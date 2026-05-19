"Елка" и "Лис-2" успешно охотятся за "Хорнетами": Андрей Коц о комплексной борьбе с дронами - 19.05.2026 Украина.ру
"Елка" и "Лис-2" успешно охотятся за "Хорнетами": Андрей Коц о комплексной борьбе с дронами
Украинский дрон "Хорнет" — опасный, бесшумный и малозаметный беспилотник с автономной навигацией, не подверженной РЭБ. Но с ним хорошо справляются российские дроны-перехватчики "Елка", а для целей над облаками есть "Лис-2". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц
04:45 19.05.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Боевое дежурство ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Украинский дрон "Хорнет" — опасный, бесшумный и малозаметный беспилотник с автономной навигацией, не подверженной РЭБ. Но с ним хорошо справляются российские дроны-перехватчики "Елка", а для целей над облаками есть "Лис-2". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц
Отвечая на вопрос о борьбе с украинскими дронами "Хорнет", Коц отметил их конструктивные особенности, затрудняющие обнаружение.
"Малый размер, малая радиолокационная заметность. Главное, что он бесшумный и летит тихо. У него автономная инерциально-оптическая навигация, которая не подвержена РЭБ. Есть ИИ-элементы, которые позволяют распознавать цели", — заявил собеседник Украина.ру.
По словам военного корреспондента, российские средства противодействия показывают хорошие результаты. "Тем не менее, с "Хорнетами" неплохо справляются дроны-перехватчики "Елка". Поэтому нужно больше мобильных огневых групп, которые будут засекать их визуально и успевать принять меры", — пояснил Коц.
Военкор также рассказал о существовании другого эффективного перехватчика для сложных метеоусловий. Помимо "Елки", у России есть дрон-перехватчик "Лис-2" самолетного типа, который может развивать скорость до 230 километров в час.
"Когда вражеский дрон летит над облаками, "Елка" его не увидит. А "Лис-2" сможет подняться над облаками и подорвать вражеский дрон", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: России для победы в войне на Украине необходимо латать дыры в ПВО и развивать систему "Свод" на сайте Украина.ру.
О том, почему противника необходимо уничтожить полностью, а цели СВО — достичь всеми доступными средствами, — в материале Анны Черкасовой "Левон Арзанов: Необходимо окончательно разгромить противника, даже если России придется применить ТЯО" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
