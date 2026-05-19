https://ukraina.ru/20260519/416-megavatt-vranya-solnechnyy-mirazh-pashinyana-1079137809.html

416 мегаватт вранья. Солнечный мираж Пашиняна

416 мегаватт вранья. Солнечный мираж Пашиняна - 19.05.2026 Украина.ру

416 мегаватт вранья. Солнечный мираж Пашиняна

На первом саммите Армения—ЕС 5 мая 2026 года в Ереване премьер-министр Никол Пашинян, преисполнившись духа евроинтеграции, огорошил всех собравшихся: у Армении 300 солнечных дней в году, Европа поможет деньгами и технологиями, накопители будут хранить дневное электричество для ночи — и Ереван обретет энергонезависимость, о которой так давно мечтал.

2026-05-19T05:52

2026-05-19T05:52

2026-05-19T05:59

эксклюзив

армения

ереван

китай

никол пашинян

ес

bloomberg

газпром

мир без границ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/06/1063711435_128:54:651:348_1920x0_80_0_0_fd37cef4fcadbd5dffe10fb83c05ca5a.jpg

А уже 14 мая Пашинян развил мысль: "При таких темпах использования солнечной энергии Армения не будет нуждаться в крупных атомных станциях на 1000 мегаватт". Солнца, дескать, хватит на всё и всех. Вот только цифры и физику не обманешь.Солнечная генерация дала Армении 16,3% от суммарной выработки за 2025 год. В первом квартале 2026-го — зимнем, том самом, когда электричество нужнее всего, — её доля рухнула до 10,6%. В то же время Мецаморская АЭС, та самая, которую Пашинян собирается "не строить в 1000 мегаватт", как держала 33,3% всей выработки страны зимой, так и продолжает держать её летом. Тепловые станции на российском газе — ещё 44,1%.Именно здесь начинается тот самый "солнечный мираж" Пашиняна — и история о том, как проевропейская (что в данном контексте означает и антироссийская) демагогия разбивается не политикой, а бессердечной физикой.Энергопортрет АрменииЧтобы понять, зачем Пашиняну вообще понадобился этот солнечный нарратив, нужно посмотреть, от чего он хочет уйти. И тут ситуация в ровной степени такая же, как на Украине — Ереван воюет с советским наследием с яростью накинувшейся на мёд пчелы.Природный газ — российский, поставляется через "Газпром Армения". Ядерное топливо для Мецаморской АЭС, а также его обогащение и весь связанный сервис полностью в юрисдикции российской "Росатом Сервис", также есть $65 млн инвестиций в продление ресурса блока до 2036 года. Фактически, Армения действительно целиком в вопросах энергетической безопасности зависит от Москвы. И на фоне последовательного охлаждения отношений с Россией для Пашиняна энергетика — как бельмо на глазу.Однако есть проблема техническая плана. Потому что "стать независимым от России через солнечные панели" звучит как тезис из предвыборной речи кандидата, который вообще не ожидает ехидного вопроса из зала: "А откуда берутся сами панели?"Ответ будет очень неприятным: 93,5% мирового производства поликремния для солнечных панелей в Китае, 45% из них — в Синьцзяне. Девять из десяти ведущих мировых брендов инверторов для солнечных панелей — тоже китайские, а техногиганты Huawei и Sungrow вместе занимают 55% мирового рынка. Более 75% производства литий-ионных ячеек — снова Китай. Короче, Пашинян готовится променять Made In Russia на Made in China. И тогда возникает риторический вопрос: при чем же здесь Европа?С подрядчиками ситуация обстоит не лучше. Крупнейшая СЭС (солнечная электростанция) страны Масрик-1 была возведена в 2025 году силами испанской FRV при поддержке китайской же China Machinery Engineering Corporation. Деньги на этот прожект тоже выдавал не Ереван — "скидывались" ЕС, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и даже саудиты. Что же в "Масрике-1" армянского? Земля, цемент и труд монтажников. За высокие технологии и деньги отвечают иностранные специалисты. Независимость ли это? Вопрос опять риторический.Так выглядит "независимость" в 2026 году: смена одного суверена на двух новых, один из которых — Пекин.