https://ukraina.ru/20260422/ekonomika-ukrainy-i-voyna-dengi-nalogi-i-neft-1078142663.html

Экономика Украины и война: деньги, налоги и нефть

Главной темой минувшей недели стали очередная реструктуризация украинского внешнего государственного долга и финансовые уступки со стороны МВФ киевской власти — клерки пока решили отложить вопрос с введением НДС для индивидуальных предпринимателей. Об этих и иных новостях украинской экономики - в традиционном обзоре издания Украина.ру

эксклюзив

владимир зеленский

киев

ярослав железняк

ес

мвф

кабмин

венгрия

виктор орбан

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/04/1076357634_0:103:1328:850_1920x0_80_0_0_8e613f312c5a6a9e0ad3935e82ff6672.jpg

Деньги, налоги и нефтьУкраина договорилась о четвёртой за прошедшие 12 лет реструктуризации внешнего долга. Соответствующий меморандум подписан с представителями Парижского клуба кредиторов в странах G7. Количество реструктуризаций поражает, но на какие только не приходится идти жертвы ЕС в вопросе сохранения киевской властью возможности и дальше воевать до последнего украинца.Согласно меморандуму, отсрочка распространяется на платежи по госдолгу, подлежащие уплате с февраля 2026 года. Обслуживание и погашение обязательств перенесены до конца февраля 2030 года, что согласуется с новой программой Международного валютного фонда. Выплата отсроченных сумм будет производиться после завершения льготного периода равными полугодовыми платежами в течение 2035–2039 годов с предусмотренной капитализацией процентов.Несмотря на то, что реструктуризация вновь не распространяется на задолженность Украины перед МВФ, организация вновь пошла навстречу киевской власти — Украина уже давно выплачивает долг перед МВФ кредитами от МВФ.Фонд смягчил требования в части предоставления 8,1 млрд долларов финансирования по уже принятой программе (1,5 млрд долларов Киев уже получил). В частности, властям теперь не нужно добиваться от депутатов голосования по введению НДС для ИП и налогообложения международных посылок. Решение логичное: всё равно Кабмин и Офис Зеленского не могут добиться принятия данных норм, но хотя бы сторговались с депутатами о продлении взимания военного сбора в обмен на смягчение норм финансового контроля к депутатам. Нацбанк как раз опубликовал разъяснение, которым разрешил банкам не выяснять источники благосостояния депутатов, если банкиры не подозревают клиента в отмывании денег и финансировании терроризма, а счета используются преимущественно для получения з/п с объёмом месячных операций не более 400 тыс. гривен (около 10 тыс. долларов).Впрочем, как отмечает нардеп Ярослав Железняк (замглавы комитета по налогам Рады), речь идёт не о снятии вопроса с НДС для ИП как таковом, а об отсрочке принятия данной меры: МВФ вернётся к ней летом, когда обновит содержимое своего меморандума с Украиной.Кроме того, несмотря на победу в Венгрии очередного националиста — Мадьяр в части Украины мало чем отличается от столь ненавистного киевским начальникам Орбана — Киев и Будапешт приблизились к решению вопроса с обменом транзита нефти на европейские деньги.Зеленский вновь заявил, что нефтепровод "Дружба" отремонтируют до конца апреля. Готовность Киева пустить нефть подтверждает и венгерская сторона в лице директора компании MOL Жолта Гернади. Срок логичный и так было бы вне зависимости от исхода выборов в Венгрии: Киеву очень нужны европейские деньги и слишком долго упорствовать в нефтяной блокаде Венгрии он себе позволить не мог. Однако на первых порах, по всей видимости, объёмы прокачки будут сниженными — на это намекают слова Зеленского о повреждении нескольких резервуаров для хранения нефти.Со стороны победившего на выборах, но пока ещё не ставшего премьер-министром Петера Мадьяра, возражений по вопросу выделения Украине 90 млрд евро нет — он считает вопрос принятым и обещает не чинить препятствий. Поэтому Киев и Будапешт по этому вопросу сторгуются, но как долго будут действовать договорённости, не ясно. Для киевской власти уже доброй традицией является создание ежегодных препятствий транзиту нефти в самых разнообразных формах от отказа принимать деньги за прокачку и повышения стоимости услуг до попыток физического уничтожения инфраструктуры.Нет топлива — нет кормовВ прошлом обзоре автор приводил заявления заместителя гендиректора Ассоциации производителей молока Елены Жупинас об издержках модернизации молочных ферм до уровня текущих требований Евросоюза.Из 1375 молочных ферм Украины 850 фермам потребуется реконструкция с затратами в диапазоне от 500 до 1200 евро на корову. Общие расходы Жупинас оценивает в 219 млн евро (11 млрд гривен).На этой неделе Жупинас посетовала на риск сокращения объёмов производства кормов и закрытие молочных ферм уже в мае-июне. Всё дело в выросшей стоимости производства кормов из-за подорожания топлива и удобрений при сохранении закупочных цен на молоко ниже его себестоимости. Литр молока в закупке — 13,5 гривен, тогда как себестоимость ­— 16 гривен. И это в условиях, когда на внутренних производителей из года в год всё сильнее давит импорт.Жупинас прогнозирует рост себестоимости молока на 20–25%, массовое сокращение поголовья начиная с лета и критическую ситуацию с производством молока уже к осени."Киевстар" башенныйСотовый оператор "Киевстар" не прочь объединиться с башенным — специальная компания для управления вышками сотовой связи — подразделением своего конкурента Vodafone (бывший МТС-Украина). От рисков монополизации менеджеры КС отмахиваются, ссылаясь на международный опыт Великобритании, Германии, Италии и Швеции, отмечая выгоды от расширения покрытия и повышения эффективности.