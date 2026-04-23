МИД РФ прокомментировал планы Макрона увеличить ядерный потенциал НАТО
МИД РФ прокомментировал планы Макрона увеличить ядерный потенциал НАТО

04:16 23.04.2026 (обновлено: 04:19 23.04.2026)
 
© РИА Новости . Максим БлиновЗдание министерства иностранных дел России в Москве
Здание министерства иностранных дел России в Москве
Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о планах увеличить число ядерных боеголовок понимаются Россией как увеличение совокупного ядерного потенциала НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Об этом в ночь на 23 апреля сообщает РИА Новости
По мнению замминистра, сделанные в начале этого года заявления Макрона о планах реализовать инициативу "передового сдерживания" имеют очевидно "дестабилизирующую природу". В её рамках предполагается наращивание национального ядерного арсенала, развёртывание элементов ядерных сил Франции на территории её союзников.
"Для нас это, прежде всего, означает увеличение совокупного ядерного потенциала НАТО, составной частью которого являются и французские ядерные силы — как в Елисейском дворце ни пытались бы уверять весь мир в их "автономности" и какие противоречия ни сотрясали бы сегодня западный лагерь", — подчеркнул Грушко.
Ранее сообщалось, что замглавы МИД РФ Александр Панкин во время общения с журналистами в ООН охарактеризовал отношения между Россией и США, как находящиеся "на самой низкой точке".
Подробнее в публикации - "И это жутко": Замглавы МИД РФ описал отношения России и США, а также высказался на другие темы.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
05:00Останется только поставить точки над "i": эксперт о сценариях переговоров в Исламабаде
04:45"Авиакеросина в Европе нет": Тимофей Борисов о топливном кризисе и проблемах Lufthansa
04:30Цены растут, пилоты бастуют: политолог о последствиях топливного кризиса для Германии
04:16МИД РФ прокомментировал планы Макрона увеличить ядерный потенциал НАТО
04:15"Северяне" устроили охоту: Алехин о том, как FPV-дроны сжигают наземные роботы ВСУ
03:59"И это жутко": Замглавы МИД РФ описал отношения России и США, а также высказался на другие темы
03:16Для полётов закрыли уже восемь аэропортов. Дополнение сводки угроз БПЛА по регионам России
03:00Возглавляемые Британией силы отрабатывают сценарии блокады и захвата Калининграда
02:42Пентагон сообщил об отставке министра ВМС США Фелана
02:10Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку беспилотников ВСУ на Севастополь
01:54Полковник ВСУ: "Русские вынуждают Сырского сделать убийственный ход"
01:20Названы условия для встречи Путина с Зеленским. События 22 апреля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:51Фронтовая сводка за 22 апреля от канала "Дневник Десантника"
00:34Угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
23:40Третий авианосец США направится к Ближнему Востоку на фоне окончания перемирия с Ираном
23:12Минобороны РФ опубликовало новую сводку потерь ВСУ
23:01ВСУ обстреляли Мелитополь. Новости СВО
22:59"Грязный дождь" и чёрный налёт: в Туапсе зафиксировано превышение уровня бензола
22:33Пентагон оценил срок разминирования Ормузского пролива. Главное к этому часу
22:25Белый дом разделил страны НАТО на "хороших" и "плохих"
Лента новостейМолния