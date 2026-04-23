Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260423/modzhtabu-khamenei-zhdet-plasticheskaya-operatsiya-1078236717.html
Моджтабу Хаменеи ждет пластическая операция
новости
иран
тегеран
моджтаба хаменеи
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/09/1076557110_0:14:800:464_1920x0_80_0_0_ce53e9930536adf454f62ee11b0cbd64.jpg.webp
19:43 23.04.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкСовет экспертов Ирана назначил сына погибшего аятоллы Али Хаменеи, Моджтабу Хаменеи, новым верховным лидером
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, раненный в результате израильского удара по резиденции в Тегеране 28 февраля, получил сильные ожоги лица, затрудняющие речь, и в ближайшее время ему потребуется пластическая операция, сообщает 23 апреля The New York Times. Несмотря на тяжелые ранения, он сохраняет ясность ума
По данным собеседников издания, с конца февраля Хаменеи перенес три хирургических вмешательства на одной ноге, и врачи не исключают, что ему может потребоваться протезирование. Недавно была проведена операция на руке.
При этом источники газеты утверждают, что верховный лидер делегировал принятие ключевых военных решений генералитету. Отмечается, что Хаменеи намеренно не записывает аудио- и видеообращения, поскольку не хочет выглядеть уязвимым или слабым в глазах общественности.
С момента официального вступления в должность 8 марта он ограничился лишь несколькими письменными заявлениями, которые распространялись через подконтрольные СМИ.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
НовостиИранТегеранМоджтаба Хаменеи
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
