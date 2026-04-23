https://ukraina.ru/20260423/ostanetsya-tolko-postavit-tochki-nad-i-ekspert-o-stsenariyakh-peregovorov-v-islamabade-1078184630.html
Останется только поставить точки над "i": эксперт о сценариях переговоров в Исламабаде
Основные разговоры и контакты между США и Ираном идут вокруг поиска золотой середины. От этого зависит, будет ли достигнуто соглашение в Исламабаде или стороны ждет очередной тур переговоров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
2026-04-23T05:00
новости
сша
иран
вашингтон
тегеран
владимир васильев
джей ди вэнс
украина.ру
нато
главные новости
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077182922_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c68d19b2ddff7ed7055a585d1554e1f5.jpg
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077182922_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fd8a07dc4b007ac5ddf5ad68c0636bd3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Тегеран не находит оснований для диалога с Вашингтоном, поскольку американская сторона выдвигает неприемлемые требования. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщило иранское агентство "Тасним".
Отвечая на вопрос о том, как развивается ситуация с переговорным процессом между Вашингтоном и Тегераном, Васильев заявил, что ни у американцев, ни у иранцев нет ясности в этом вопросе.
Либо принципиальные моменты к моменту начала переговоров в Исламабаде будут согласованы, и таким образом вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и иранской стороне останется только поставить точки над "i", отметил американист.
"Либо, наоборот, впереди нас ждет очередной тур переговоров, потому что ясности по пунктам так и не появилось, и у сторон по-прежнему диаметрально разный подход и проблематично их привести к общему знаменателю", — заявил Васильев.
По его словам, задача довольно простая. "Либо у вас остается 2-3 спорных пункта, и вы, покорпев над ними день-два, приходите к согласию. Либо у вас остается сравнительно широкий круг конфликтных вопросов (допустим, более пяти) и тогда в короткие сроки добиться согласованной позиции по ним сложно. И значит — опять переговоры, которые непонятно, приведут ли к чему", — пояснил эксперт.
Таким образом, исход переговоров зависит от количества несогласованных пунктов, резюмировал собеседник издания.
Таким образом, исход переговоров зависит от количества несогласованных пунктов, резюмировал собеседник издания.