Вопрос военных действий против Кубы "стоит в повестке дня, как никогда раньше" — Politico

США начали рассматривать сценарий военного вторжения на Кубу из-за провала попыток добиться перемен на Острове Свободы с помощью экономического давления и топливной блокады. Об этом со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа в ночь на 19 мая сообщает газета Politico

"Изначально расчёт по Кубе строился на том, что… комбинация из ужесточения санкций — по сути, нефтяной блокады — и очевидных военных успехов США в Венесуэле и Иране запугает кубинцев и заставит их пойти на сделку. Теперь же ситуация с Ираном пошла наперекосяк, а кубинцы оказались куда крепче, чем считалось вначале", — цитирует издание слова чиновника, знакомого с ходом дискуссий в Белом доме.Газета подчёркивает, что сейчас вопрос военных действий против Кубы "стоит на повестке дня так, как никогда раньше".По информации издания, Южное командование США в последние недели приступило к циклу оперативного планирования, фактически начав подготовку сценариев для возможного вторжения на Кубу. Военные прорабатывают различные сценарии, которые выходят далеко за рамки точечных операций по захвату конкретных лиц.В публикации отмечается, что возможные действия Пентагона варьируются от одиночного авиаудара, призванного принудить власти Кубы к уступкам, до полноценной наземной интервенции с целью полной смены власти на острове.14 мая директор ЦРУ Джон Рэтклифф во главе американской делегации посетил Гавану, где провёл встречу с представителями МВД Кубы.16 мая газета New York Times со ссылкой на служащих администрации Трампа сообщила, что высокопоставленные чиновники в США допускают захват бывшего лидера Кубы Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию.Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности Вашингтона выделить Кубе гуманитарную помощь, получить которую жителям острова якобы мешают власти. Подробнее в публикации - Рубио пообещал Кубе гуманитарную помощь и тут же обвинил Гавану.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

