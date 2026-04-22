Мендель указала на противоречивость требований Зеленского к ЕС

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X раскритиковала его требование к Европе

2026-04-22T11:27

"Речи Зеленского представляют собой сбивчивую смесь случайных, постоянно меняющихся фраз", — написала она, подчеркнув, что ЕС не хочет принимать Украину, потому что никто не может понять, о чем на самом деле просит Киев.Мендель напомнила, что в начале конфликта Зеленский требовал ускоренного вступления в ЕС, теперь же он настаивает на полноправном членстве. Неизменным в его риторике остается обещание, что Киев якобы сможет выполнить все требования Брюсселя, несмотря на то что Евросоюз неоднократно указывал на их невыполнение.По мнению Мендель, Зеленский также пытается подорвать антикоррупционную архитектуру, которую ЕС считает одним из ключевых условий для вступления Украины.Накануне он потребовал от Евросоюза назвать дату вступления Киева в объединение и пригрозил, что Брюссель может потерять Украину, как потерял Грузию.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

