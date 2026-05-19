https://ukraina.ru/20260519/elka-i-lis-2-uspeshno-okhotyatsya-za-khornetami-andrey-kots-o-kompleksnoy-borbe-s-dronami-1079132746.html

"Елка" и "Лис-2" успешно охотятся за "Хорнетами": Андрей Коц о комплексной борьбе с дронами

"Елка" и "Лис-2" успешно охотятся за "Хорнетами": Андрей Коц о комплексной борьбе с дронами - 19.05.2026 Украина.ру

"Елка" и "Лис-2" успешно охотятся за "Хорнетами": Андрей Коц о комплексной борьбе с дронами

Украинский дрон "Хорнет" — опасный, бесшумный и малозаметный беспилотник с автономной навигацией, не подверженной РЭБ. Но с ним хорошо справляются российские дроны-перехватчики "Елка", а для целей над облаками есть "Лис-2". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц

2026-05-19T04:45

2026-05-19T04:45

2026-05-19T04:45

новости

россия

украина

украина.ру

елка

главные новости

главное

дроны

беспилотники

бпла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0d/1076734330_0:277:3072:2005_1920x0_80_0_0_5946e7ea53b07234c0f19f216c16efe5.jpg

Отвечая на вопрос о борьбе с украинскими дронами "Хорнет", Коц отметил их конструктивные особенности, затрудняющие обнаружение. "Малый размер, малая радиолокационная заметность. Главное, что он бесшумный и летит тихо. У него автономная инерциально-оптическая навигация, которая не подвержена РЭБ. Есть ИИ-элементы, которые позволяют распознавать цели", — заявил собеседник Украина.ру.По словам военного корреспондента, российские средства противодействия показывают хорошие результаты. "Тем не менее, с "Хорнетами" неплохо справляются дроны-перехватчики "Елка". Поэтому нужно больше мобильных огневых групп, которые будут засекать их визуально и успевать принять меры", — пояснил Коц.Военкор также рассказал о существовании другого эффективного перехватчика для сложных метеоусловий. Помимо "Елки", у России есть дрон-перехватчик "Лис-2" самолетного типа, который может развивать скорость до 230 километров в час."Когда вражеский дрон летит над облаками, "Елка" его не увидит. А "Лис-2" сможет подняться над облаками и подорвать вражеский дрон", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: России для победы в войне на Украине необходимо латать дыры в ПВО и развивать систему "Свод" на сайте Украина.ру.О том, почему противника необходимо уничтожить полностью, а цели СВО — достичь всеми доступными средствами, — в материале Анны Черкасовой "Левон Арзанов: Необходимо окончательно разгромить противника, даже если России придется применить ТЯО" на сайте Украина.ру.

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, украина.ру, елка, главные новости, главное, дроны, беспилотники, бпла, ии (искусственный интеллект), технологии, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, рэб, война, война на украине