https://ukraina.ru/20260423/mid-rf-prokommentiroval-plany-makrona-uvelichit-yadernyy-potentsial-nato-1078206280.html
МИД РФ прокомментировал планы Макрона увеличить ядерный потенциал НАТО
МИД РФ прокомментировал планы Макрона увеличить ядерный потенциал НАТО - 23.04.2026 Украина.ру
МИД РФ прокомментировал планы Макрона увеличить ядерный потенциал НАТО
Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о планах увеличить число ядерных боеголовок понимаются Россией как увеличение совокупного ядерного потенциала НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Об этом в ночь на 23 апреля сообщает РИА Новости
2026-04-23T04:16
2026-04-23T04:16
2026-04-23T04:19
украина.ру
россия
новости
мид рф
франция
эммануэль макрон
нато
евросоюз
европа
ядерное оружие
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/17/1078206126_0:26:1438:835_1920x0_80_0_0_1461bb1376430adc726f365e19c4a37f.jpg
По мнению замминистра, сделанные в начале этого года заявления Макрона о планах реализовать инициативу "передового сдерживания" имеют очевидно "дестабилизирующую природу". В её рамках предполагается наращивание национального ядерного арсенала, развёртывание элементов ядерных сил Франции на территории её союзников."Для нас это, прежде всего, означает увеличение совокупного ядерного потенциала НАТО, составной частью которого являются и французские ядерные силы — как в Елисейском дворце ни пытались бы уверять весь мир в их "автономности" и какие противоречия ни сотрясали бы сегодня западный лагерь", — подчеркнул Грушко.Ранее сообщалось, что замглавы МИД РФ Александр Панкин во время общения с журналистами в ООН охарактеризовал отношения между Россией и США, как находящиеся "на самой низкой точке".Подробнее в публикации - "И это жутко": Замглавы МИД РФ описал отношения России и США, а также высказался на другие темы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
франция
европа
запад
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/17/1078206126_117:0:1317:900_1920x0_80_0_0_5b355ce16fc6382378093e1040ca8059.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, россия, новости, мид рф, франция, эммануэль макрон, нато, евросоюз, европа, ядерное оружие, русофобия, эскалация, запад, международные отношения, международная политика
Украина.ру, Россия, Новости, МИД РФ, Франция, Эммануэль Макрон, НАТО, Евросоюз, Европа, Ядерное оружие, Русофобия, эскалация, Запад, международные отношения, Международная политика
МИД РФ прокомментировал планы Макрона увеличить ядерный потенциал НАТО
04:16 23.04.2026 (обновлено: 04:19 23.04.2026)
Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о планах увеличить число ядерных боеголовок понимаются Россией как увеличение совокупного ядерного потенциала НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Об этом в ночь на 23 апреля сообщает РИА Новости
По мнению замминистра, сделанные в начале этого года заявления Макрона о планах реализовать инициативу "передового сдерживания" имеют очевидно "дестабилизирующую природу". В её рамках предполагается наращивание национального ядерного арсенала, развёртывание элементов ядерных сил Франции на территории её союзников.
"Для нас это, прежде всего, означает увеличение совокупного ядерного потенциала НАТО, составной частью которого являются и французские ядерные силы — как в Елисейском дворце ни пытались бы уверять весь мир в их "автономности" и какие противоречия ни сотрясали бы сегодня западный лагерь", — подчеркнул Грушко.
Ранее сообщалось, что замглавы МИД РФ Александр Панкин во время общения с журналистами в ООН охарактеризовал отношения между Россией и США, как находящиеся "на самой низкой точке".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.