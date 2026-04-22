Ценности боевиков и бандеровцев объединились: Киев использует террористов, а Львов ставит им памятники
Во Львове открыли памятную табличку в честь лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Об этом 22 апреля сообщил мэр города Андрей Садовый в своем Телеграм-канале
2026-04-22T10:55
"Сегодня – ровно 30 лет со дня его гибели. Вместе с нами – Ахмед Закаев, Премьер-министр Чеченской Республики Ичкерия, и представители непокоренного народа Ичкерии", – написал Садовый.
По словам львовского мэра, Дудаев "погиб за свободу, справедливость и право своего народа жить независимо". Садовый заявил, что эти ценности сегодня якобы защищает и Украина.
В церемонии открытия приняли участие чеченские политические деятели в изгнании, в том числе Ахмед Закаев, который сейчас находится в Лондоне в статусе политического беженца.
Ранее Россия неоднократно выражала протест против попыток Киева использовать чеченских боевиков в боевых действиях против российских войск. В Москве подчеркивают, что подобные действия свидетельствуют о поддержке украинскими властями международных террористических организаций.