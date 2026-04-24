https://ukraina.ru/20260424/glava-pentagona-osudil-ustanovku-min-v-ormuze-1078274944.html

Глава Пентагона осудил установку мин в Ормузе

Установка Ираном новых морских мин в Ормузском проливе является "нарушением режима прекращения огня", заявил 24 апреля на пресс-конференции глава Пентагона Пит Хегсет

2026-04-24T17:59

новости

иран

сша

пит хегсет

дональд трамп

пентагон

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/02/1071053528_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_e5b83c8ef8a73a308cbc468781915094.jpg

Он отметил, что транзит через пролив осуществляется, но он "гораздо более ограничен", чем хотелось бы людям, и сопряжен с большим риском. Это потому, что Иран совершает "безответственные действия", сказал Хегсет.При этом он подчеркнул, что США будут бороться с любой установкой мин.Axios, ссылаясь на американские источники, ранее сообщил, что военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) на этой неделе установили дополнительные морские мины в Ормузском проливе, но американские военные обнаружили эту операцию и внимательно следят за ней. Источник издания заявил, что США знают, сколько новых мин установил Иран, но отказался назвать точное число.Это уже второй случай минирования пролива Ираном с начала американской военной операции. Остается неясным, были ли обнаружены и обезврежены все мины, установленные первоначально, общее количество которых экспертами оценивалось в 100 единиц, отмечает Axios.Источники указали, что после брифинга о ситуации в Ормузском проливе президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что приказал ВМС "без колебаний стрелять и уничтожать" любые иранские суда, устанавливающие мины, и продолжать операцию по разминированию "в три раза активнее". Он также сообщил, что два минных тральщика - USS Chief и USS Pioneer уже действуют в проливе.Чем закончится противостояние: Битва за Ормузский пролив: украинизация иранской войны

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

