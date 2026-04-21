"Patriot из прошлого века": небо Украины стало свалкой Пентагона. Хроника событий на утро 21 апреля

Киев получает устаревшее вооружение, которого к тому же может не хватить — в гонке за ракетами Украина проиграет странам Персидского залива. Тем временем Тегеран сутки тянул с ответом Вашингтону из-за давления КСИР

2026-04-21T09:02

Для Ирана — новейшие системы, для Украины — устаревший хламУкраина рискует стать первой жертвой ослабления военной мощи Соединенных Штатов на фоне затянувшейся войны против Ирана. Об этом пишет немецкая газета Der Spiegel.Как отмечается в материале, американские военные регулярно публикуют видеозаписи своих атак в социальных сетях, однако эти ролики вряд ли обманут военных экспертов. Аналитики предупреждают, что у американских войск могут постепенно закончиться боеприпасы.По словам автора, провал американских военных в Иране обернется для Киева полной потерей боеспособности."Украина, возможно, первой станет жертвой этого: Киеву необходимы ракеты Patriot, а их и так уже недостаточно. Вполне возможно, что Украина и страны Персидского залива вступят в гонку за поставки на рынке вооружений. Следствием окажется рост цен, из-за которого Киев просто проиграет в конкуренции с ними", — резюмирует Spiegel.Ранее Владимир Зеленский признавал, что у его страны могут возникнуть сложности с получением ракет и оружия, которые теперь нужны самим США для операции против Ирана. В то же время 21 апреля стало известно, что контракт на поставку Украине зенитных ракет Patriot GEM-T на сумму 3,7 миллиарда долларов, заключенный американским оборонным подрядчиком Raytheon, предусматривает использование технологии, от производства которой армия США фактически отказалась еще в 2013 году. Об этом свидетельствуют открытые контрактные документы, изученные РИА Новости.Соглашение, объявленное 14 апреля 2026 года, предусматривает производство ракет GEM-T на немецком предприятии в городе Шробенхаузен. Между тем GEM-T относится к семейству Patriot PAC-2 и использует осколочно-фугасную боевую часть — технологию, давно вытесненную в американской армии более точными ракетами PAC-3 MSE с кинетическим перехватом цели.Как выяснило РИА Новости, еще в 2013 году армия США перешла от производства GEM-T к продлению срока службы уже имеющихся запасов. Это означает, что Киеву предлагают технологию, которую американские военные сочли устаревшей более десяти лет назад.Это не первый подобный случай. В январе 2024 года Агентство НАТО по закупкам подписало контракт на поставку до 1000 устаревших ракет GEM-T для Германии, Нидерландов, Румынии и Испании. При этом сами США продолжают переход на более современные PAC-3 MSE, оставляя союзникам устаревающие системы.Переговоры в Исламабаде сорвались?Переговоры между Тегераном и Вашингтоном затягиваются из-за давления со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который требует не начинать диалог до тех пор, пока Соединенные Штаты не снимут блокаду с Ормузского пролива. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает портал Axios.По данным издания, представители Ирана, которые должны принять участие в переговорах в Исламабаде, ожидали разрешения от верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи. Как рассказали источники, разрешение было получено вечером 20 апреля. При этом в материале отмечается, что Вашингтон почти сутки ждал сигнала от иранской стороны.Ранее сообщалось, что делегация Соединенных Штатов во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом прибудет в пакистанскую столицу для переговоров с Ираном. Американский лидер Дональд Трамп уточнял, что в состав делегации также входят спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.Накануне американские военные атаковали иранское судно в Оманском заливе, что вызвало резкую реакцию Тегерана. Иран нанес ответные удары беспилотниками по американским кораблям, расценив действия США как нарушение двухнедельного перемирия. Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 97 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Беспилотники были перехвачены и уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, а также над акваторией Черного моря.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких направлениях специальной военной операции. На Константиновском направлении российские подразделения завершили зачистку кармана у Берестка южнее трассы Красноармейск — Артемовск. Тяжелые бои продолжаются в центре Константиновки, а также на ее восточных окраинах. Противник оказывает ожесточенное сопротивление, однако российские штурмовые группы постепенно выдавливают украинские формирования из городской застройки.На Запорожском направлении боевые действия продолжаются у населенных пунктов Степногорск и Приморское. Российские подразделения добились продвижения между Верхней Терсой и Воздвижевкой, расширяя зону контроля на этом участке.На Добропольском направлении идут бои за населенные пункты Новоподгороднее и Сергеевку. Российские штурмовые группы продолжают выдавливать противника с занимаемых позиций.На Днепровском направлении наносятся удары беспилотными летательными аппаратами по линии Александровка — Коломейцы — Великомихайловка. Боевые столкновения идут северо-западнее Александрограда, в лесных массивах у населенного пункта Лесное.На Северском направлении ведутся позиционные бои в направлении Рай-Александровки со стороны Никифоровки и Калеников. Противник пытается удерживать занимаемые рубежи, однако российские подразделения продолжают постепенное продвижение.

Кристина Черкасова