Логика, к слову, в этой позиции есть.Во-первых, при переходе к каждому последующему поколению связи растёт плотность размещения базовых станций (рост частоты приводит к росту скорости передачи данных, но ценой сокращения площади покрытия каждой базовой станции). Соответственно, 5G потребует большего количества БС по сравнению с 4G. Как следствие, начинает сказываться фактор экономики, а операторам выгоднее кооперироваться, а не конкурировать при развитии инфраструктуры.Во-вторых, башенные операторы есть не только в странах Евросоюза. Яркий пример — Белоруссия, где сети 4G разворачивал государственный "Белтелеком", на чьих мощностях работают все остальные операторы.Но на практике у КС с объединением с "Водафоном" скорее получится как раз монополия просто в силу крайней слабости госрегулирования и возможности "решить" любой вопрос за деньги.А пока сделки нет, каждый из операторов занимается поглощением своих конкурентов. "Vodafone Украина", например, купила оператора фиксированной связи "Фринет" за 2 млн долларов.Новый Таможенный кодексКабмин получил на утверждение проект нового Таможенного кодекса, который разработал специализированный комитет с участием Минфина, Таможенной службы, Еврокомиссии, представительства ЕС на Украине и международных экспертов. Глава Таможенной службы Орест Мандзий отмечает, что новый документ "соединяет нормы таможенного законодательства ЕС с национальными подходами" и направлен на интеграцию Украины в европейское таможенное пространство.Предполагается, что документ упростит для бизнеса таможенные процедуры путём их оцифровки и позволит компаниям работать по европейским нормам. Собственно, с учётом того, насколько выросла значимость ЕС для Украины как поставщика различных товаров, решение гармонизировать таможенное право логично.Тем более, что таможня — равно как и косвенные налоги — вносят наибольший вклад в украинский бюджет в силу деиндустриализации. К слову, в госбюджет по итогам первого квартала поступило 199,2 млрд гривен таможенных поступлений, что на 30,3% больше, чем годом ранее. При этом дополнительные 46,35 млрд гривен поступлений пришлись на сократившееся с 46,7 тыс. до 39,3 тыс. субъектов хозяйствования. Это свидетельствует о концентрации бизнеса и товарных потоков крупными компаниями. Сами же возросшие поступления скорее свидетельствуют о росте стоимости импортируемых товаров — пошлины не пересматривались, а значит просто выросла таможенная стоимость импортируемых товаров.Предполагается, что Рада примет документ до 1 сентября 2026 года, а новый кодекс вступит в силу с 1 января 2027 года.Прочие новостиFerrexpo сократила в первом квартале добычу железной руды на 72% год к году, до 592,7 тыс. тонн. Причина — дефицит электроэнергии.Государственное агентство по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ заявило о планах запустить в этом году масштабную программу по зарыблению крупнейших водоёмов — Днепровского, Киевского и Кременчугского водохранилищ, а также Днестровского лимана — и рек (Днестр и Днепр). Планируют выпустить мальков щуки, судака и сома. Одновременно ГП "Ирклеевский питомник растительноядных рыб" в Черкасской области, который отвечает за зарыбление Кременчугского водохранилища, выставили на приватизацию несмотря на протесты трудового коллектива и местных властей. Как увязываются воедино планы по зарыблению и приватизации питомника рыб — не ясно.Счётная палата указала на низкие темпы восстановления разрушенных в ходе боевых действий мостов: за 3,5 года отремонтировали лишь 38 из 139 мостов. Кроме того, есть ещё 54 моста на "временно оккупированных территориях", но к ним представителей украинской счётной палаты доступа нет. Аудиторы выявили проблемы на всех этапах работ включая выделение денег, управление проектами, цифровой учёт и закупки. Для восстановления объектов требуется 74 млрд гривен, но фактически выделили лишь 16,8 млрд гривен, которые направили на 60 мостов в Черниговской, Харьковской и Киевской областях, но завершены работы лишь на 38 объектах.Roshen готовится к выходу на британский рынок и уже начала переговоры с местными торговыми сетями. Ставка сделана на шоколад, карамель, печенье и специальные подарочные наборы.Украина и Молдавия протестировали поезд Киев-аэропорт Кишинёв.Глава Офиса президента Кирилл Буданов* высказался на пересмотр списка стран "миграционного риска", что позволит расширить перечень государств, из которых украинские компании смогут ввозить трудовых мигрантов. При этом главный риск — использование Украины как транзитной страны на пути в Евросоюз — остаётся не снятым.Глава компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова заявила, что только в Киеве за март продается или закрылось больше 200 заведений. Причины просты: у горожан стало меньше денег, а у заведений общепита не сходится дебет с кредитом.На Украине введут обязательный техосмотр всех автомобилей — таковы требования Евросоюза. Соответствующее решение должно быть принято до конца 2027 года. Естественно, ТО потребует личного участия владельца автомобиля, а значит у ГАИ или специализированных организаций будут стабильно дежурить сотрудники ТЦК. Как следствие, мобильность граждан снизится, а часть машин сменят собственников.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

