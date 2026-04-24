Глава Пентагона осудил установку мин в Ормузе
Установка Ираном новых морских мин в Ормузском проливе является "нарушением режима прекращения огня", заявил 24 апреля на пресс-конференции глава Пентагона Пит Хегсет
17:59 24.04.2026
 
Установка Ираном новых морских мин в Ормузском проливе является "нарушением режима прекращения огня", заявил 24 апреля на пресс-конференции глава Пентагона Пит Хегсет
Он отметил, что транзит через пролив осуществляется, но он "гораздо более ограничен", чем хотелось бы людям, и сопряжен с большим риском. Это потому, что Иран совершает "безответственные действия", сказал Хегсет.
При этом он подчеркнул, что США будут бороться с любой установкой мин.
Axios, ссылаясь на американские источники, ранее сообщил, что военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) на этой неделе установили дополнительные морские мины в Ормузском проливе, но американские военные обнаружили эту операцию и внимательно следят за ней.
Источник издания заявил, что США знают, сколько новых мин установил Иран, но отказался назвать точное число.
Это уже второй случай минирования пролива Ираном с начала американской военной операции. Остается неясным, были ли обнаружены и обезврежены все мины, установленные первоначально, общее количество которых экспертами оценивалось в 100 единиц, отмечает Axios.
Источники указали, что после брифинга о ситуации в Ормузском проливе президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что приказал ВМС "без колебаний стрелять и уничтожать" любые иранские суда, устанавливающие мины, и продолжать операцию по разминированию "в три раза активнее".
Он также сообщил, что два минных тральщика - USS Chief и USS Pioneer уже действуют в проливе.
