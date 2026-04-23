Израиль убил ливанскую журналистку: где нашли тело
© REUTERS / Mohamed Azakir
Тело журналистки Амаль Халил обнаружили под завалами после удара в Ливане. Информацию 23 апреля передал Reuters со ссылкой на источник
Журналистка находилась в доме на юге Ливана. По объекту нанесли несколько ударов: сначала повредили автомобиль, а затем разрушили здание. Спасатели извлекли тело женщины из-под обломков и доставили его в больницу.
В медицинском учреждении зафиксировали, что она погибла до прибытия.
Ранее израильская сторона заявила о ракетной атаке со стороны "Хезболлах" на юге Ливана. По данным армии, удар произошёл в районе населённого пункта Раб-Талятин. Израильские военные указали, что по их позициям выпустили несколько ракет. В Тель-Авиве расценили произошедшее как нарушение режима прекращения огня. Представители армии опубликовали информацию об инциденте и сообщили о продолжении контроля ситуации на границе.
