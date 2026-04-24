Украина охотится на Роскомнадзор, Кая Каллас собирает 21-й пакет. Хроника событий на 13.00 24 апреля

ФСБ предотвратила теракт в отношении руководителей Роскомнадзора. Спецслужбы Украины организовали заговор среди правых радикалов России, которые планировали поджоги и убийства. Глава европейской дипломатии Кая Калас заявила, что ЕС хочет стереть "красные линии" в отношении России и принять уже 21-й пакет санкций

2026-04-24T13:00

Зачем террористы хотели убить руководство РоскомандзораФедеральная служба безопасности заявила о предотвращении теракта в отношении руководителей Роскомнадзора.Как сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, злоумышленники планировали подорвать автомобиль с помощью взрывного устройства. По данным ФСБ, в четырех российских городах — Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле — были задержаны семь сторонников праворадикальной идеологии, завербованных спецслужбами Украины."Главарь террористической группы — житель города Москвы, 2004 года рождения, при задержании оказал вооруженное сопротивление с использованием огнестрельного оружия и был нейтрализован", — говорится в сообщении.Как выяснилось, задержанные за подготовку теракта в отношении руководства Роскомнадзора состояли в чатах, где планировались поджоги и убийства сотрудников ведомства. Об этом сами террористы рассказали на видео ФСБ."Состоял в группе, в которой обсуждали и планировали взрывы, поджоги автомобилей сотрудников Роскомнадзора", - сказал один из них."Состоял в группе, где планировались незаконные действия, в том числе поджоги, убийства, направленные против сотрудников Роскомнадзора", - сообщил второй задержанный.По словам третьего, он создал чат, в котором впоследствии участники обсуждали террористические действия.По данным ФСБ, покушение может быть связано с попытках срыва блокировки мессенджера Tелеграм.— В настоящее время в адрес руководства и сотрудников Роскомнадзора, а также членов их семей поступают угрозы физической расправы, совершаются вооруженные нападения и экстремистские акции, готовятся террористические акты, — прокомментировали в ФСБ ситуацию.ЕС стирает красные линии и готовит 21-й пакет санкций против РоссииЛидеры европейских стран хотят снять некоторые прежние красные линии по санкциям. Такое заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-подходе."Теперь нам также следует пересмотреть прежние красные линии, которые мешали принятию некоторых санкций, и подумать, что ещё можно сделать", — заявила Каллас.Она также сообщила о работе в ЕС над 21-м пакетом санкций против России, хотя 20-й пакет был принят только вчера.В постоянном представительстве России при ЕС отметили, что страны Европейского союза столкнутся с эффектом бумеранга из-за запрета на покупку российских энергоресурсов.Дипломаты пояснили, что евробюрократия навязывает государствам отказ от российских углеводородов вместо заботы о жизнях простых граждан.По их словам, представителям союза стоит задуматься о судьбе собственной экономики в свете дестабилизации глобальных энергорынков."Бумеранг вернётся к тем, кто его так бездумно запустил", — подчеркнули в представительстве.По словам замглавы МИДа России Александра Грушко, когда Запад развязывал гибридную войну против РФ, он ставил перед собой четыре цели: нанесение военного поражения на украинском театре боевых действий, разлом российской экономики, смену режима и изоляцию на международной арене.При этом, подчеркнул дипломат, Брюссель в этой гибридной войне против Москвы потерпел поражение."По всем этим пунктам они потерпели полное поражение, но почему-то уроки не усваиваются, и они продолжают идти по этому самоубийственному пути", — заявил Грушко.Военная хроникаВСУ продолжают терроризировать мирных граждан России. Вооруженные силы Украины пять раз обстреляли приграничные районы Курской области из артиллерии за прошедшие сутки, в регионе сбито 24 вражеских беспилотника. Погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн."Всего в период с 09:00 23 апреля до 07:00 24 апреля сбито 24 вражеских беспилотника различного типа. 5 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 1 раз беспилотник атаковал нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал он в "Максе".Хинштейн добавил, что в результате атаки ВСУ на автодороге в Рыльском районе полностью уничтожен автомобиль. Погибших и пострадавших нет, отметил губернатор Курской области.ВСУ) атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более четырех беспилотников за минувшие сутки. Ранен один человек, сообщили в телеграм-канале оперштаба региона."В Белгороде вчера в городскую больницу №2 г. Белгорода обратилась женщина, пострадавшая 22 апреля при атаке беспилотника. Медики диагностировали ей баротравму. Она госпитализирована в профильное отделение больницы. Вчера в результате атаки беспилотника повреждены коммерческий объект и 6 легковых автомобилей", - написали там.В Белгородском округе от ударов БПЛА повреждены два частных дома, в Валуйском округе при атаке одного FPV-дрона повреждены ангар и комбайн на территории сельхозпредприятия.По Волоконовскому округу ВСУ выпустили один беспилотник, при его детонации на территории сельхозпредприятия поврежден автомобиль.В Грайворонском округе в результате атак БПЛА ВСУ повреждены два частных дома и надворная постройка.Краснояружский округ атакован с помощью одного FPV-дрона, поврежден легковой автомобиль. В Шебекинском округе в результате атак БПЛА повреждены коммерческий объект и три частных дома.В Херсонской области при атаке украинского беспилотника погибли сотрудник главного управления МЧС Иван Бузин и его жена погибли, сообщили в областном управлении МЧС."В результате атаки беспилотного летательного аппарата погибли сотрудник главного управления МЧС России по Херсонской области полковник внутренней службы Иван Бузин со своей супругой", - говорится в канале ведомства в "Максе"Как уточнили в управлении, семье Бузина окажут как материальную, так и психологическую помощь."Погибший сотрудник многие годы служил в системе МЧС России, добросовестно исполнял свой долг по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Он зарекомендовал себя как ответственный, грамотный и отзывчивый специалист, пользовался уважением в коллективе", - добавили в региональном ГУ МЧС.

Никита Миронов

