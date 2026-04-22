"Игра на публику": Васильев рассказал, как США психологически давят на Иран через СМИ
Американцы спешат. Трампу важно запустить в мир мысль, что Америка готова заключить мир с Ираном, а Тегеран не идет на уступки. Это форма психологического давления на общественное мнение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
2026-04-22T16:12
Журналист спросил эксперта о том, почему Штаты проявляют большую активность и готовность к переговорам с Тегераном. Отвечая на этот вопрос, Васильев заявил, что Трамп спешит всех заверить в том, что США готовы заключить соглашение.
"Да, американцы, с моей точки зрения, спешат. В данном случае Трампу важно запустить в мир важную мысль: дескать, Америка уже готова заключить мирное соглашение с Ираном (хотя, с моей точки зрения, это скорее игра на публику), а вот Тегеран не идет на условия и уступки", — заявил американист.
По его словам, это форма психологического давления на общественное мнение, поскольку воздействие Америки и Трампа на мировые СМИ неизмеримо выше, чем влияние позиций переговорщиков из Тегерана.
"Многие считают, что конфликт необходимо купировать и смотрят на Иран — когда вы, наконец, что-то подпишете", — пояснил эксперт. Остается только посмотреть, как кризис будет выглядеть "в конце дня", заключил собеседник издания.