть. Сегодня Ахметова смело можно считать реальным хозяином страны. Ведь если "95 квартал" живет с откатов, то донецкому миллиардеру принадлежит всё, что ещё хоть как-то функционирует: заводы, генерация и сбыт энергии. И ведёт он себя соответственно. По данным антикоррупционных журналистских расследований, главные активы Ахметова (ДТЭК, YASNO) полностью контролируют ценообразование. Для маскировки перемещения средств привлекаются нерезиденты: Fabcell Ltd (Кипр) и Gelion Properties Ltd (БВО).Механизм прост: аффилированные фирмы побеждают в тендерах за счёт демпинга, а после подписания контрактов поднимают цены для госучреждений на 30–90%. Одновременно на рынке создаётся намеренный дефицит, что приносит сверхдоходы за счёт госпроизводителей и граждан. Коммунальные платежи становятся для людей неподъёмными (только Харьков задолжал за услуги ЖКХ 44 миллиарда гривен), а блэкауты служат способом монетизации. За 2022–2024 годы структуры ДТЭК получили десятки миллиардов гривен на энергозащиту и восстановление. Из них 38 миллиардов гривен "заложили" в тарифы для потребителей, а 14 миллиардов гривен ушли за вспомогательные услуги бизнесу олигарха. В общем, за такие сверхприбыли можно и королевские замки на Лазурном берегу скупать и топ-яхты на воду спускать.Однако, сделка Рината Ахметова с покупкой сверхдорогой недвижимости в Монако стала не просто демонстрацией личного богатства, а симптомом более глубокой трансформации украинской элиты в условиях войны и затяжной нестабильности. Она показала, что Украину покидают не только люди, но и деньги. Отток активов из "краины мрий" идет уже давно: Петр Порошенко**, Игорь Коломойский**, Сергей Тигипко, Александр Ярославский, мэры Андрей Садовой, Борис Филатов** и Виталий Ким переводят "нажитое непосильным трудом" в Европу - там у них и недвижимость, и предприятия, и новые бизнесы. На Украину никто ничего не инвестирует, поддерживают только те проекты, где "маржа" составляет 300-500%, где можно быстро и много украсть, так как все знают, что "проекту Украина" осталось жить недолго. В долгосрочной перспективе лет 10, в краткосрочной все может закончится и за три года. Так что самая дорогая квартира в мире, купленная Ахметовым - это еще и сигнал обществу и бизнесу: надо делать ставку на внешнюю безопасность капиталов, на Украине "ловить" больше нечего.Выводы? Они лежат на поверхности. История с квартирой Ахметова не просто усугубила разрыв между обществом и элитами. Она показала, что "Монако" (а это и пресловутый батальон из детей топ-политиков и чиновников cпрятанных от войны за границей) - это другая Украина, где "пануют" те, кто хорошо заработал на войне и крови украинцев. Там же сегодня находится и центр принятия решений, а вовсе не на Банковой или на Грушевского, где расположена Верховная Рада и по которой предлагают бахнуть "Орешником" некоторые горячие головы.Но бахнув "Орешником" по Раде, истинных хозяев точно Украины не достанешь. Они в это время будут принимать джакузи в роскошной квартире в Монако.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической**Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

Украина.ру editors@ukraina.ru

2026

Елена Кирюшкина

