Мадьяр набросился на президента Венгрии

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обратился с гневным посланием к президенту Венгрии Тамашу Шуйоку и призвал его уйти в отставку до конца мая. Обращение политика опубликовано 18 мая в соцсети X

2026-05-18T19:10

"За два бесславных года пребывания на посту президента Венгрии Тамаш Шуйок провалил все испытания на человеческую, правовую и политическую пригодность. (...) Вы должны уйти. И вы уйдете. У вас еще есть возможность сделать это добровольно до 31 мая", — написал венгерский премьер.В своем обращении Мадьяр назвал Шуйока "президентом-марионеткой Виктора Орбана" и подчеркнул, что Венгрии нужен новый глава государства, который будет предан не конкретному политическому лагерю, а всему венгерскому народу. По словам премьер-министра, действующий президент является препятствием на пути к переменам, за которые венгры проголосовали на прошедших парламентских выборах.Ранее Шуйок отверг требование Мадьяра уйти в отставку, заявив, что для этого нет никаких юридических или конституционных оснований. По словам президента, новый премьер пытался убедить его досрочно покинуть свой пост, однако Шуйок ответил, что намерен продолжать работу.Отношения Мадьяра с предшественником: Без выходного пособия: новая власть Венгрии оставила Орбана без выплат

