Ценности боевиков и бандеровцев объединились: Киев использует террористов, а Львов ставит им памятники

Ценности боевиков и бандеровцев объединились: Киев использует террористов, а Львов ставит им памятники - 22.04.2026 Украина.ру

Ценности боевиков и бандеровцев объединились: Киев использует террористов, а Львов ставит им памятники

Во Львове открыли памятную табличку в честь лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Об этом 22 апреля сообщил мэр города Андрей Садовый в своем Телеграм-канале

2026-04-22T10:55

2026-04-22T10:55

2026-04-22T10:55

"Сегодня – ровно 30 лет со дня его гибели. Вместе с нами – Ахмед Закаев, Премьер-министр Чеченской Республики Ичкерия, и представители непокоренного народа Ичкерии", – написал Садовый.По словам львовского мэра, Дудаев "погиб за свободу, справедливость и право своего народа жить независимо". Садовый заявил, что эти ценности сегодня якобы защищает и Украина.В церемонии открытия приняли участие чеченские политические деятели в изгнании, в том числе Ахмед Закаев, который сейчас находится в Лондоне в статусе политического беженца.Ранее Россия неоднократно выражала протест против попыток Киева использовать чеченских боевиков в боевых действиях против российских войск. В Москве подчеркивают, что подобные действия свидетельствуют о поддержке украинскими властями международных террористических организаций.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Украина становится обузой, в России говорят о сроках завершения СВО. Хроника событий на утро 22 апреля.

львов

украина

лондон

новости, львов, украина, лондон, андрей садовый