Теоретически суверенная "зелёная" энергетика требует контроля над несколькими ключевыми отраслями. Поликремний для пороводников создаётся по процессу Сименса: энергоёмкость такого производства чудовищна — около 80 киловатт-часов на каждый килограмм продукта, а огромные химические заводы потребляют необходимый для "травления" проводников хлористый водород тоннами в сутки.Пластины для панелей нужно вырастить методом Чохральского, разрезать алмазными пилами до 200 микрон, протравить в растворах плавиковой кислоты и щелочей. Ячейки, инверторы, аккумуляторы — всё это требуется невероятно энергоёмного производства, собственных ресурсов и развитой логистики. У Армении нет ничего из этого. Максимум, что она может предложить — финальную сборку оборудования, и то при неусыпной супервизии иностранных экспертов.Но если кто-то вдруг подумает, что автор сейчас слишком груб или жесток к Армении — нет, это лишь описание объективного положения дел, и оно характерно для подавляющего большинства малых экономик. И даже стыдиться тут нечего — просто незачем заявлять об энергетической независимости, когда зависимость точно такая же, только теперь она пишется не кириллицей, а латиницей и иероглифами.И когда наступят технические неисправности, когда придётся заменять устаревшие панели и износившиеся аккумуляторы, что будет происходить постоянно, Армения окажется перед той же проблемой, что и сейчас с Мецаморской АЭС: высокотехнологичный объект критической инфраструктуры, к которому нет местной компетентности, выходит из строя, и выживание всей национальной энергосистемы снова доверено группе иностранных специалистов. Тогда кому и чему адресуются эти заявления и какую цель они преследуют?Эксперимент: заменяем российскую АЭС "независимым" армянским солнцемПредлагаю читателям мысленный эксперимент — взять в руки калькулятор, открыть сайты МАГАТЭ, IRENA и Bloomberg и посчитать, во сколько же обойдётся Пашиняну его условная "независимость".Блок 2 Мецаморской АЭС имеет лицензионную нетто-мощность 416 мегаватт и вырабатывает порядка 2,9 тераватт-часа в год — это почти непрерывная базовая нагрузка с коэффициентом использования мощности около 80%. Чтобы заместить эту выработку солнцем, нужно принять реальный коэффицент использования установленной мощности (КИУМ) армянских СЭС: не рекламные 25%, а задокументированные Армстатом ~20% в годовом выражении, с поправкой на то, что зимой инсоляция в три с половиной раза ниже летней.Считаем: 2 900 000 МВт·ч делим на 8760 часов и на 0,20 — получаем 1,66 гигаватта необходимых солнечных панелей. Это примерно в полтора раза больше, чем весь армянский парк СЭС, накопленный за всю историю страны к концу 2025 года. И этот парк уже занимает площадь примерно двух аэропортов Еревана, что само по себе огромная трудность для страны с явным дефицитом ровных поверхностей.Дальше — хранение. Солнце не светит ночью. Зимой — слабо даже днём и даже в Армении. Таким образом для того, Для того чтобы обеспечить непрерывную базовую нагрузку 416 мегаватт в течение трёх зимних облачных суток — минимальный страховочный буфер, — нужно 72 часа умножить на 416 мегаватт и добавить поправку на глубину разряда батарей (80%). Итог: 37,5 гигаватт-часов аккумуляторной ёмкости. Если вам эта цифра ничего не говорит, то вот понятное сравнение: это примерно две трети годового прироста американского рынка промышленных накопителей за рекордный 2025 год. Насколько это реально для страны с годовым ВВП в $24 миллиарда?Цена аккумуляторов вне Китая и США, по данным Bloomberg — около $125 за киловатт-час. Умножаем на 37 500 МВт·ч — получаем $4,7 млрд только на аккумуляторы. Плюс $1,5 млрд на сами солнечные установки. Плюс сетевая интеграция, синхронные конденсаторы для поддержания инерции сети, земельный отвод. Итого первоначальные вложения — $7–7,7 млрд.Давайте сравним: продление Мецаморской АЭС до 2036 года стоит $150 млн. Строительство нового ядерного блока мощностью 1000–1200 мегаватт — $4–7 млрд, которые потом работают 60 лет без замены топок.