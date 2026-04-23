Останется только поставить точки над "i": эксперт о сценариях переговоров в Исламабаде

Основные разговоры и контакты между США и Ираном идут вокруг поиска золотой середины. От этого зависит, будет ли достигнуто соглашение в Исламабаде или стороны ждет очередной тур переговоров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев

2026-04-23T05:00

Тегеран не находит оснований для диалога с Вашингтоном, поскольку американская сторона выдвигает неприемлемые требования. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщило иранское агентство "Тасним".Отвечая на вопрос о том, как развивается ситуация с переговорным процессом между Вашингтоном и Тегераном, Васильев заявил, что ни у американцев, ни у иранцев нет ясности в этом вопросе.Либо принципиальные моменты к моменту начала переговоров в Исламабаде будут согласованы, и таким образом вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и иранской стороне останется только поставить точки над "i", отметил американист."Либо, наоборот, впереди нас ждет очередной тур переговоров, потому что ясности по пунктам так и не появилось, и у сторон по-прежнему диаметрально разный подход и проблематично их привести к общему знаменателю", — заявил Васильев.По его словам, задача довольно простая. "Либо у вас остается 2-3 спорных пункта, и вы, покорпев над ними день-два, приходите к согласию. Либо у вас остается сравнительно широкий круг конфликтных вопросов (допустим, более пяти) и тогда в короткие сроки добиться согласованной позиции по ним сложно. И значит — опять переговоры, которые непонятно, приведут ли к чему", — пояснил эксперт.Таким образом, исход переговоров зависит от количества несогласованных пунктов, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Семь пятниц Трампа. Владимир Васильев о том, вернутся ли США на Украину после сделки с Ираном" на сайте Украина.ру.На фоне событий на Ближнем Востоке европейцы формируют оборонительный альянс, который может стать альтернативой НАТО. Подробнее об этом — в материале "Алексей Фененко: Россия может ударить по малым странам НАТО, чтобы предупредить Париж и Лондон" на сайте Украина.ру.

