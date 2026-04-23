Останется только поставить точки над "i": эксперт о сценариях переговоров в Исламабаде
Основные разговоры и контакты между США и Ираном идут вокруг поиска золотой середины. От этого зависит, будет ли достигнуто соглашение в Исламабаде или стороны ждет очередной тур переговоров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
2026-04-23T05:00
05:00 23.04.2026
 
Основные разговоры и контакты между США и Ираном идут вокруг поиска золотой середины. От этого зависит, будет ли достигнуто соглашение в Исламабаде или стороны ждет очередной тур переговоров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
Тегеран не находит оснований для диалога с Вашингтоном, поскольку американская сторона выдвигает неприемлемые требования. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщило иранское агентство "Тасним".
Отвечая на вопрос о том, как развивается ситуация с переговорным процессом между Вашингтоном и Тегераном, Васильев заявил, что ни у американцев, ни у иранцев нет ясности в этом вопросе.
Либо принципиальные моменты к моменту начала переговоров в Исламабаде будут согласованы, и таким образом вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и иранской стороне останется только поставить точки над "i", отметил американист.
"Либо, наоборот, впереди нас ждет очередной тур переговоров, потому что ясности по пунктам так и не появилось, и у сторон по-прежнему диаметрально разный подход и проблематично их привести к общему знаменателю", — заявил Васильев.
По его словам, задача довольно простая. "Либо у вас остается 2-3 спорных пункта, и вы, покорпев над ними день-два, приходите к согласию. Либо у вас остается сравнительно широкий круг конфликтных вопросов (допустим, более пяти) и тогда в короткие сроки добиться согласованной позиции по ним сложно. И значит — опять переговоры, которые непонятно, приведут ли к чему", — пояснил эксперт.
Таким образом, исход переговоров зависит от количества несогласованных пунктов, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Семь пятниц Трампа. Владимир Васильев о том, вернутся ли США на Украину после сделки с Ираном" на сайте Украина.ру.
На фоне событий на Ближнем Востоке европейцы формируют оборонительный альянс, который может стать альтернативой НАТО. Подробнее об этом — в материале "Алексей Фененко: Россия может ударить по малым странам НАТО, чтобы предупредить Париж и Лондон" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
05:00Останется только поставить точки над "i": эксперт о сценариях переговоров в Исламабаде
04:45"Авиакеросина в Европе нет": Тимофей Борисов о топливном кризисе и проблемах Lufthansa
04:30Цены растут, пилоты бастуют: политолог о последствиях топливного кризиса для Германии
04:16МИД РФ прокомментировал планы Макрона увеличить ядерный потенциал НАТО
04:15"Северяне" устроили охоту: Алехин о том, как FPV-дроны сжигают наземные роботы ВСУ
03:59"И это жутко": Замглавы МИД РФ описал отношения России и США, а также высказался на другие темы
03:16Для полётов закрыли уже восемь аэропортов. Дополнение сводки угроз БПЛА по регионам России
03:00Возглавляемые Британией силы отрабатывают сценарии блокады и захвата Калининграда
02:42Пентагон сообщил об отставке министра ВМС США Фелана
02:10Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку беспилотников ВСУ на Севастополь
01:54Полковник ВСУ: "Русские вынуждают Сырского сделать убийственный ход"
01:20Названы условия для встречи Путина с Зеленским. События 22 апреля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:51Фронтовая сводка за 22 апреля от канала "Дневник Десантника"
00:34Угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
23:40Третий авианосец США направится к Ближнему Востоку на фоне окончания перемирия с Ираном
23:12Минобороны РФ опубликовало новую сводку потерь ВСУ
23:01ВСУ обстреляли Мелитополь. Новости СВО
22:59"Грязный дождь" и чёрный налёт: в Туапсе зафиксировано превышение уровня бензола
22:33Пентагон оценил срок разминирования Ормузского пролива. Главное к этому часу
22:25Белый дом разделил страны НАТО на "хороших" и "плохих"
Лента новостейМолния