Думаете, это сравнение уже нельзя сделать еще более невыгодным? Тогда давайте вспомним, что литий-железо-фосфатные ячейки при ежесуточном цикле заряд-разряд выдерживают от 3000 до 6000 полных циклов до падения ёмкости ниже 80% от номинала. При армянском климате это означает износ и замены за 10-12 лет. То есть за те же 60 лет батарейный парк нужно будет полностью обновить минимум пять раз. Панели деградируют медленнее, но через 25 лет их тоже нужно снять и утилизировать. Инфраструктуры под переработку и утилизацию в Армении тоже нет, и её тоже придётся выстраивать — "выбросьте" ещё несколько миллиардов долларов. Против сотен миллионов за "неправильную" российскую энергию "колониального" атома.И ещё один технический факт, который медийный нарратив о солнечной независимости старательно обходит стороной. Мецамор — это не просто источник электричества. Это источник синхронной инерции. Ротор паровой турбины весит сотни тонн и вращается со скоростью 3000 оборотов в минуту. Когда в сети происходит резкое изменение нагрузки — скажем, отключается крупный потребитель или, наоборот, внезапно выходит из строя генератор, — кинетическая энергия ротора даёт системе 4–5 секунд на "переварить" удар и избежать критических отключений потребителей по всей стране.У солнечной панели с инвертором постоянная инерция равна нулю. Просто потому что физика — вращаться там нечему.Вот как это работает на практике. 28 апреля 2025 года Испания и Португалия потеряли свет на 18 часов, фотоэлектрика давала 53% всей генерации. Независимые эксперты от Baker Institute до Breakthrough Institute сходятся в одном: система с низкой инерцией не терпит ошибок управления, у неё просто нет того самого буфера устойчивости, который может дать АЭС. И это произошло в Испании — стране с огромным опытом работы с солнечной энергией, с тесными связями с Францией. Армения же синхронизирована только с Ираном, и запас прочности у неё ниже в разы.Демагогия вместо политикиВ мае 2026-го армянский парламент принял поправки к Закону "Об энергетике", впервые введя лицензирование промышленных накопителей свыше 1 мегаватта. Новость прошла скромно — без торжественных пресс-конференций. А ведь за ней стоит примечательное признание: в октябре 2025-го министр территориального управления и инфраструктуры Гнел Саносян сообщил прессе, что "существование 1100 мегаватт солнечных электростанций представляет определённые вызовы для энергосистемы Армении". Страна уже сейчас испытывает сетевую нестабильность от солнца, которого у неё в три раза меньше, чем нужно для того, чтобы заместить один-единственный ядерный блок. Так выглядит фундаментальное противоречие между публичным нарративом и реальностью. С трибуны звучит: "Солнечные станции соразмерны двум АЭС". В кулуарах энергетического министерства — срочное законодательство против сетевых коллапсов, спровоцированных тем самым солнцем.Вероятнее всего, Пашинян не лжёт в буквальном смысле, скорее опускается до непростительных упрощений во имя популизма. Берёт реальный тренд — стремительный рост солнечной генерации — и экстраполирует его в политическую метафору, не заморачиваясь тем, что метафора не проходит элементарную проверку зимой.Конечно, такой нарратив идеально соответствует европейскому вектору Еревана: ВИЭ, климат, зелёный переход. Очевиден и русофобский подтекст "уходим от Мецамора — уходим от Москвы". Да и попросту, спустя 10-15 лет, когда уже преемники Пашиняна столкнутся со всей полнотой последствий "солнечного удара", экс-премьер явно будет далеко от большой политики и высоких кабинетов.А ведь проблем у армянской энергетики хватает и без европейских прожектов: изношенные распределительные сети теряют до 10–12% электроэнергии в транзите, тарифы на электричество для населения субсидируются из государственного бюджета, долги операторов растут, и ничто из этого не решается фотоэлектрическими панелями. Даже если солнце над Ереваном светит по 300 дней в году.

армения

ереван

китай

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

эксклюзив, армения, ереван, китай, никол пашинян, ес, bloomberg, газпром, мир без границ