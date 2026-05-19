Неменский: Европа спонсирует Украину, готовясь к большому военному конфликту с Россией
Предложения о тактической паузе на Украине рассматривались, но были отвергнуты. Европа решила, что лучше продолжать спонсировать Киев, чтобы он связывал силы России в период подготовки к большому военному конфликту между Европой и Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
Неменский: Европа спонсирует Украину, готовясь к большому военному конфликту с Россией

05:30 19.05.2026
 
Предложения о тактической паузе на Украине рассматривались, но были отвергнуты. Европа решила, что лучше продолжать спонсировать Киев, чтобы он связывал силы России в период подготовки к большому военному конфликту между Европой и Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
Журналист спросил эксперта, рассматривалась ли в Европе возможность тактической паузы для перенаправления средств на подготовку собственных армий.
По словам политолога, такие предложения рассматривались, но были отвергнуты, поскольку было решено, что такая тактическая пауза оказалась бы выгоднее для России, чем для Европы.
"Поэтому пришли к выводу, что будет лучше продолжать спонсировать Украину, чтобы она связывала силы России в период подготовки к большому военному конфликту между Европой и Россией", — заявил эксперт.
Киеву открыто ставится задание продолжать военный конфликт до 2029-2030 годов, чтобы он тем самым создавал благоприятные условия для стран ЕС по подготовке к военному конфликту, пояснил Неменский.
По его словам, Европа действительно начинает вкладывать огромные деньги в милитаризацию, и на этом фоне те средства, которые выделяются Киеву, не такие уж большие.
"В Европе считают, что это выгодное вложение средств, подготавливающее удобные позиции для нее в будущем военном противостоянии с Россией", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Олег Неменский: Большая война России и Европы может начаться с нападения Польши на Белоруссию" на сайте Украина.ру.
Также на тему военной эскалации — в материале "Ростислав Ищенко: России надо опасаться не единой армии Евросоюза, а совместной армии Польши и Германии" на сайте Украина.ру.
