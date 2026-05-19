Вопрос военных действий против Кубы "стоит в повестке дня, как никогда раньше" — Politico - 19.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260519/vopros-voennykh-deystviy-protiv-kuby-stoit-v-povestke-dnya-kak-nikogda-ranshe--politico-1079135493.html
Вопрос военных действий против Кубы "стоит в повестке дня, как никогда раньше" — Politico
Вопрос военных действий против Кубы "стоит в повестке дня, как никогда раньше" — Politico - 19.05.2026 Украина.ру
Вопрос военных действий против Кубы "стоит в повестке дня, как никогда раньше" — Politico
США начали рассматривать сценарий военного вторжения на Кубу из-за провала попыток добиться перемен на Острове Свободы с помощью экономического давления и топливной блокады. Об этом со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа в ночь на 19 мая сообщает газета Politico
2026-05-19T03:48
2026-05-19T03:54
украина.ру
новости
сша
politico
пентагон
джон рэтклифф
цру
марко рубио
дональд трамп
куба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/05/1078606867_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_0dceccc06208bfb00b528806c5ce8b7b.jpg
"Изначально расчёт по Кубе строился на том, что… комбинация из ужесточения санкций — по сути, нефтяной блокады — и очевидных военных успехов США в Венесуэле и Иране запугает кубинцев и заставит их пойти на сделку. Теперь же ситуация с Ираном пошла наперекосяк, а кубинцы оказались куда крепче, чем считалось вначале", — цитирует издание слова чиновника, знакомого с ходом дискуссий в Белом доме.Газета подчёркивает, что сейчас вопрос военных действий против Кубы "стоит на повестке дня так, как никогда раньше".По информации издания, Южное командование США в последние недели приступило к циклу оперативного планирования, фактически начав подготовку сценариев для возможного вторжения на Кубу. Военные прорабатывают различные сценарии, которые выходят далеко за рамки точечных операций по захвату конкретных лиц.В публикации отмечается, что возможные действия Пентагона варьируются от одиночного авиаудара, призванного принудить власти Кубы к уступкам, до полноценной наземной интервенции с целью полной смены власти на острове.14 мая директор ЦРУ Джон Рэтклифф во главе американской делегации посетил Гавану, где провёл встречу с представителями МВД Кубы.16 мая газета New York Times со ссылкой на служащих администрации Трампа сообщила, что высокопоставленные чиновники в США допускают захват бывшего лидера Кубы Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию.Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности Вашингтона выделить Кубе гуманитарную помощь, получить которую жителям острова якобы мешают власти. Подробнее в публикации - Рубио пообещал Кубе гуманитарную помощь и тут же обвинил Гавану.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
куба
латинская америка
иран
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/05/1078606867_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_43159e2d5ff4637ae3dedd82d14d10ef.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, сша, politico, пентагон, джон рэтклифф, цру, марко рубио, дональд трамп, куба, угроза, военная эскалация, эскалация, латинская америка, американская гегемония, иран
Украина.ру, Новости, США, Politico, Пентагон, Джон Рэтклифф, ЦРУ, Марко Рубио, Дональд Трамп, Куба, угроза, военная эскалация, эскалация, Латинская Америка, американская гегемония, Иран

Вопрос военных действий против Кубы "стоит в повестке дня, как никогда раньше" — Politico

03:48 19.05.2026 (обновлено: 03:54 19.05.2026)
 
© Фото : Фото : U.S. NavyАвианосец USS Abraham Lincoln ВМС США
Авианосец USS Abraham Lincoln ВМС США - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© Фото : Фото : U.S. Navy
Читать в
ДзенTelegram
США начали рассматривать сценарий военного вторжения на Кубу из-за провала попыток добиться перемен на Острове Свободы с помощью экономического давления и топливной блокады. Об этом со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа в ночь на 19 мая сообщает газета Politico
"Изначально расчёт по Кубе строился на том, что… комбинация из ужесточения санкций — по сути, нефтяной блокады — и очевидных военных успехов США в Венесуэле и Иране запугает кубинцев и заставит их пойти на сделку. Теперь же ситуация с Ираном пошла наперекосяк, а кубинцы оказались куда крепче, чем считалось вначале", — цитирует издание слова чиновника, знакомого с ходом дискуссий в Белом доме.
Газета подчёркивает, что сейчас вопрос военных действий против Кубы "стоит на повестке дня так, как никогда раньше".
По информации издания, Южное командование США в последние недели приступило к циклу оперативного планирования, фактически начав подготовку сценариев для возможного вторжения на Кубу. Военные прорабатывают различные сценарии, которые выходят далеко за рамки точечных операций по захвату конкретных лиц.
В публикации отмечается, что возможные действия Пентагона варьируются от одиночного авиаудара, призванного принудить власти Кубы к уступкам, до полноценной наземной интервенции с целью полной смены власти на острове.
14 мая директор ЦРУ Джон Рэтклифф во главе американской делегации посетил Гавану, где провёл встречу с представителями МВД Кубы.
16 мая газета New York Times со ссылкой на служащих администрации Трампа сообщила, что высокопоставленные чиновники в США допускают захват бывшего лидера Кубы Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности Вашингтона выделить Кубе гуманитарную помощь, получить которую жителям острова якобы мешают власти. Подробнее в публикации - Рубио пообещал Кубе гуманитарную помощь и тут же обвинил Гавану.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиСШАPoliticoПентагонДжон РэтклиффЦРУМарко РубиоДональд ТрампКубаугрозавоенная эскалацияэскалацияЛатинская Америкаамериканская гегемонияИран
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:14Силы ПВО за ночь сбили 315 украинских дронов, сообщили в Минобороны России
08:00"Как испанцы в Америке". Как королевско-магнатское соперничество помешало польскому завоеванию России
07:54БПЛА попал в промышленный объект, вспыхнул пожар. ПВО за ночь сбила больше 300 дронов над Россией
07:36Магическая болезнь Украины. Почему Ермак и Зеленский идут к гадалкам
07:25Директор ЗАЭС рассказал о напряженной ситуации из-за обстрелов ВСУ
07:15Третья кабальная сделка от Зеленского
07:10Ренессанс пехотного боя
07:00Алексей Рамм: Летом начнется битва за Донбасс 3.0, в которой Украина потерпит стратегическое поражение
06:48Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 6:00
06:40Плата убийц за безнаказанность. Кто внес за Ермака залог
06:20Михаил Амерберг: Россия не убережет Приднестровье от войны с Украиной и Молдавией, но сумеет его защитить
06:17В Ярославле из-за атаки БПЛА перекрыли движение на выезде в сторону Москвы
06:10"Олигархи погубили страну". Эксперты и политики о перспективах Украины
06:00Энергетические войны: Китай сокращает импорт нефти, а Германия – выработку электроэнергии на газовых ТЭС
05:53США увеличили численность своего военного контингента в Европе
05:52416 мегаватт вранья. Солнечный мираж Пашиняна
05:50ВСУ должны уйти из Донбасса: эксперт о том, как Россия вновь обозначила позицию по переговорам
05:45"Ермак советовался с ясновидящей": политолог про забавный эпизод в деле о коррупции
05:30Неменский: Европа спонсирует Украину, готовясь к большому военному конфликту с Россией
05:24Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Лента новостейМолния